Nur noch diese Woche: Gewinnen Sie jetzt den Balblair 1985/2021 36yo Single Cask #323 im Wert von 1.350 Euro!

Bei unserem neuesten Gewinnspiel können Sie einen echten Schatz der Destillerie Balblair heben: Wir verlosen den 36 Jahre alten Balblair 1985/2021, einen traumhaften Single Malt aus dem Einzelfass, im Wert von über 1.350 Euro. Das flüssige Kleinod aus der zweitältesten Destillerie Schottlands wurde uns von der deutschen Vertretung der Destillerie, der Reidemeister & Ulrichs GmbH, zur Verfügung gestellt.

Lassen Sie sich diesen einmaligen Gewinn nicht entgehen – machen Sie gleich mit, das Gewinnspiel läuft nur mehr diese Woche!

Und damit Sie diesen einzigartigen Whisky so richtig genießen können – und damit unsere Gewinnfrage noch leichter fällt – haben wir hier Interessantes und Wissenswertes über die Brennerei, ihre Range und unseren ganz besonderen Preis zusammengestellt:

Balblair – True Highland Spirit

Kaum eine andere Destillerie in Schottland kann auf eine so lange Tradition zurückblicken und verkörpert so viele typische Tugenden der Region wie die Destillerie Balblair. Im Jahr 1790 von John Ross gegründet, produziert sie seitdem mit zwei kurzen Unterbrechungen den „True Highland Spirit“. Man sagt, Balblair sei wie die Menschen der Highlands: selbstbewusst, direkt und dennoch unaufdringlich.

Eine lange Tradition birgt zwei wichtige Zutaten für großartigen Whisky in sich: Wissen, das von Generation zu Generation weitergegeben wird, und Handwerkskunst, die mit der Zeit immer mehr verfeinert wird. Aber sie ist auch die beste Voraussetzung dafür, mutig und innovativ in die Zukunft zu gehen. Bei Balblair ist man überzeugt, dass Perfektion erst durch die gelungene Verschmelzung von Vergangenheit und Zukunft entstehen kann. Jahrhundertealtes traditionelles Handwerk trifft hier auf Mut, Kreativität und Zukunftsvisionen. So hat sich der unverwechselbare Charakter von Balblair gebildet, ein echter Highland Whisky wie kein anderer.

Balblair lagert die Fässer übrigens vor Ort, in acht traditionellen Warehouses, die gemeinsam 22.500 Fässer reifen lassen können. Auch bei der Produktion ist man traditionell aufgestellt, mir sechs hölzernen Washtuns und einem paar typischer Kupferbrennblasen. Fortschrittlich zeigt man sich beim Umweltbewusstsein: Schon 2015 wurde die Energie von Öl auf Gas umgestellt, und diesen Weg hin zur Nachhaltigkeit will man konsequent weitergehen.

Seit einiger Zeit gibt es bei Balblair auch ein Besucherzentrum, sodass einer Besichtigung der Traditions-Destillerie nichts im Wege steht. Ein paar Stimmungsbilder von dort haben wir hier für Sie in einer Galerie zusammengefasst:

Eine Tour bei Balblair können Sie auf der Homepage der Brennerei buchen – dort finden Sie noch mehr Infos.



Das Wichtigste an einer Brennerei ist aber natürlich der Whisky, den sie produziert. Der schöne, typische Charakter von Balblair zeigt sich auch in der Standard Range, die es im Fachhandel zu entdecken gibt und von der wir Ihnen stellvertretend zwei Abfüllungen vorstellen wollen:

Balblair 15 Jahre

Tropische Exotik trifft auf reife Eleganz. Ausgewogen und weich wie Samt erinnert die Textur dieses Single Malts an geschmolzene Schokolade. Der Nachklang ist atemberaubend intensiv und langanhaltend. Balblair 15 Jahre begeistert durch seine Reife und zugleich erstaunliche Frische. Ein großartiger Whisky, der die Herzen aller Highland Fans höherschlagen lässt.

Reifung

Erste Reifung in ex-Bourbon-Fässern aus amerikanischer Eiche, gefolgt von einem aromatischen Finish in spanischen first fill Oak Butts.

Verkostungsnotizen

Farbe: Leuchtender Bernstein

Duft: Holz, Leder, Honig und würziger Lebkuchen verschmelzen mit saftig frischen Noten von reifen Pflaumen und Zitronenschalen

Geschmack: Samtige Textur, intensive Aromen von dunkler Schokolade, tropischen Früchten und Gewürzen

Nachklang: Lang und weich mit Noten von cremiger Vanille und Zitrusfrüchten

Balblair 18 Jahre

Der perfekte Whisky für späte Abendstunden. Balblair 18 Jahre ist mit seiner perfekten Balance aus intensiven würzigen und fruchtigen Aromen ein echtes Glanzstück der Brennerei. Mitunter das Beste, was aus Tradition, Leidenschaft, Handwerkskunst und sehr viel Geduld entstehen kann.

Reifung

Erste Reifung in ex-Bourbon-Fässern aus amerikanischer Eiche, gefolgt von einem Finish in spanischen 1st fill Oak Butts für noch mehr Tiefe und eine unglaublich elegante Ausstrahlung.

Verkostungsnotizen

Farbe: Geöltes Zedernholz

Duft: Opulenter Toffee und gebackene Birnen treffen auf elegante Ledernoten

Geschmack: Eine meisterhafte Balance aus saftigen Aprikosen, Eichenholz und Vanillecreme

Nachklang: Lang und wärmend mit einem Hauch von frischen Gewürzen und Rosinen

Nun zu unserem Preis, dem exklusiven Balblair 1985/2021 36yo Single Cask #323

Diese 1.350 Euro teure und auf nur 60 Flaschen limitierte Abfüllung, die exklusiv für Deutschland produziert wurde, ist die Essenz des Destillerie-Stils von Balblair. Das Fass wurde von Distillery Manager John MacDonald eigens dafür ausgesucht. Die Tasting Notes des mit 48,1% vol., also in natürlicher Fassstärke abgefüllten Whiskys, lesen sich in der deutschen Übersetzung so:

Farbe: Dunkles Gold Nase: Taufrisch knackige grüne und rote Äpfel und saftige Mandarinen, süße Vanille und Aromen tropischer Früchte Gaumen: Duftige Honignoten, Äpfel und Zitrus, ausbalanciert mit cremiger dunkler Schokolade und wärmenden Noten von Zimt und Muskat. Finish: Mittellang, mit ledrigen Noten, Vanille und süßen Gewürzen.

Und dieser exklusive Whisky aus der Destillerie in Edderton in den Highlands am Dornoch Firth könnte schon bald Ihnen gehören!

