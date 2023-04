Neues bei Kirsch Import: Drei weitere Abfüllungen aus der GlenAllachie Virgin Oak Serie und ein neuer Elsburn

Insgesamt vier neue Abfüllungen können wir Ihnen heute dank des Importeurs und Distributors Kirsch Import vorstellen – Bottlings, die in den nächsten Tagen beim Fachhändler Ihres Vertrauens auftauchen werden.

Neben einem neuen Elsburn, der aus Rivesaltes Weinfässern stammt, gibt es auch drei neue Mitglieder der Virgin Oak Serie von GlenAllachie: ungarische, schottische und spanische Eiche sorgten für die entsprechenden Finishes. Für Abwechslung am Gaumen ist also auch diese Woche gesorgt.

Hier alle Infos dazu:

Geschmacksvielfalt von schottischer Eiche & Co. erkunden: The GlenAllachie Virgin Oak Serie wächst

Im Spiel mit Fässern und ihrem Einfluss auf Single Malt ist Billy Walker unbestritten ein Meister. Mit seiner Virgin Oak Series geht die Branchen-Legende noch einen Schritt weiter: Die in unbelegten Eichenfässern gefinishten Whiskys ermöglichen anspruchsvollen Fans, Eiche aus allen Teilen der Welt unbeeinflusst von Sherry, Wein und Co. geschmacklich zu erkunden.



Heute wächst die Serie um ein Trio, das für ungewöhnliche Genusserlebnisse sorgt – zum Beispiel dank Veredelung in seltener ungarischer Eiche. 18 Monate reifte The GlenAllachie 7 y.o. – Hungarian Oak Wood Finish in Quercus Petraea aus dem Zemplén-Wald in den Bergen von Nordost-Ungarn nach. Das Ergebnis: ein ausgeglichener, seidiger Whisky mit würzigen Eichen- und weichen Beerennoten.



Rar in der Whiskyreifung ist auch schottische Eiche. Ihre Verarbeitung zu Fassdauben erfordert nicht nur besonderes Geschick, sie ist zudem selten und teuer. Die Traubeneiche von der Atlantikküste macht The GlenAllachie 8 y.o. – Scottish Oak Wood Finish zum Ausnahme-Dram und verleiht ihm eine köstliche Süße.



Für die Veredelung des The GlenAllachie 10 y.o. – Spanish Oak Wood Finish kamen Fässer aus Quercus Robur zum Einsatz. Die Eiche stammt überwiegend aus dem spanischen Cantabria-Gebirge und verleiht dem Speyside Single Malt würzige wie auch dunkelsüße Noten.

The GlenAllachie 7 y.o. – Hungarian Oak Wood Finish

Speyside Single Malt Scotch Whisky

7 Jahre

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Bourbon Barrels, Hungarian Oak Casks (Finish)

48% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes:



Nase: Vollmundig mit Karamell, Zitrusfrüchten und Milchschokolade, mit Zimt, Rosinen, Obst und Ingwer.



Gaumen: Viel Heidehonig und Zimt, gefolgt von Schokolade, Zitronenbonbons und karamellisiertem braunem Zucker.

The GlenAllachie 8 y.o. – Scottish Oak Wood Finish

Speyside Single Malt Scotch Whisky

8 Jahre

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Bourbon Barrels, Scottish Oak Casks (Finish)

48% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes:



Nase: Kräftige Aromen von geröstetem Hafer, Karamell und Toffee mit Noten von Zimt, Ingwerkeksen und Heidehonig.



Gaumen: Viel Heidehonig, Obst und Zitronenschale, gefolgt von weißer Schokolade, Zimt und Ingwer, mit Karamell und Butterscotch im Abgang.

The GlenAllachie 10 y.o. – Spanish Oak Wood Finish

Speyside Single Malt Scotch Whisky

10 Jahre

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Bourbon Barrels, Spanish Oak Casks (Finish)

48% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes:



Nase: Üppige Obstgartenfrüchte, Backgewürze und Sticky Toffee Pudding, mit Noten von mit braunem Zucker glasierten Kirschen und Zitrusfrüchten.



Gaumen: Voller Schokolade, Kaffee und Heidehonig, gefolgt von Noten von Pfeffer, Ingwer und Melasse, mit Banane und Sultaninen im Abgang.

Harz trifft auf Pyrenäen: Neuer Elsburn aus süßen Rivesaltes Casks

Der Harz ist nicht nur Standort des höchsten Gebirges Norddeutschlands, sondern seit 2002 auch Quelle für höchsten Single-Malt-Genuss. Dafür verantwortlich: die Hercynian Distilling Co. Von Hand, stets unverfälscht, mit traditionellen Methoden und großer Experimentierfreude produziert der Familienbetrieb eine beeindruckende Range an Hercynian Single Malt Whiskys. In der Vielzahl an erstbefüllten Süd- und Süßweinfässern der Brennerei reifen sie zu hoch aromatischen Drams heran.



Für den Beweis tritt nun der ElsBurn Rivesaltes Casks an. Der limitierte Single Malt reifte vollständig in Fässern, die zuvor Rivesaltes Wein aus den französischen Pyrenäen enthielten. Als „Vin Doux Naturel“ zählt er zu den Starkweinen, deren Gärung durch Zugabe von Alkohol gestoppt wird, um die Restsüße zu erhalten. Im Harzer Whisky hinterlässt er köstliche Spuren von Honig, Trockenfrüchten und Nougat.

ElsBurn Rivesaltes Casks

The Original Hercynian Single Malt Whisky

Abgef. 2023

Herkunft: Deutschland, Harz

Fasstyp: Rivesaltes Wine Casks

1.484 Flaschen (insgesamt)

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert