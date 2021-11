The Glenlivet stellt uns heute mit The Glenlivet Capsule Collection die neue Art Scotch Whisky zu genießen vor, wie es im Pressetext heißt. The Glenlivet Cocktail-Kapseln werden zusammen mit The Glenlivet in den Mund gelegt und zerbissen, und bereiten so ein Cocktail-Erlebnis ohne Mixen und Shaken. Die Kapseln sind zunächst nicht im Handel erhältlich, und dies verstehen wir so, dass sich dies ändern wird. Zuerst werden The Glenlivet Cocktail-Kapseln an ausgewählte Influencer und Journalist:innen gesendet. Allen anderen ermöglicht The Glenlivet jedoch ebenfalls ein Cocktail-Erlebnis und stellt hier die Rezepe zu drei Cocktails vor: Classic Glenlivet Sour, High Tai und Kosho Sour!

Wem The Glenlivet Capsule Collection bekannt vorkommt: Im Oktober 2019 stellte The Glenlivet bereits ihre Cocktail-Kapseln auf der London Cocktail Week. Damals schien die Welt noch nicht dafür bereit, aber sie drehte sich weiter.

Cocktail for the curious – The Glenlivet Capsule Collection

Die neue Art Scotch Whisky zu genießen! – The Glenlivet sorgt für eine Innovation im Whisky-Universum

The Glenlivet bricht schon seit jeher gerne mit Traditionen. Wieso also nicht mal was ganz anderes probieren? Genau hier hat The Glenlivet jetzt angesetzt: The Glenlivet Cocktail-Kapseln, die ein außergewöhnliches Geschmackserlebnis bieten. In den Mund legen, beißen und den Geschmack des perfekt abgestimmten Whisky Cocktails genießen. Zunächst, wie sollte es anders sein, mit dem Klassiker schlechthin, dem Classic Glenlivet Sour. So definiert The Glenlivet die Art neu, wie Scotch Whisky genossen wird – nämlich gemixt! Jede Kapsel ist ein Genuss, ohne dass man ein Glas, Eis oder einen Rührer braucht. Die Kapseln sind zunächst nicht im Handel erhältlich, sondern werden nur an ausgewählte Influencer und Journalist:innen gesendet.

Wer jetzt schon The Glenlivet Cocktails genießen will, kommt trotzdem auf seine Kosten. Denn die Festtage stehen vor der Tür. Endlich genug Anlässe, um mit guten Cocktails aufzuwarten: Weihnachtsfeiern in kleiner oder großer Runde, beim gemeinsamen Wichteln oder natürlich für Silvester. Und was passt besonders gut zur winterlichen Jahreszeit? Genau, ein guter Whisky Cocktail. Egal, ob klassisch Whisky Sour oder neu The Gitty Goat – der “jüngste” Single Malt Whisky der ersten legalen Destillerie in der Speyside (Schottland), ist vor allem dank seines milden, fruchtigen Geschmacks der Perfect Match für jeden Whisky Cocktail. Für das fruchtige Aroma des The Glenlivet 12yo sorgen intensive Ananasnoten. Das Milde erhält der No. 2 Single Malt weltweit von den europäischen und amerikanischen Eichenfässern, in denen er 12 Jahre reift. Und gerade sein milder Geschmack macht ihn perfekt zum Mixen für Cocktails. Zum Beispiel für den Classic Glenlivet Sour, den High Tai oder den Kosho Sour. Diese besonderen Rezepte folgen hier:

Classic Glenlivet Sour

5cl The Glenlivet 12y

3cl frischer Zitronensaft

2cl Zuckersirup 1/2 Eiweiß (optional)

ZUBEREITUNG

Alle Zutaten zusammen mit Eiswürfeln in einen Shaker geben und kräftig shaken.

Drink in einen mit Eiswürfeln gefüllten Whisky Tumbler abseihen.

Den Drink mit einer Orangenzeste garnieren.

High Tai

5cl The Glenlivet 12y

1cl Birnenbrand

0,5cl Dry Curaçao Likör

1,5cl Orgeat Mandelsirup

3cl frischer Limettensaft

3 Tropfen Sesamöl

ZUBEREITUNG

Alle Zutaten zusammen mit Eiswürfeln in einen Shaker geben und kräftig shaken.

Drink in einen mit Eiswürfeln gefüllten Whisky Tumbler abseihen.

Den Drink mit drei Tropfen Sesamöl abrunden.

Kosho Sour

5cl The Glenlivet 12y

3cl Aronia Direktsaft

2cl frischer Limettensaft

1cl Orgeat Mandelsirup

3 Stängel Koriander

3 Kaffirlimettenblätter

5 Pfefferbeeren

ZUBEREITUNG

Pfefferbeeren im Shaker anpressen.

Alle Zutaten zusammen mit Eiswürfeln hinzugeben und kräftig shaken.

Drink zweimal durch ein feines Sieb in einen mit Eiswürfeln gefüllten Whisky Tumbler abseihen.

Den Drink mit einem Kaffirlimettenblatt garnieren.