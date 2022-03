Neu von Kirsch Import: GlenAllachie in Fassstärke, Marsala Cask aus Glasgow, White Port Casks von Glencadam und Abfüllungen der Holyrood Distillery

In dieser Woche finden wir wieder einige interessate Abfüllungen in den Neuheiten von Kirsch Import:

Von der Speyside-Destillerie The GlenAlllachie erscheint jetzt Batch 7 des 10-jährigen in Fassstärke.

erscheint jetzt Batch 7 des 10-jährigen in Fassstärke. Aus der Glasgow Distillery und ein Kirsch Import Germany Exclusive : Glasgow 1770 Limited Edition Release – Peated , gereift in einem First Fill Marsala Cask und in Fassstärke.

: , gereift in einem First Fill Marsala Cask und in Fassstärke. Der 15 Jahre alte Glencadam reifte zunächst in Bourbon Casks, danach genoss er dann ein Finish in White Port Casks. 3.684 Flaschen sind weltweit von dieser Sonderedition erhältlich.

Noch nicht ganz Whisky nennen dürfen sich die Abfüllungen aus der Holyrood Distillery in Edinburgh. Ihre Destillate sind aber auf einem guten Weg, zwei „Zwischenergebnisse“ bringt Kirsch Import nach Deutschland.

Fassstark und verlockend: Ein neues Batch GlenAllachie 10 y.o. Cask Strength

Mit einer Expertise, die beinahe ein halbes Jahrhundert umfasst, verwaltet Billy Walker über 50.000 Fässer. Sein hölzerner Schatz verteilt sich auf die insgesamt 16 Warehouses der GlenAllachie Distillery. Als eine der wenigen unabhängigen Brennereien Schottlands und mit einem Branchenveteran wie Billy Walker an der Spitze schlägt ihr Herz für das Fassmanagement. Für Barriques, Hogsheads, Puncheons und Co. stand GlenAllachie allein im vergangenen Jahr ein beträchtliches Budget von 1 Million Pfund zur Verfügung. Eines der stolzen Ergebnisse ihres Investments? Der GlenAllachie 10 y.o. Cask Strength.

Das neue Batch 7 setzt nach wiederholter Auszeichnung des Speyside Single Malts – Batch 4 wurde etwa zum World’s Best Single Malt bei den World Whiskies Awards 2021 gekürt – die Erfolgsgeschichte der Abfüllung fort. Durch die Kombination von Pedro Ximénez und Oloroso Sherry Puncheons mit Rioja-Barriquefässern sowie einer kleinen Menge Virgin Oak Casks erreicht Billy Walker die gefeierte Balance aus Trockenfrüchten, Gewürzen, dunkler Schokolade und der typischen GlenAllachie-Süße.

GlenAllachie 10 y.o. Cask Strength Batch 7

Speyside Single Malt Scotch Whisky

10 Jahre

Fasstyp: Pedro Ximénez & Oloroso Sherry Puncheons, Rioja Barriques, Virgin Oak Casks

56,8% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes

Nase: Wellen von Heidehonig, Trockenfrüchten, Zimt und Muskat, gefolgt von Orangenschalen, Mokka und Sirup.

Gaumen: Viel dunkle Schokolade, Feigen sowie Heidehonig, mit Rosinen, Zimt Pflaumen und Anklängen von Orangenzesten.

Limitiertes Torf-Vergnügen: Single First Fill Marsala Cask aus der Glasgow Distillery

Glasgow ist mehr als nur Schottlands größte Stadt. Die Metropole in den Lowlands ist nach schwierigen Zeiten in den 1970er und 80er Jahren heute belebt von einer pulsierenden Gastro-Szene, legendärer Live-Musik, Kunst und Architektur. Tatendrang und Innovation zählen zu den ureigenen Charaktermerkmalen der Glaswegians. So ausgestattet, stellten sich einige von ihnen der Herausforderung, nach über 100 Jahren die Produktion von Single Malt Scotch Whisky zurück in die Stadt zu holen. Als The Glasgow Distillery Company brennen sie seit 2014 ein neues Whiskykapitel in die Geschichte Glasgows ein.

Dass ihr das nachhaltig gelingt, beweist die Brennerei mit ihrer abwechslungsreichen und vielfach ausgezeichneten Standard-Range ebenso wie mit komplexen Single Casks. Neuestes Beispiel: das Glasgow 1770 Limited Edition Release aus dem First Fill Marsala Cask.

Für die Lowlands ungewöhnlich, brennt die Glasgow Distillery u.a. Single Malt aus Torfmalz. Für die Exklusivabfüllung verbrachte dieser seine Reifezeit in einem mit sizilianischem Dessertwein vorbelegten Fass. Das Ergebnis bei kräftigen 61,5% vol. Cask Strength: süßer Rauch, dunkle Kirschen, Pflaume und Gewürze. Das edle Etikett mit Metallprägung versorgt anspruchsvolle Genießer mit allen Details zur Abfüllung, inklusive individueller Flaschennummer. Die formschöne Klarglasflasche liefern wir in einer ebenso ansprechenden Geschenkverpackung.

