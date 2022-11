Nur noch diese Woche: Gewinnen Sie 3 herausragende PŌKENO Whiskys aus Neuseeland – plus privates Online-Tasting!

Whiskyfreunde sind immer auch Entdecker – und damit auf der Suche nach neuen Geschmackserlebnissen. So eine aufregende Neuentdeckung aus Neuseeland können wir unseren deutschen Lesern heute dank unseres Partners Kammer-Kirsch als einzigartigen Gewinn präsentieren:

Gewinnen Sie mit uns ein Set von drei brandneuen Whiskys aus Neuseeland – aus der bemerkenswerten Pokeno Distillery, die sich kompromisslos der Qualität gewidmet hat: Kleine Mengen, höchste Sorgfalt. Gehören Sie zu den ersten in Deutschland, die den Pokeno Origin, den Pokeno Discovery und den Pokeno Revelation verkosten können. Und das Beste daran: Zu den drei Flaschen erhalten Sie für sich und Ihre Freunde ein exklusives Online-Tasting, in denen Sie zudem Insiderwissen über die Destillerie und ihre Abfüllungen erfahren werden.

Aber Achtung: Das Gewinnspiel läuft nur noch diese Woche – also gleich mitmachen!

Wie? So: Die Gewinnfrage beantworten (wenn Sie unseren Text über die Pokeno Distillery und die drei Abfüllungen lesen, ist sie sicher kein Problem für Sie) und die richtige Antwort an uns einsenden – schon sind Sie dabei. Wir wünschen Ihnen viel Glück!

PŌKENO Single Malt Whisky

Mit seinem Kernsortiment an kreativen, vollmundigen Single Malts ist Pōkeno ein brillanter, authentischer Newcomer auf der Weltbühne des Whiskys.

Die Single Malts der Pōkeno-Reihe zeichnen sich durch den reinen Charakter von Aotearoa-Neuseeland aus, denn alle Zutaten stammen ausschließlich aus Neuseeland. Zudem werden die Whiskys in der hochmodernen Pōkeno Brennerei vor Ort sowohl destilliert, gereift und sogar abgefüllt.

Pōkeno ist in ein warmes, nebliges, feuchtes Tal auf Neuseelands Nordinsel, eingebettet und geschützt von den vulkanischen Hügeln, aus denen reines, natürliches Quellwasser für die Whiskyproduktion bezogen wird.

Als Craft Distillers ist das Brennereiteam von Pōkeno in der Lage, sich auf Qualität statt auf Quantität zu konzentrieren und die Dinge auf ihre Art zu machen, die nicht unbedingt der einfache Weg ist. Alles, was sie tun, ist darauf ausgerichtet, einen der besten Single Malts der Welt herzustellen. Aus diesem Grund wird nur die feinste Gerste verwendet, die aus drei Familienbetrieben von der fruchtbaren Südinsel Neuseelands stammt.

Die hochmoderne Pōkeno-Brennerei ist vollständig automatisiert, um die volle Kontrolle über den Gärungs- und Destillationsprozess und damit über die Qualität der Spirituose zu gewähren. Chargenproduktion, lange Gärung und langsame Destillation sind nur einige Produktionsschritte, die hier anders gemacht werden können.

Nur die besten Fässer werden für die Reifung der kostbaren Destillate ausgewählt. Das subtropische Klima führt zu unglaublich hohen Verdunstungsraten, was die Reifung und die Entwicklung der Geschmacksprofile beschleunigt. In der Produktion behält Pōkeno die volle Kontrolle – vom Korn bis in die Flasche.

All dies ermöglicht es, Single Malt Whisky mit außergewöhnlichem Körper und Geschmack herzustellen; Whisky, der den reinen Geist von Aotearoa Neuseeland einfängt.

Pōkeno Origin

Vollständig in First-Fill-Bourbon-Fässern gereift. Dies ist der reine Pōkeno Single Malt Whisky.

