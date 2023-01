In der Kategorie Premixed-Longdrink/Ready to Drink stellt uns Brown-Forman Deutschland in der heutigen Presseaussendung einen weiteren Bar Klassiker in der Dose vor. Nach Gentleman Jack & Cola erscheint jetzt Gentleman Jack Whiskey Sour und ist ab Februar 2023 deutschlandweit im Lebensmittelhandel sowie in Kiosken und Tankstellenshops in der 0,33 l-Dose zum Preis von 3,59 Euro (UVP) erhältlich.

Portfolio-Zuwachs: Brown-Forman Deutschland launcht zweiten Premixed-Longdrink im erfolgreichen Super Premium Segment

Hamburg, 23. Januar 2023 – Mit Gentleman Jack Whiskey Sour bringt Brown-Forman Deutschland ab Februar 2023 einen weiteren Bar Klassiker in der Dose auf den Markt und erweitert damit das Premixed-Longdrink Angebot im wachstumsstarken Super Premium Segment. Dieses wurde vor rund zwei Jahren mit dem Launch der Innovation Gentleman JACK & Cola begründet und nun mit einem weiteren Gentleman Jack Fokusdrink – dem Whiskey Sour – erweitert.

Premixed-Longdrinks wachsen im Premium Preissegment mit einer Verdopplung des Marktanteils und einem Zuwachs von über 140 Prozent zum Vorjahr rasant.* Gleich mehrere Trends beflügeln das große Umsatzpotenzial des neuen Mitglieds in der JACK DANIEL’S Markenfamilie: Zitrone erfreut sich als Geschmack großer Beliebtheit und rangiert in der Hitliste der Geschmacksvarianten bei Premixed-Longdrinks ganz oben auf Platz drei hinter Cola und Tonic. Zudem zählt Whiskey Sour weltweit zu den beliebtesten Cocktails und hat sich über die Jahre hinweg in der Gastronomie in Deutschland als Gentleman Jack Fokusdrink etabliert.

Neben der langfristig positiven Entwicklung sowohl des Premixed-Longdrink als auch des Super Premium Segments profitiert der Newcomer zusätzlich von der starken Dachmarke und der bekannten Verpackung. Die matt schwarz beschichtete Dose im Gentleman Jack Design verkörpert den Super Premium Anspruch und das Geschmacksversprechen dieses Premium Tennessee Whiskeys: sein reines, vollmundiges Aroma und die besondere Milde, die er durch die doppelte Holzkohlefilterung, das sogenannte Charcoal Mellowing, erhält.

Am Point of Sale bringen aufmerksamkeitsstarke Zweitplatzierungsdisplays und Bodenaufsteller sowie Kühlschränke im markant schwarzen Marken Look zusätzliche Kaufimpulse. Fokusdrink-Aktivierungen in der Gastronomie für den beliebten Whiskey Sour sorgen für zusätzliche Nachfrage nach dem neuen Super Premium Cocktail Klassiker in der Dose.

Gentleman Jack Whiskey Sour (10% Vol.) ist ab Februar 2023 deutschlandweit im Lebensmittelhandel sowie in Kiosken und Tankstellenshops in der 0,33 l-Dose zum Preis von 3,59 Euro (UVP) erhältlich.

Eine begleitende PR und Media Kampagne sowie Social Media Aktivitäten mit innovativen Formaten, die die relevante Zielgruppe direkt erreichen, erzielen über 150 Millionen Kontakte.