Wieder Einbruch und Whiskydiebstahl bei Tullibardine – Täter noch flüchtig

Tullibardine scheint ein Magnet für Whiskydiebe zu sein – 2016 und 2021 mussten wir schon über Einbrüche dort in der Brennerei berichten. Damals war der Schaden jeweils 16.000 und 10.000 Pfund – diesmal ist die Schadenssumme aber deutlich kleiner.

Der Einbruch ereignete sich bereits am Samstag um ca. 22 Uhr, wurde aber erst jetzt von der Polizei öffentlich gemacht, um Unterstützung bei der Fahndung zu erhalten. Der unbekannte Dieb entspricht laut der Beschreibung der Polizei dem Stereotyp eines Einbrechers: Er wird als ganz in dunkler Kleidung beschrieben, die aus einem Kapuzenpullover mit hochgezogener Kapuze, dunklen Hosen, einer schwarzen Steppweste mit reflektierendem Logo, schwarzen Handschuhen und einer schwarzen Sturmhaube besteht.

Gestohlen wurden beim Diebstahl zwei Flaschen Whisky, die jeweils einen Wert von über 100 Pfund haben sollen (was entweder auf verstärkte Sicherung der teureren Flaschen oder auf einen nicht besonders kundigen Dieb hindeutet).

Die Polizei bittet die Bevölkerung der Region um Mithilfe. Wer etwas Verdächtiges bemerkt habe, der solle sich bei den Behörden melden. Das gelte auch für Autofahrer, die eine Dashcam benutzen und in der Gegend rund um Blackford zur Tatzeit unterwegs waren.