Tasting Notes:

Geröstete Vanilleschoten und süßes Karamell weichen Zitrusnoten, cremigem Toffee und einem Hauch von karamellisierter Banane für einen süßen, komplexen und langanhaltenden Abgang.

Pokeno Discovery

Eine Vermählung von Destillaten, die vollständig in First-Fill-Bourbon-, Oloroso- und PX-Sherry-Fässern gereift sind und dann für eine letzte Reifung in Fässern zusammengefügt wurden.

Tasting Notes:

Schwarzwälder Kirschtorte, Zimt und reife Kirschen überlagern dunkle Schokoladennoten und einen Hauch von süßen Zitrusfrüchten, für einen reichen, weichen und unglaublich langen Abgang.

Pokeno Revelation

Eine Vermählung von Destillaten, die vollständig in First-Fill-Bourbon- und neuen Rotwein-Fässern aus einer von Pōkenos Lieblingsweingütern gereift sind. Anschließend werden sie für eine letzte Reifeperiode in Fässern zusammengeführt.

Tasting Notes:

Weiche rote Sommerfrüchte mit Noten von frisch geschnittenem Heu, Erdbeerbonbons, Litschi und Sorbet vereinen sich zu einem süßen und sanften Geschmack des Sommers.

Und so gewinnen Sie die 3 brandneuen Whiskys von Pokeno aus Neuseeland und ein exklusives Online-Tasting nur für Sie und Ihre Freunde:

Beantworten Sie unsere Gewinnfrage: In welchem Landesteil Neuseelands liegt die Pokeno Craft Distillery?

a. Auf der Südinsel

b. Auf der Nordinsel

Ihre Antwort schicken Sie gemeinsam mit Ihrem vollen Namen und Ihrer Postanschrift ab sofort an folgende email: contest@whiskyexperts.net – und zwar mit dem Betreff „Pokeno“!

Unter allen Einsendungen mit der richtigen Antwort und dem richtigen Betreff, die uns bis 27. November 2022, 23:59 Uhr mitteleuropäischer Zeit erreichen, ziehen wir die Gewinnerin oder den Gewinner des Preises und geben ihn oder sie am 28. November 2022 bekannt. Die Gewinne werden durch unseren Partner Kammer-Kirsch versendet.

Pro Haushalt ist nur eine Teilnahmemail möglich!

Teilnahmebedingungen:

Beim Wettbewerb kann jeder mitmachen, der in Deutschland wohnt, die Gewinnfrage beantwortet und seine Antwort mit dem Betreff „Pokeno“ einsendet sowie das 18. Lebensjahr vollendet hat. Der Wettbewerb läuft ab sofort bis 27. November 2022, 23:59 Uhr. Der/die Gewinner*in werden am 28. November 2022 auf unserer Webseite bekanntgegeben und per Mail benachrichtigt. Der Wettbewerb findet unter Ausschluss des Rechtsweges statt – es kann dazu kein Schriftverkehr geführt werden. Mitarbeiter von Whiskyexperts und Kammer Kirsch sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Gewinn wird von Kammer Kirsch versendet, wir übermitteln dafür die Gewinneradressen an das Unternehmen. Diese Daten werden dort wie alle Adressdaten bei uns nach Abschluss des Gewinnspiels sofort und unwiederbringlich gelöscht.

Hinweis zum Datenschutz: Wir erheben nur jene Daten von Teilnehmern, die für die Abwicklung des Gewinnspiels nötig sind (Name, email-Adresse und Postanschrift). Alle in diesem Zusammenhang erhobenen Daten werden nach Abschluss des Gewinnspiels und der erfolgreichen Versendung des Preises ausnahmslos gelöscht und weder für unsere Zwecke weiterverwendet noch an Dritte weitergegeben. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier.

Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden – und geben uns auch die Erlaubnis, Ihren Namen und Wohnort im Falle des Gewinns auf unserer Seite veröffentlichen zu dürfen.

Wir wünschen Ihnen viel Glück und drücken Ihnen die Daumen!

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team