Neu: Ardbeg Vintage Y2K 24 Vears Old

Zumindest in Österreich ist er mit heutigem Datum im Whisky-Fachhandel und in den Ardbeg-Embassies erhältlich: Der Ardbeg Vintage Y2K 24 Vears Old folgt dem 23 Years Old aus dem Vorjahr, der damals ca. 700 bis 750 Euro kostete.

Vom neuen Ardbeg Vintage Y2K 24 Vears Old kennen wir keinen Preis, da wir ihn online noch nicht gefunden haben, er wird aber ähnlich oder etwas höher liegen. Ardbeg schreibt über ihn in einer Mail an die Committee-Mitglieder:

Ein weiterer Meilenstein unserer Vintage_Y2K Serie ist da. Zu Beginn des neuen Jahrtausends eingelagert, reifte dieser seltene 24 Jahre alte Ardbeg über Jahrzehnte, bevor er sein vollendendes Finish in Dr. Bills bevorzugten Amontillado-Fässern erhielt.

Freut euch auf feine Nuancen von cremigem Toffee, blühenden schwarzen Johannisbeeren und Mandeln, untermalt von flüchtigen Noten feuchter Moose und Grafit. Am Gaumen entfaltet er eine ausdrucksstarke Intensität, wenn sich Holzrauch



Wie immer variieren Verfügbarkeit und Verkaufsstart je nach Land – in Österreich ist er ab sofort in unseren Ardbeg Embassies und im Whisky Fachhandel erhältlich.

Als einziges Bild des Ardbeg Vintage Y2K 24 Vears Old steht uns zur Zeitdas obenstehende, von uns hochskalierte GIF zur Verfügung, natürlich ergänzen wir diesen Artikel mit einem besseren Bild, sobald wir eines haben. Und sollte eine offizielle Presseaussendung folgen (was wir auf jeden Fall erwarten), so werden wir diese natürlich ebenfalls publizieren. Wir wollten Sie jedenfalls frühzeitig auf die neue Abfüllung hinweisen…