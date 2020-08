Nur bis Sonntag: Vier Sets der neuen und kommenden Single Malts der Waterford Distillery + Gläser mit Logo gewinnen!

Die letzten beiden Tage unsere aktuellen Gewinnspiels sind angebrochen, und was wir diesmal verlosen, gibt es nicht mehr und noch nicht: Gemeinsam mit unserem Partner Kirsch Import verlosen wir insgesamt vier Sets der neuen Single Malts aus der Destillerie Waterford von Mark Reynier, die sich mit jeder Faser der Bedeutung der Gerste und des Terroirs verschrieben hat. Jeweils zwei Sets der aktuellen aber schon vergriffenen Abfüllungen, Ballykilcavan Edition 1.1 & Bannow Island Edition 1.1 gibt es zu gewinnen, sowie zwei Sets der noch nicht erschienenen Ballykilcavan Edition 1.2 & Bannow Island Edition 1.2 – Sie gehören als Gewinner dieser beiden Sets also zu den ersten, die die Abfüllungen ihr eigen nennen können!

Und damit Sie diese Whiskys stilvoll genießen können, legen wir noch zwei exklusive Whiskygläser mit dem Waterford-Logo zu jedem Set dazu.

Hier einige Infos zur Destillerie, zur Philosophie, die hinter den Abfüllungen steckt und zu den Whiskys selbst – sie helfen Ihnen, die Gewinnfrage richtig zu beantworten. Und wer die Infos aus erster Hand von Mark Reynier selbst bekommen will, der findet hier auch noch unser Videointerview mit ihm.

Waterford Whisky: Terroir-getrieben und einzigartig

Irlands Südosten ist weltweit eines der besten Anbaugebiete für Braugerste und das Zuhause der Waterford Distillery. Einst Brauerei, heute Whisky-Brennerei auf dem neuesten Stand der Technik – dank Mark Reynier. Die Koryphäe mit legendärem Werdegang in der schottischen Whisky-Szene erwarb Waterford 2014. Sein Ziel? Die Destillerie zum Epizentrum für die radikale Umsetzung einer aus der Winzerwelt bekannten Philosophie machen: Terroir. Denn wo Gerste wächst, wie der Boden beschaffen ist oder wie viel Sonne oder Wind das Getreide ausgesetzt ist, birgt das Geheimnis einzigartig authentischer Irish Single Malts. Für sie schlägt das Herz von Waterford.

Farm für Farm: die Aromen ausgewählter Orte Irlands

Eine Bandbreite ausgewählter Fässer, lange Fermentation oder langsame Destillation sind Faktoren für die Aromenreinheit des Single Malts von Waterford. Geschmacklich entscheidend für Mark Reynier und Team, ist jedoch das Korn selbst. Mittlerweile 72 irische Farmen bilden das Fundament der Brennerei. Deren Gerste wird separat angebaut, gelagert, gemälzt und destilliert. Farm für Farm entstehen so die „Single Farm Origins“ – Whiskys, die das Geschmacksprofil ihres Herkunftsortes einfangen. Jede der Editionen ist absolut einzigartig und nur limitiert verfügbar.

Vom Feld bis ins Regal: kompromisslose Transparenz

Ein digitales Logistiksystem mit über 20.000 Datenpunkten pro Destillation und Farm macht den Terroir-basierten Whisky zu 100 Prozent rückverfolgbar. Umfangreiche Informationen zum Herkunftsort, den Gerstenbauern oder der Destillerie selbst eröffnen sich für Single-Malt-Liebhaber über einen Terroir-Code auf jeder Flasche Whisky, der lediglich auf der Webseite eingegeben werden muss. Waterford hat nichts zu verstecken: An den Ufern des Flusses Suir entstehen Whiskys mit außergewöhnlicher geschmacklicher Tiefe und Vielfalt. Alle Editionen werden mit mindestens 46% vol. abgefüllt, sind weder gefärbt noch kühlfiltriert.

Wir verlosen je zwei Sets der ersten beiden Abfüllungen von Waterford – inklusive stilechter Whisykgläser mit dem Logo der Brennerei:

2 x Ballykilcavan Edition 1.1 & Bannow Island Edition 1.1 sowie 2 x Ballykilcavan Edition 1.2 & Bannow Island Edition 1.2

Die ersten Single Malts aus Waterford stammen von ausgewählten irischen Farmen mit völlig unterschiedlichen Terroirs. Destillationsbasis für Ballykilcavan Edition 1.1 und 1.2 ist Korn aus dem Kerngebiet irischer Gerste. Für Bannow Island Edition 1.1 und 1.2 bezieht Waterford Gerste von der äußersten Südküste der Grafschaft Wexford.

