PR: Brown-Forman Deutschland geht mit hochwertigen Mehrwert-Promotions in Richtung Jahresende

Man spürt es ja schon, dass der Sommer vorbei ist. Die Morgen werden kühler, da und dort beginnt sich das Laub zu verfärben. Es ist die Zeit, in der Unternehmen sich auf die Tage zum Jahresende hin vorbereiten – und interessante Packages in den Handel bringen.

Das gilt natürlich auch für Whisky, und dank Brown-Forman Deutschland können wir schon jetzt einen Blick darauf bieten, was sich in der nächsten Zeit für Whiskyfreunde im Handel findet:

Brown-Forman Deutschland geht mit hochwertigen Mehrwert-Promotions in Richtung Jahresende

Hamburg, 8.9.2020 – Mit vielen attraktiven Geschenksets macht Brown-Forman Deutschland Lust auf Whiskey und Whisky.

Ab Oktober 2020 ist der Klassiker JACK DANIEL’S Tennessee Whiskey wieder in der beliebten Metallbox erhältlich. Auch das Markenfamilien-Verkostungsset geht wieder an den Start. Im Markenlook gebrandete Tumbler und Nosing-Gläser als Gratis-Zugabe machen das JACK DANIEL’S Gentleman Jack, JACK DANIEL’S Single Barrel Select, Woodford Reserve und The GlenDronach 12 Years zu einem stilvollen Präsent und sorgen für Freude bei den Beschenkten.

Die Geschenkbox aus Metall ist mit einer 0,7-l Flasche JACK DANIEL’S Old No. 7 erhältlich und im Design der Marke gestaltet. Der Verkaufspreis liegt bei 20,49 Euro (UVP).

Das JACK DANIEL’S Verkostungsset ermöglicht ein erstes Kennenlernen von drei Varianten: JACK DANIEL’S Old No. 7, JACK DANIEL’S Single Barrel Select und JACK DANIEL’S Gentleman Jack sind in je einer 0,05-l Probiergröße im 3er-Set zum Verkaufspreis von 9,99 Euro (UVP) erhältlich. Die zugehörige Verkostungsanleitung führt in die unterschiedlichen Aromaprofile ein und ist perfekt geeignet, um zu Hause in die Welt der verschiedenen Charaktere und Geschmacksrichtungen einzutauchen.

Ein hochwertiger Tumbler, in dem man den milden Abgang des zweimal durch Ahornholzkohle gefilterten Premium Whiskey besonders stilvoll genießen kann, sorgt im JACK DANIEL’S Gentleman Jack Geschenkset (0,7-l Flasche, 28,49 Euro, UVP) für zusätzliche Kaufimpulse.

Super Premium Geschenkset:

Ein gebrandeter Tumbler als Gratis-Zugabe zur 0,7-l JACK DANIEL’S Single Barrel Select Flasche verlockt zusätzlich zum ZUgreifen (38,99 Euro, UVP). Das Etikett am Flaschenhals enthält die Fass- und Lagernummer sowie das Abfülldatum – nur ca. 240 Flaschen werden aus einem einzelnen Fass gewonnen – und unterstreicht den exklusiven Geschenkcharakter.

Das streng limitierte WOODFORD RESERVE Geschenkset erfreut Whiskeykenner und alle, die es werden wollen. Der feine Bourbon mit einem Geschmacksprofil von über 200 Aromen aus der traditionsreichen Destillerie in Kentucky wird in dem zum Geschenkset gehörenden hochwertigen Kristall-Tumbler formvollendet verkostet (0,7-l Flasche, 35,49 Euro, UVP).

The GlenDronach 12 Years, mehrfach preisgekrönt, vollendet seinen Auftritt zum Weihnachtsgeschäft als Geschenkset mit einem erlesenen Ritzenhoff Grenoble Glas. Dieses lässt die Vollmundigkeit und den fruchtig-nussigen Geschmack des Super Premium Single Malt, der in spanischen Oloroso und Pedro-Ximinèz-Sherryfässern gereift ist, besonders gut zur Geltung kommen (0,7-l Flasche, 39,99 UVP).