Neu: The Macallan Concept No.3 – erhältlich im Travel Retail und über ein Los-System auf der Webseite

Soeben informiert die Destillerie Macallan über die Veröffentlichung des The Macallan Concept No. 3, der letzten Ausgabe der jährlichen Serie. Der im Travel Retail erhältliche Whisky, der aber auch über ein Los-System auf der Webseite von Macallan vergeben wird, ist dem amerikanischen Grafikdesigner David Carson gewidmet.

Die Webseite von Macallan schreibt über die Zusammenarbeit:

Graphic designer David Carson visited The Macallan’s beautiful 485-acre Estate in Speyside, Scotland, where he spent time with The Macallan Whisky Maker Polly Logan. During that time they discovered that a remarkable number of similarities define their approach to their respective crafts. Both are driven to revisit and evolve their work, which enables them to create greater depth by ensuring every element has a distinct purpose.

Polly recounts: “Our encounter at the distillery inspired me to create this light, warm, welcoming whisky just like David himself. A bright and fresh whisky, a little unexpected for The Macallan, with a hue which conveys the vibrancy and lightness found within. The colour, California Gold, a light warm yellow, reflects David’s years on the US West Coast.”