Ballykilcavan Edition 1.1, Waterford „Single Farm Origins“ (0,7 Liter, 50% vol.): 2016 destilliert, 2020 abgefüllt zählt der Single Malt zu den beiden Erstlingen der Destillerie. Gereift in amerikanischen First Fill Eichenfässern (45%), französischen Eichenfässern (37%) und Vin Doux Naturel Casks (18%).

Bannow Island Edition 1.1, Waterford „Single Farm Origins“ (0,7 Liter, 50% vol.): Der andere Pionier-Spirit der Waterford Brennerei. Gereift in First Fill Eichenfässern aus den USA (35%), frischen amerikanischen Weißeichenfässern (20%) sowie französischen Eichenfässern (25%) und Vin Doux Naturel Casks (20%).

Ballykilcavan Edition 1.2, Waterford „Single Farm Origins“ (0,7 Liter, 50% vol.): Die zweite Auflage aus Ballycilkavan, wo fruchtbare Felder von einem uralten Waldgebiet geschützt liegen. Gereift in amerikanischen First Fill Eichenfässern (55,5%), französischen Eichenfässern (22%) und Vin Doux Naturel Casks (22,5%).

Bannow Island Edition 1.2, Waterford „Single Farm Origins“ (0,7 Liter, 50% vol.): Whisky aus einem anspruchsvollen Terroir mit sandigen Böden und salzigen Atlantikwinden. Gereift in First Fill Eichenfässern aus den USA (36%), frischen amerikanischen Weißeichenfässern (21%) sowie französischen Eichenfässern (17%) und Vin Doux Naturel Casks (26%).

Und so gewinnen Sie eines der vier Sets aus der Destillerie Waterford:

Beantworten Sie bitte die nachfolgende Gewinnfrage: In welchem Land steht die Waterford Distillery?



a) Frankreich

b) Schottland

c) Irland

Die Antwort schicken Sie gemeinsam mit Ihrem vollen Namen und Ihrer Postanschrift ab sofort an folgende email: contest@whiskyexperts.net – und zwar mit dem Betreff „Waterford“!

Unter allen Einsendungen mit der richtigen Antwort und dem richtigen Betreff, die uns bis 16. August 2020, 23:59 Uhr mitteleuropäischer Zeit erreichen, ziehen wir die Gewinnerin oder den Gewinner der Preise und geben sie am 17. August 2020 bekannt. Die Gewinne werden durch unseren Partner Kirsch Import versendet.

Pro Haushalt ist nur eine Teilnahmemail möglich!

Teilnahmebedingungen:

Beim Wettbewerb kann jeder mitmachen, der in Deutschland, Österreich oder der Schweiz wohnt, die Gewinnfrage richtig beantwortet und seine Antwort mit dem Betreff „Waterford“ einsendet sowie das 18. Lebensjahr vollendet hat. Der Wettbewerb läuft ab sofort bis 16. August 2020, 23:59 Uhr. Die Gewinner*innen werden am 17. August 2020 auf unserer Webseite bekanntgegeben und per Mail benachrichtigt. Der Wettbewerb findet unter Ausschluss des Rechtsweges statt – es kann dazu kein Schriftverkehr geführt werden. Mitarbeiter von Whiskyexperts und Kirsch Import sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Gewinn wird von Kirsch Import versendet, wir übermitteln dafür die Gewinneradressen an das Unternehmen. Diese Daten werden dort wie alle Adressdaten bei uns nach Abschluss des Gewinnspiels sofort und unwiederbringlich gelöscht.

Hinweis zum Datenschutz: Wir erheben nur jene Daten von Teilnehmern, die für die Abwicklung des Gewinnspiels nötig sind (Name, email-Adresse und Postanschrift). Alle in diesem Zusammenhang erhobenen Daten werden nach Abschluss des Gewinnspiels und der erfolgreichen Versendung des Preises ausnahmslos gelöscht und weder für unsere Zwecke weiterverwendet noch an Dritte weitergegeben. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier.

Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden – und geben uns auch die Erlaubnis, Ihren Namen und Wohnort im Falle des Gewinns auf unserer Seite veröffentlichen zu dürfen.

Wir wünschen Ihnen viel Glück und drücken Ihnen die Daumen!

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team