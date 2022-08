Neu: Glen Scotia Distillery of the Year Edition

Im Jahr 2021 wurde Glen Scotia bei den Scottish Whisky Awards zur Brennerei des Jahres gewählt und errang den Titel „Best in Show“ bei der World Spirits Competition. Zur Feier dieses Erfolges hat man heute in der Campbeltown-Destillerie die Glen Scotia Distillery of the Year Edition veröffentlicht, ein 22 Jahre alte Whisky, von dem es weltweit nur 500 Flaschen geben wird.

Der Glen Scotia Distillery of the Year Edition stammt aus First Fill Bourbon Casks und ist mit 54,8% vol. abgefüllt. Er wurde 1999 destilliert und 2022 abgefüllt. Es scheint allerdings, wenn wir die Angaben auf der Flasche richtig interpretieren, keine Einzelfassabfüllung zu sein.

Der Glen Scotia Distillery of the Year Edition wird zunächst nur im Vereinigten Königreich in geringer Menge über ein Verlosungssystem vergeben (Preis pro Flasche: 495 Pfund), die restlichen Flaschen kommen dann weltweit in den freien Verkauf. Hier noch die Tasting Notes: