Neu bei Kirsch Import: Zwei Whisky-Adventskalender und ein Starward mit Tawny Port Finish

Nein, es ist noch nicht Weihnachten, aber uns allen geht es jährlich so wie vielen Autofahrern mit dem ersten Schnee: Man weiß, das er kommt und ist dennoch völlig überrascht davon, wenn er da ist.

Die Anzeichen mehren sich jedenfalls, in Form von Jahresendgeschäft-Aussendungen und Adventskalendern – zwei davon gibt es auch bei Kirsch Whisky, und die sind natürlich bestens bestückt, wie Sie in der Presseinfo, die wir bekommen haben, nachlesen können. Und als Antipode zu Weihnachten im wahrsten Wortsinn gibts dann auch noch einen neuen Starward aus Melbourne, wo ja zu Weihnachten bekanntlich Hochsommer ist…

Jetzt schon an Weihnachten denken: Das Whisky Adventskalender-Duo 2022 von Kirsch Import

Vom Weltwhisky-Entdecker bis zum eingefleischten Scotch-Fan: In unserer Auswahl an gehaltvollen Adventskalender werden sie alle fündig. Jeweils 24 vorweihnachtliche Freuden verbergen sich in den stimmungsvollen, edlen Magnetboxen.

Quadratisch-kompakt, nehmen die stabilen Kartons im Genießerhaushalt wenig Platz ein. Dabei findet sogar ein Nosingglas in jedem Kalender Platz – zur professionellen Verkostung der Advents-Samples. Welche Überraschungen dieses Jahr dabei sind, können Sie der jeweiligen alphabetischen Auflistung unten entnehmen.

Ganz nach dem Motto „alle Jahre wieder“ ist eine Neuauflage unseres beliebten Whisky-Wonder-World-Adventskalenders dabei – gewohnt qualitätvoll und mit glänzenden Veredelungen, lädt er in 24 Drams zum Entdecken von Single Malts aus beispielsweise Schweden, Indien und Australien oder etwa Whiskey aus Hirse ein.



Von Islay Single Malt Scotch bis Blended Malt Scotch Whisky, von innovativer Jung-Brennerei bis etabliertem Abfüller: Unser Scotch-Whisky-Adventskalender versammelt unter seinem festlichen, blau-weißen Deckel 24 ausschließlich in Schottland destillierte Köstlichkeiten. Süßer die Gläser für manche nie klingen…

Whisky-Wonder-World-Adventskalender

Kirsch Import



Stabile Magnetbox mit glänzenden Veredelungen

Für Entdecker & Neugierige

Whisk(e)ys von den Highlands bis Tasmanien

Inkl. Nosing-Glas

24 x 2 cl Whisk(e)y aus unserem internationalen Portfolio

⌀ 45,2% vol.

Diese Drams sind im Whisky-Wonder-World-Adventskalender 2022 enthalten:

1770 Glasgow The Original – Single Malt Scotch Whisky

Amrut Fusion – Indian Single Malt Whisky

Berry Bros. & Rudd – Blended Malt Islay Reserve

Black Bull Kyloe – Blended Scotch Whisky

Cotswolds English Single Malt Whisky

Dingle Fourth Single Pot Still Release – Triple Distilled Irish Whiskey

ElsBurn The Journey 2021 – Hercynian Single Malt Whisky

Flóki Icelandic Single Malt Whisky

Glencadam Origin 1825 – Highland Single Malt Scotch Whisky

Hellyers Road Pinot Noir Finish – Tasmania Single Malt Whisky

Koval Millet – Single Barrel Whiskey

Mars Kasei – Japanese Blended Whisky

Nc’nean Organic Single Malt Scotch Whisky

Puni Vina – Marsala Edition – The Italian Malt Whisky

Sea Shepherd Islay Single Malt Scotch Whisky

Smögen Twin PX Hogsheads – Germany Exclusive – Swedish Single Malt Whisky

Starward Left-Field – Single Malt Australian Whisky

Starward Nova – Single Malt Australian Whisky

Stauning Kaos – Floor Malted Danish Whisky

Stauning Rye – Floor Malted Danish Whisky

Teerenpeli Kaski – Finnish Single Malt Whisky

Waterford Sheestown 1.2 – Single Farm Origin Irish Whisky

West Cork Calvados Cask Finish – Single Malt Irish Whiskey

Westward American Single Malt Whiskey

Scotch-Whisky-Adventskalender

Kirsch Import



Geschenkidee für Scotch-Whisky-Fans

Mit Übersichtskarte schottischer Destillerien

Von innovativer Jungbrennerei bis Traditionsabfüller

Inkl. Nosing-Glas

24 x 2 cl Scotch-Whiskys aus unserem Importmarkenportfolio

⌀ 47,3% vol.

