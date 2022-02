Eine neue Abfüllung der taiwanesischen Destillerie Kavalan präsentierten wir Ihnen im November. Und nun wird diese auch in den nächsten Wochen in Deutschland, Österreich und der Schweiz erhältlich sein. Darüber informiert uns King Car Germany in einer Pressemitteilung.

Kavalan Triple Sherry Cask ist Kombination aus drei Sherryfassreifungen – Oloroso, Pedro Ximénez und Moscatel – und verspricht Noten von Zimt, kandierten geräucherten Pflaumen und Zitrusfrüchten, kombiniert mit Beeren, tropischen Früchten und einem Hauch von Honig, Schokolade und Karamell. Kavalan Triple Sherry Cask wird in den nächsten Wochen über die offiziellen Importeure in Deutschland, Österreich und der Schweiz erhältlich sein und erscheint mit einer UVP von 82,90€.

Hier alles Weitere zum neuen Kavalan Triple Sherry Cask:

Neue Abfüllung KAVALAN Triple Sherry Cask kommt in die D-A-CH Region

Düsseldorf 15.Feb. 2022 — KAVALAN Triple Sherry Cask ist eine seltene Kombination aus drei exquisiten Sherryfassreifungen – Oloroso, Pedro Ximénez und Moscatel – deren Hauptcharakter die für Oloroso typischen Aromen von Trockenfrüchten sind. Reichhaltige Karamellnoten und die Süße von Malzzucker verbinden sich mit den für KAVALAN typischen tropischen Fruchtnoten zu einem feinen, deutlich Sherry geprägten Whisky.

Nach der vollständigen Reifung in drei verschiedenen Sherryfässern werden die Fässer miteinander vermählt. Dieser Prozess ermöglicht es, die drei Whiskys in perfekter Fusion miteinander zu verschmelzen und zahlreiche Aromendimensionen zu erzielen. Zu seinem Hauptcharakter, den Trockenfrüchten des Oloroso Sherrys, wird der Triple Sherry Cask mit der Süße von PX und Moscatel Sherry bereichert. Wie bei einem sanften Flamenco-Tanz umgarnen Noten von Zimt, kandierten geräucherten Pflaumen und Zitrusfrüchten, kombiniert mit Beeren, tropischen Früchten und einem Hauch von Honig, Schokolade und Karamell spielerisch die Geschmacksknospen.

Das Verpackungsdesign bricht mit der Vergangenheit und spiegelt erstmals den Geschmack und das Aroma auch optisch wider. Die fließende Malerei in Verbindung mit den Farben Weiß, Gold und Rot symbolisiert den vielschichtigen und weichen Geschmack des Triple Sherry Cask. Außerdem repräsentieren die Farben diejenigen von New Make, Whisky und Sherry. Die beiden silbernen Linien auf der Banderole unterhalb des Korkens symbolisieren das taiwanische Zentralgebirge und das Xueshan Gebirge, welche die KAVALAN Destillerie umgeben.

Die 700ml Flasche mit 40% vol. wird in den nächsten Wochen über die offiziellen Importeure in Deutschland, Österreich und der Schweiz erhältlich sein. Der UVP beträgt 82,90€. Im Laufe des Frühjahrs werden größere Mengen eintreffen und die Abfüllung dann auch flächendeckend erhältlich sein.

Tasting Notes

Farbe: Scharlachrot

Nase: Reife Beeren und getrocknete Früchte mit frischem Duft von Trauben und Zitrusfrüchten, durchzogen von Schokoladen-Brownie und karamelliger Süße. Ein Hauch von Zimt, Klee und Gewürzen gepaart mit einer angenehmen Eichennote und duftendem Rosmarin.

Gaumen: Anhaltende Aromen von Sherry-Trockenfrüchten. Warm und glatt mit einer weichen Textur, kandierte Früchte, Karamell und Honigsüße. Vielschichtig und perfekt ausbalanciert, ein wahrer Genuss am Gaumen.