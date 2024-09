Nur noch diese Woche: Gewinnen Sie 3 x eine Flasche der limitierten Exklusivabfüllung The GlenAllachie 10 y.o. – Ruby Port Wood Finish!

Unser neuestes Gewinnspiel führt Sie in das Herz der Speyside – und zu einer Whiskylegende: Gemeinsam mit unserem Partner Kirsch Import verlosen wir diesmal drei exklusiv für Deutschland abgefüllte Whiskys aus der Destillerie Glenallachie: Die drei Flaschen The GlenAllachie 10 y.o. – Ruby Port Wood Finish werden Sie mit ihrem komplexen und dichten Geschmack begeistern.

Wie Sie an eines dieser drei Bottlings (abgefüllt mit 48% vol. Alkoholstärke) kommen? Ganz einfach: Sie müssen nur hier mitspielen und die Gewinnfrage beantworten (die aufmerksame Lektüre unserer Infos zur Abfüllung erleichtert deren Beantwortung sehr). Eine Mail mit dem richtigen Betreff an uns – und schon kann unsere unbestechliche Glücksfee ihre Einsendung mit in Betracht ziehen. Wir wünschen Ihnen jedenfalls viel Glück und freuen uns, wenn Sie dabei sind!

Achrung: Dies ist die letzte Woche des Gewinnspiels – machen Sie gleich mit!

Hier also alle Infos zum The GlenAllachie 10 y.o. – Ruby Port Wood Finish, zur Verfügung gestellt von Kirsch Import – wie immer vielen Dank dafür:

Whisky in guten Händen: The GlenAllachie

2017 kam The GlenAllachie zurück in schottischen Besitz. Mit ihrer Unabhängigkeit erlangte die Brennerei auch die Freiheit zurück, das Wesentliche in den Vordergrund zu stellen: Qualität. 16 Lagerhäuser beherbergen heute im Herzen der Speyside über 50.000 Fässer. Die Verantwortung für diesen hochwertigen Holzschatz liegt in den Händen von Branchenveteran Billy Walker. Unter seiner Leitung fertigt ein Team von leidenschaftlichen Whisky-Enthusiasten mindestens acht Jahre alte, weder gefärbte noch kühlfiltrierte Single Malts.

The GlenAllachie Master Distiller Billy Walker kann auf mehr als 50 Jahre Erfahrung in der schottischen Whiskybranche zurückblicken. Die lebende Legende hat sich über Jahrzehnte einen außerordentlichen Ruf für ihre Fähigkeiten im Fassmanagement erworben. Während der gesamten Reifung verfolgt und dokumentiert Billy Walker den Fortschritt seines herausragenden Bestands, studiert den Einfluss von Holz auf Destillat und kombiniert beides zu vielfach ausgezeichneten Standards, Small Batches und Single Casks.

Hochgenuss aus Puncheons, Pipes und Co.: Wood Finish Serie

Die Wood Finish Serie besteht aus innovativen Abfüllungen, die Billy Walker in Puncheons, Pipes und Co. oft kleiner Produzenten aus der ganzen Welt perfektioniert. Allein für den deutschen Markt kreierte er dabei The GlenAllachie 10 y.o. – Ruby Port Wood Finish. Der Single Malt sicherte sich zunächst in Bourbon Barrels klassische Vanille- und Gewürznoten. In Ruby Port Hogsheads veredelt, schmiegt sich die Exklusivabfüllung weich und samtig an den Gaumen. Schokolierte Rosinen, Mokka, Zimt und Zuckerstangen verbinden sich dabei harmonisch mit der typischen Honignote und lassen ein Erlebnis mit großer Tiefe entstehen.

Jetzt sichern: Wir verlosen 3 x eine Flasche der limitierten Exklusivabfüllung The GlenAllachie 10 y.o. – Ruby Port Wood Finish!

The GlenAllachie 10 y.o. – Ruby Port Wood Finish, Speyside Single Malt Scotch Whisky (48% vol., 0,7 Liter): exklusiv für den deutschen Markt von Billy Walker gefertigt; in American Oak Bourbon Barrels gereift und in Ruby Port Hogsheads veredelt; auf 3.840 Flaschen limitiert; 100 Prozent natürlich.

Tasting Notes:

Nase: Kräftig, mit Mokka, Hagebutten und Lokum (türkische Süßspeise aus Sirup), dazu Butterscotch, Mandeln und pochierte Birne.

Gaumen: Wellen von schokolierten Rosinen, Honig und Sirup, gefolgt von Zuckerstangen-Noten, glasierten Kirschen und Zimt.

Und so gewinnen Sie eine von drei Flaschen der limitierten Exklusivabfüllung The GlenAllachie 10 y.o. – Ruby Port Wood Finish:

Beantworten Sie einfach die nachfolgende Gewinnfrage: Wie viele Fässer lagern momentan in der Destillerie Glenallachie?

A: ca. 5000

B: ca. 50.000

Ihre Antwort schicken Sie gemeinsam mit Ihrem vollen Namen und Ihrer Postanschrift ab sofort an folgende email: contest@whiskyexperts.net und zwar mit dem Betreff „Glenallachie“!

Unter allen Einsendungen mit der richtigen Antwort und dem richtigen Betreff, die uns bis 22. September 2024, 23:59 Uhr mitteleuropäischer Zeit erreichen, ziehen wir die Gewinner der Preise und geben sie am 23. September 2024 bekannt. Die Gewinne werden durch unseren Partner Kirsch Import versendet.

Pro Haushalt ist nur eine Teilnahmemail möglich!

Teilnahmebedingungen:

Beim Wettbewerb kann jeder mitmachen, der in Deutschland wohnt, die Gewinnfrage richtig beantwortet und seine Antwort mit dem Betreff „Glenallachie“ einsendet sowie das 18. Lebensjahr vollendet hat. Der Wettbewerb läuft ab sofort bis 22. September 2024, 23:59 Uhr. Der Gewinner oder die Gewinnerin wird am 23. September 2024 auf unserer Webseite bekanntgegeben und per Mail benachrichtigt. Der Wettbewerb findet unter Ausschluss des Rechtsweges statt – es kann dazu kein Schriftverkehr geführt werden. Mitarbeiter von Whiskyexperts und Kirsch Import sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Gewinn wird von Kirsch Import versendet, wir übermitteln dafür die Gewinneradresse an das Unternehmen. Diese Daten werden dort wie alle Adressdaten bei uns nach Abschluss des Gewinnspiels sofort und unwiederbringlich gelöscht.

Hinweis zum Datenschutz: Wir erheben nur jene Daten von Teilnehmern, die für die Abwicklung des Gewinnspiels nötig sind (Name, email-Adresse und Postanschrift). Alle in diesem Zusammenhang erhobenen Daten werden nach Abschluss des Gewinnspiels und der erfolgreichen Versendung des Preises ausnahmslos gelöscht und weder für unsere Zwecke weiterverwendet noch an Dritte weitergegeben. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier.

Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden – und geben uns auch die Erlaubnis, Ihren Namen und Wohnort im Falle des Gewinns auf unserer Seite veröffentlichen zu dürfen.

Wir wünschen Ihnen viel Glück und drücken Ihnen die Daumen!

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team