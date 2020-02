PR: Alaaf und Helau auf die exklusive Benromach Carnival Edition

Von Schlumberger wurden wir über eine interessante Neuheit informiert: Von Benromach gibt es eine Single Cask Abfüllung als Carnival Edition, nicht nur für Freunde des Karnevals. Alles Wichtige dazu im Text, den wir zur Veröffentlichung erhalten haben:

Alaaf und Helau auf die exklusive Benromach Carnival Edition

Schlumberger bringt zum Beginn der närrischen Tage einen ganz besonderen Whisky auf den deutschen Markt

Meckenheim, 6. Februar 2020 Nicht nur für Karnevalfans ein echtes Highlight: Die neueste Single Cask Abfüllung aus der Traditionsbrennerei Benromach, die am 11.11.2002 destilliert und nach genau 17 Jahren am 11.11.2019 abgefüllt wurde. Pünktlich zum Höhepunkt der Karnevalssaison startet die Schlumberger Vertriebsgesellschaft mit der Distribution dieser einzigartigen Carnival Edition in Deutschland.

Zum traditionellen Beginn der Karnevalssaison am 11.11.2002 wurde dieser besondere Single Cask in der schottischen Benromach Brennerei in der historischen Marktstadt Forres in der Region Speyside destilliert. Auf den Tag genau 17 Jahre reifte er im First-Fill-Bourbon-Cask Nummer 867 bis zu seinem Höhepunkt. Abgefüllt zum offiziellen Start der diesjährigen fünften Jahreszeit, am 11.11.2019, mit einer Fassstärke von 55,6 % vol lässt er sowohl das Herz von Karnevalisten als auch echten Whiskyliebhabern höherschlagen. Der UVP für diese exklusive Abfüllung liegt bei 139 Euro.

Verkostungsnotizen: Reichhaltig, aromatisch und perfekt ausbalanciert mit einer subtilen Süße. Die Fruchtnoten erinnern an Banane, reife Kiwi und bittersüße Orangenzeste mit einem Hauch kandiertem Ingwer und Kokosmakronen. Würzige Noten von süßer Bourbon-Vanille, Zimt und cremiger Milchschokolade verschmelzen mit der edlen Eichenholzwürze und dem typischen, eleganten Hauch von Torf. Ein großartiger 17-jähriger Single Malt von exzellenter Reife mit einem langen und warmen Finish.

Benromach ist weltweit bekannt für seine exklusiven, goldfarbenen Single Malts von einzigartig warmem und weichem Charakter, die aus feinster schottischer Gerste und reinstem Quellwasser aus den Romach Hills hergestellt werden. Dabei wird jedes einzelne Fass von Hand befüllt, gewogen und gekennzeichnet, bevor sein Inhalt in den traditionellen Dunnage Warehouses über viele Jahre zur optimalen Reife gelangt. Erst wenn er den hohen

Qualitätsstandards der Benromach Destillerie entspricht, wird er abgefüllt und mit dem Benromach Etikett versehen. Dieser von Hand hergestellte Single Malt verkörpert wie kein anderer Whisky die Raffinesse des modernen Schottlands.