Glasgow 1770 Limited Edition Release – Peated

Single Malt Scotch Whisky

Kirsch Import Germany Exclusive

4 Jahre

Dest. 08/08/2017

Abgef. 08/11/2021

Fasstyp: First Fill Marsala Cask

Fassnr. 17/548

372 Flaschen

61,5% vol. Cask Strength

0,5 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Beeren, Biskuit und Rhabarberkompott: Außergewöhnliches aus White Port Casks von Glencadam

Tradition wird bei Glencadam großgeschrieben. Seit ihrer Gründung im Jahr 1825 arbeitet die kleine Highland-Brennerei nach den gleichen Methoden – und kann sogar als eine von wenigen in Schottland ein funktionierendes Wasserrad zu Innenausstattung und Stromkreis zählen. Die Zeit bleibt bei aller Traditionsliebe ebenso wenig stehen wie das Mühlrad. Und so ist Glencadam auch experimentell unterwegs. Bestes Beispiel: Der Glencadam 15 y.o. Reserva De Porto Branco White Port Cask Finish.

Destilliert 2006, reifte die limitierte Sonderedition zunächst in Bourbonfässern, die Master Distiller Robert Fleming anschließend für ein Finale in White Port Casks auswählte. „Porto Branco“ oder weißer Portwein basiert auf Weißweintrauben, ist frisch, intensiv fruchtig und eine hervorragende Ergänzung für Glencadams charakteristisches Profil. Wie das schmeckt? Nach roten Beerenfrüchten, Victoria-Biskuitkuchen und Rhabarberkompott. Weltweit sind 3.684 Flaschen verfügbar.

Glencadam 15 y.o. Reserva De Porto Branco – Limited Edition

Highland Single Malt Scotch Whisky

15 Jahre

Dest. 2006

Abgef. 2021

Fasstyp: Bourbon Casks, White Port Casks (Finish)

3.684 Flaschen (weltweit)

46% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Edinburgh im Brennfieber: Holyrood setzt neue Whiskyimpulse für Entdecker

In Edinburghs Altstadt braut sich etwas Neues zusammen: 2019 gegründet, bringt die Holyrood Distillery nach über 100 Jahren die Single-Malt-Produktion zurück in Schottlands hügelige Hauptstadt. Inspiriert, aber nicht diktiert von der Vergangenheit, verbindet Holyrood handwerkliche Tradition mit kühnen, neuen Ideen für Geschmack – eine vielversprechende Kombination, die bereits mit der Auszeichnung zum „Icons of Whisky Scotland – Craft Producer of the Year 2022“ gewürdigt wurde.

Zu neuen Horizonten in der Whiskyproduktion begibt sich Holyrood durch das Experimentieren mit Malzsorten, Fermentation und speziellen Fässern – angelehnt an Edinburghs reiches Brauerbe. Wie sich der Forschergeist auf den späteren Holyrood Single Malt auswirken wird, zeigen die New Makes der Brennerei. Jeder Whisky-Rohbrand der Brewer’s Series aus den schlanken, hohen Pot Stills der Brennerei bezieht sich auf ein anderes Element des Brauprozesses – von der Auswahl der Hefe bis hin zu speziellen Malzverhältnissen. Teils ungelagert, teils fassgelagert, demonstrieren die kräftigen Malzbrände die Vielfalt an Aromen, die Holyroods experimentelle Herangehensweise hervorzubringen in der Lage ist.

Für überraschende Genusserlebnisse sorgt so etwa der Chocolate Malt New Make. Die üppige Hommage an Edinburghs historische Brauereien balanciert Schokoladen-Malz mit fruchtiger Hefe und süßem Distiller’s Malt. Einen fassgelagerten Vorgeschmack auf Holyrood Single Malt gibt dagegen Maris Otter, der sein vollmundiges, malziges Profil nach 262 Tagen im First Fill Spanish Oak Oloroso Hogshead ausbilden konnte.

Umfangreich dokumentiert Edinburghs neueste Brennerei auf den modernen Etiketten jedes Detail ihrer Pionier-Abfüllungen.

Holyrood Distillery Chocolate Malt

Brewer’s Series New Make

Malz: Pot Still Distiller’s Malt, Chocolate Malt

Hefe: Distiller’s Yeast: M Strain, Edinburgh Ale Yeast

60% vol.

0,5 Liter

Nicht kühlfiltriert

Holyrood Distillery Maris Otter

Brewer’s Series New Make

262 Tage

Malz: Maris Otter

Hefe: Anchor M – DY502

Fasstyp: First Fill Spanish Oak Oloroso Hogshead

50% vol.

0,5 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt