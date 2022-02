Neu von irish-whiskeys.de: W. D. O’Connell Single Cask Whiskeys

Zwei neue Iren kommen über irish-whiskeys.de nach Deutschland, beide unter der Marke W. D. O’Connell, jedoch aus verschiedenen Destillerien Irlands (Bushmills und Cooley). Sie sind 13 und 19 Jahre alt und haben beide interessante Fassreifungen hinter sich.

Hier alle Details zu den beiden Abfüllungen, die Sie bei irish-whiskeys.de mit einem Klick auf den Preis erstehen können:

Neu: W. D. O’Connell Single Cask Whiskeys

Daithi O’Connell war ein Weltenbummler wie er im Buche steht und seine Reisen haben ihn schlussendlich zum Whiskey geführt hat. Seine Vision ist es limitierte, unabhängige Abfüllungen auf den Markt zu bringen und zu zeigen, dass die „Irische Whiskey Welt“ genau so abwechselungsreich ist, wie die Welt, die er bereisen durfte.

W. D. O’Connell 13 Y All Sherry Series

Vol.%: 59 %

Füllmenge: 0,5 Liter

Aroma: dunkle Fruchtnoten, Würze, Schokolade, geröstetes Holz

Geschmack: dunkle Schokolade, geröstete Haselnüsse, Rosinen, Nelken

Nachklang: langanhaltend mit würzgen Noten



Preis: 119,90 €

Dies ist das zweite Release der All-Sherry Serie von W. D. O’Connell. Es ist eine Einzelfassabfüllung von 294 Flaschen in Fassstärke abgefüllt. Der Whiskey wurde in der Bushmills Distillery destilliert und reifte für 13 Jahre in Oloroso Sherryfässern. Abgefüllt mit 59 %, eine Sherryfassreifung, die als außergewöhnlich beschrieben werden kann.

Der Whiskey ist nicht gefärbt und nicht kühlgefiltert.

W. D. O’Connell PX Series 19 Y

Vol.: 47,5%

Füllmenge: 0,7 Liter

Aroma: dunkle Früchte, Vanille, geröstetes Holz, dunkle Schokolade

Geschmack: Feigen, rote Trauben, geröstetes Holz, Kakao

Nachklang: langanhaltend

Preis: 139,90 €

Dies ist die dritte Edition der PX Serie. Der Whiskey reifte für 17 Jahre in Ex-Bourbonfässern und erhielt für 30 Monate ein Finish in Piedro Ximénez Sherryfässern. Dieser Whiskey führt die PX Reihe von W. D. O’Connell fort und ist genauso komplex und vollmundig, wie seine jüngeren Vorgänger. Dieser Whiskey wurde ursprünglich in der Cooley Destillerie destilliert.

Der Whiskey ist nicht gefärbt und nicht kühlgefiltert.