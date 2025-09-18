Donnerstag, 18. September 2025, 10:16:57
Suche
HighlandsHintergrund

Wieder Einbruch und Whiskydiebstahl bei Tullibardine – Täter noch flüchtig

Der Schaden ist diesmal geringer als sonst - er soll eine dreistellige Summe in Pfund betragen - gestohlen wurden zwei Flaschen

Tullibardine scheint ein Magnet für Whiskydiebe zu sein – 2016 und 2021 mussten wir schon über Einbrüche dort in der Brennerei berichten. Damals war der Schaden jeweils 16.000 und 10.000 Pfund – diesmal ist die Schadenssumme aber deutlich kleiner.

Der Einbruch ereignete sich bereits am Samstag um ca. 22 Uhr, wurde aber erst jetzt von der Polizei öffentlich gemacht, um Unterstützung bei der Fahndung zu erhalten. Der unbekannte Dieb entspricht laut der Beschreibung der Polizei dem Stereotyp eines Einbrechers: Er wird als ganz in dunkler Kleidung beschrieben, die aus einem Kapuzenpullover mit hochgezogener Kapuze, dunklen Hosen, einer schwarzen Steppweste mit reflektierendem Logo, schwarzen Handschuhen und einer schwarzen Sturmhaube besteht.

Gestohlen wurden beim Diebstahl zwei Flaschen Whisky, die jeweils einen Wert von über 100 Pfund haben sollen (was entweder auf verstärkte Sicherung der teureren Flaschen oder auf einen nicht besonders kundigen Dieb hindeutet).

Die Polizei bittet die Bevölkerung der Region um Mithilfe. Wer etwas Verdächtiges bemerkt habe, der solle sich bei den Behörden melden. Das gelte auch für Autofahrer, die eine Dashcam benutzen und in der Gegend rund um Blackford zur Tatzeit unterwegs waren.

Tullibardine. Bild © Jochen Wied, Joe’s Tastings
-Werbung-
SourceSTV News
Vorheriger Artikel
Jim Beam und Cadillac Formel-1-Team verkünden globale Partnerschaft
Nächster Artikel
Neu: Ardbeg Vintage Y2K 24 Vears Old

Weitere Empfehlungen der Redaktion rund um das Thema:

Unsere Partner

Werbung

- Werbung -

Neueste Artikel

Werbung

- Werbung -

Ready to drink News

Beliebte Postings

Beliebte Kategorien

ÜBER UNS

Whiskyexperts ist die führende deutschsprachige Informationsquelle für Whisky und Whiskey.

Kontakt: press@whiskyexperts.net

Folgen Sie uns

© 2013-2025 Whiskyexperts GmbH