Video: Ralfy verkostet Caol Ila 10yo @56,2 % Vol. (WIN Dranken B.V.) (Review #882)

In seinen kommenden Videos wird sich Ralfy Mitchell vermehrt und schwerpunktmäßig den Unabhängigen Abfüllern widmen. Seine kleine Serie startete in der letzten Woche mit seinem Video 887 Extra ‚The importance of Independent bottlers‘. Und in der ersten Verkostung finden wir einen 10-jährigen Caol Ila des niederländischen Indies WIN Dranken B.V.. Diese Einzelfass-Abfüllung kommt in Fassstärke und ohne Kühlfiltrierung. Un damit bietet dieses Bottling schon einmal den Rahmen, in dem Ralfy die Kandidaten seiner Verkostungen am liebsten sieht.

So ist die hohe Bewertung mit 89 Punkten auch wenig verwunderlich. Doch sind Fassstärke und der Verzicht auf Kühlfiltrierung kein Garant für einen sehr guten Whisky. Der Caol Ila 10yo von WIN Dranken hat zusätzlich auch noch Einiges zu bieten. Welche Aromen und Geschmacksnoten Ralfy in diesem Single Malt entdeckt, können Sie in seinem mehr als 17 Minuten langem Video sehen. Entweder im oberen Bereich des Posts, oder auf YouTube, ganz wie es Ihnen gefällt.

Caol Ila. Bild © Alexandra Kreutz, Genuss am Gaumen