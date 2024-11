Neu im Global Travel Retail: Rosebank 33yo Single Cask Release

Ian MacLeod Distillers haben einen neuen Rosebank aus den alten Beständen der Destillerie, die sie gleichzeitig mit ihr von Diageo erworben hat, veröffentlicht. Der Rosebank 33 Year Old ist ein dreifach destillierter Lowland-Whisky aus einem refill Bourbon Cask und wurde mit der natürlichen Fassstärke von 46,6% vol. abgefüllt. Insgesamt ergab das Fass noch 107 Flaschen.

Im Whisky, der pro Flasche 5.500 Pfund kostet, findet man nach Angaben der Brennerei Noten von tropischen Früchten, Blaubeermuffins, Zimt, Kamille und wärmender Eiche. Er folgt dem Rosebank 31yo, der im September veröffentlicht wurde (wir berichteten hier).

Hier noch ein Statement von William Ovens, Leiter der Abteilung Global Travel Retail bei Ian MacLeod Distillers:

„We are delighted to be launching this very special and extremely rare 33yo Rosebank Single Cask in Global Travel Retail. This expression is a reflection of the unique production process, which juxtaposes triple distillation with worm tub condensers to compose a captivating whisky. With only 107 bottles available it’s a unique opportunity to own a special part of Rosebank’s history.”