Diese Drams sind im Scotch-Whisky-Adventskalender 2022 enthalten:

1770 Glasgow Peated – Single Malt Scotch Whisky

Ballechin 15 y.o. SBCS – Highland Single Malt Scotch Whisky

Berry Bros. & Rudd Glen Moray 2008/2021 – Small Batch – Speyside Single Malt Scotch Whisky

Berry Bros. & Rudd Sherry Cask Matured – Blended Malt Scotch Whisky

Berry Bros. & Rudd Speyside Reserve – Blended Malt Scotch Whisky

Black Bull Peated – Blended Scotch Whisky

Compass Box Artist Blend – Blended Scotch Whisky

Compass Box The Story of the Spaniard – Blended Malt Scotch Whisky

Duncan Taylor Glen Spey 2009/2020 – Speyside Single Malt Scotch Whisky

Edradour 10 y.o. – Highland Single Malt Scotch Whisky

Glencadam American Oak Reserve – Highland Single Malt Scotch Whisky

Glencadam Reserva Andalucía – Highland Single Malt Scotch Whisky

Isle of Raasay Hebridean Single Malt Whisky

Nc’nean Organic Single Malt Whisky

Old Ballantruan The Peated Malt – Single Malt Scotch Whisky

Port Askaig 8 y.o. – Islay Single Malt Scotch Whisky

Signatory Vintage Ben Nevis 2013/2021 – The Un-Chillfiltered Collection – Highland Single Malt Scotch Whisky

Signatory Vintage Benrinnes 2011/2021 – Speyside Single Malt Scotch Whisky – Selected by Kirsch Import

Signatory Vintage Inchgower 2008/2021 – The Un-Chillfiltered Collection – Speyside Single Malt Scotch Whisky

Signatory Vintage Pulteney 2008/2021 – Cask Strength Edition – Highland Single Malt Scotch Whisky

Signatory Vintage Unnamed Speyside 2009/2021 – The Un-Chillfiltered Collection – Speyside Single Malt Scotch Whisky

The GlenAllachie 15 y.o. – Speyside Single Malt Scotch Whisky

The GlenAllachie 2009/2021 Oloroso, Chinquapin & Grattamacco Cuvée Cask Finish – Speyside Single Malt Scotch Whisky

The Single Malts of Scotland Caol Ila 2011/2021 – Reserve Cask Parcel 7 – Islay Single Malt Scotch Whisky

Auch Australien kann Tawny: Starward Project mit starkem Finish

Der Bundesstaat Victoria beherbergt 95 Prozent der australischen Weinproduktion. Und: die Starward Distillery. In der Hauptstadt Victorias, der Genussmetropole Melbourne, gelegen, bringt die 2008 gegründete Brennerei Wein und Whisky zusammen. Ihre Single Malt Australian Whiskys reifen ausschließlich in Rotwein- und Apera-Fässern (dem australischen Sherry) aus der Region. Ausnahmen macht Starward nur für seine „Project Series“, in der die Experimentierfreunde ihrem Whisky durch Fass-Finishes neue Dimensionen verleihen.



Neuestes Beispiel: der Starward Tawny Cask. (Exklusiv für den europäischen Markt abgefüllt und nicht mit Starwards Tawny zu verwechseln!) Der Single Malt wurde in australischen Tawny Barrels aus dem McLaren Vale veredelt – eine Verneigung an die Spirituosenvergangenheit des Kontinents, auf dem bis in die 1960er Jahre hinein vor allem Starkweine produziert wurden. Wie ihre portugiesischen Verwandten, reifen australische Tawnys oft Jahrzehnte in Eichenfässern. Der Effekt: üppigste Toffee-, Feigen- und Rosinennoten. Perfekt ausbalanciert werden diese durch die saftigen Noten roter Früchte und Gewürze aus Starwards charakteristischer Rotweinreifung. Als Teil der „Project Series“, ist Starward Tawny Cask ein limitiert verfügbares Vergnügen.

Starward Tawny Cask

Single Malt Australian Whisky



Mind. 3 Jahre

Fässer befüllt in 2018

Abgef. 2022

Herkunft: Australien, Melbourne

Fasstyp: Red Wine Barrels, Tawny Barrels (Finish)

50% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt