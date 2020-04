Nur bis Sonntag: Bruichladdich Mixpaket + virtuellen Besuch von Brand Ambassador Ewald Stromer gewinnen!

Je mehr man daheim ist, desto schöner und abwechslungsreicher muss man es sich zuhause auch machen – genau nach diesem Motto haben wir gemeinsam mit unserem Partner Bruichladdich ein Gewinnpaket geschnürt, das es in sich hat: Wir verlosen NUR NOCH BIS SONNTAG vier mal ein umfangreiches Mixpaket von Bruichladdich für Sie und drei Ihrer Freunde – und dazu eine virtuelle Mix-Session mit Brand Ambassador Ewald Stromer, der via Internet zu Ihnen nach Hause kommt und mit Ihnen allen eine Cocktailparty mit den Classic Laddie und tollen Mixrezepten feiert.

Machen Sie jetzt mit, es ist die letzte Chance – Bruichladdich sagt Ihnen jetzt, was in dem Mixpaket enthalten ist und wie Sie es gewinnen können:

Bruichladdich – die Islay-zentrische Brennerei

Keine andere Brennerei auf Islay ist mit der Insel so mannigfach verbunden wie Bruichladdich. Man verwendet dort vor allem (und für manche Abfüllungen ausschließlich) Zutaten aus Islay und ist der größte Arbeitgeber auf der Insel. Auch versucht man, die ganze Wertschöpfungskette auf der Insel zu etablieren – damit Islay davon maximal profitieren kann.

Die Destillerie Bruichladdich

Islay-zentrisch heißt für uns aber auch die erfolgreiche Verbindung von Menschen, die aus der Region kommen, mit der ganzen Welt. Viel junge Leute hier bei Bruichladdich haben eine große Leidenschaft für alles, was mit Whisky zu tun hat, haben Karrierepläne und wollen dennoch nicht auf ihr soziales Umfeld verzichten oder die wilde Natur der Insel für einen Stadtjob auf dem Festland aufgeben.

Eines verbindet uns in diesen Zeiten mit all unseren lieben Whisky-Begeisterten #stayhome!

Und weil uns das genauso schwer fällt wie euch, möchte Ewald Stromer (Brand Ambassador Bruichladdich & The Botanist GSA) gemeinsam mit euch virtuell anstoßen!

Ewald Stromer, Brand Ambassador Bruichladdich

Wir verlosen 4 Pakete an Dich und deine 3 Freund/innen, samt allem was ihr für einen guten Bruichladdich Drink benötigt. Ewald schaltet sich dann ebenfalls virtuell zu und mixt mit euch die Drinks.

Jedes Package besteht aus:

einem stylischen Cocktail-Set aus Kupfer

dem Bruichladdich Classic Laddie

6x die exklusiven Bruichladdich Dram Gläser

dazu The Botanist Rührglas

und als Draufgabe noch das neue Bruichladdich Hoodie, das so neu ist, dass es noch nicht einmal ein Bild davon gibt 😉

So ausgestattet kann dann die Mixing Session mit Brand Ambassador Ewald Stromer via Internet bei Ihnen und ihren drei Freunden daheim beginnen – damit #stayathome richtig Freude macht.

Bei Bruichladdich. Bild © Whiskyexperts

Und so gewinnen Sie das Bruichladdich Mixpaket für vier und den virtuellen Besuch von Brand Ambassador Ewald Stromer:

1. Sagen Sie uns einfach, mit welchen drei Freunden Sie gerne virtuell anstoßen wollen

2. Schicken Sie uns Ihre Antwort gemeinsam mit Ihrem vollen Namen und Ihrer Postanschrift ab sofort an folgende email: contest@whiskyexperts.net – und zwar mit dem Betreff „Bruichladdich“!

3. BITTE teilen Sie dieses Gewinnspiel auf Ihren sozialen Netzwerken. Ein wenig gute Nachrede kann auch uns nicht schaden ;-). Das Teilen ist nicht verpflichtend, aber es würde uns freuen.

Unter allen richtigen Antworten mit dem richtigen Betreff, die uns bis 26. April 2020, 23:59 Uhr mitteleuropäischer Zeit erreichen, ziehen wir die Gewinnerin oder den Gewinner des Preises und geben sie am 27. April 2020 bekannt. Die Gewinne werden danach durch Bruichladdich versendet.

Pro Haushalt ist nur eine Teilnahmemail möglich!

Teilnahmebedingungen:

Beim Wettbewerb kann jeder mitmachen, der in Deutschland, Österreich oder der Schweiz wohnt, die Gewinnfrage richtig beantwortet und seine Lösung mit dem Betreff „Bruichladdich“ einsendet sowie das 18. Lebensjahr vollendet hat. Der Wettbewerb läuft ab sofort bis 26. April 2020, 23:59 Uhr. Die Gewinnerinnen/die Gewinner werden am 27. April 2020 auf unserer Webseite bekanntgegeben und per Mail benachrichtigt. Der Wettbewerb findet unter Ausschluss des Rechtsweges statt – es kann dazu kein Schriftverkehr geführt werden. Mitarbeiter von Whiskyexperts und Bruichladdich sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Versand des Preises erfolgt durch Bruichladdich, wir übermitteln dafür die Gewinneradressen an das Unternehmen. Diese Daten werden dort wie alle Adressdaten bei uns nach Abschluss des Gewinnspiels sofort und unwiderbringlich gelöscht.

Hinweis zum Datenschutz: Wir erheben nur jene Daten von Teilnehmern, die für die Abwicklung des Gewinnspiels nötig sind (Name, email-Adresse und Postanschrift). Alle in diesem Zusammenhang erhobenen Daten werden nach Abschluss des Gewinnspiels und der erfolgreichen Versendung des Preises ausnahmslos gelöscht und weder für unsere Zwecke weiterverwendet noch an Dritte weitergegeben. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier.

Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden – und geben uns auch die Erlaubnis, Ihren Namen und Wohnort im Falle des Gewinns auf unserer Seite veröffentlichen zu dürfen.

Wir wünschen Ihnen viel Glück und drücken Ihnen die Daumen!

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team