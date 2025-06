Neue Vorsitzende für das Ardbeg Committee

Nachdem die Brennerei am Samstag einen weiteren ihrer ultimativen Ardbeg Days feierte, endete heute mit dem Versenden des letzten Newsletters für Jackie Thompson ihr offizielles Amt als Vorsitzende des Ardbeg Committee, welches sie vier Jahre lang inne hatte. Thomson war 27 Jahre lang distillery manager bei Ardbeg und und leitete außerdem die jährliche Ardbeg Day-Feier auf dem Fèis Ìle.

Ihre Nachfolge tritt erstmals in der Geschichte des im Jahr 2000 gegründeten Ardbeg Committee eine Doppelspitze an. Bryony McNiven und Gillian Macdonald werden nun gemeinsam Thomsons Arbeit fortführen. Und Beide sind schon lange bei Ardbeg tätig.

Bryony McNiven arbeitete in den letzten sieben Jahren mit Jackie Thompson als Planerin des Besucherzentrums von Ardbeg zusammen. Und Gillian Macdonald ist nicht weniger als Ardbegs master blender.

Gillian Macdonald über ihre neue Aufgabe:

“It goes without saying that Jackie will be sorely missed by our committee and by all at Ardbeg. Hers are big boots to fill, but Bryony and I will do our best as co-chairs – perhaps by wearing one each.

“In my role as Ardbeg’s master blender, some of my favourite moments have been creating committee releases and letting them loose on the people whose opinion really matters. I’ve always loved meeting and talking to the Ardbeg faithful, then going back to the lab with their fiery passion ringing in my ears. As chair, I’m excited to bring the fans and the drams even closer together.”