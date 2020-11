PR: Countdown zum Irish Whiskey Wochenende von irish-whiskeys.de

Am 21. und 22. November ist es soweit: Das Irish Whiskey Wochenende von irish-whiskeys.de öffnet seine virtuellen Pforten, um Interessenten die Live-Teilnahme an elf Online-Tastings von elf irischen Destillerien zu ermöglichen.

Wer sich noch nicht dazu angemeldet hat, findet nachstehend nochmals wichtige Infos dazu:

Countdown zum Irish Whiskey Wochenende von irish-whiskeys.de

Noch etwas mehr als eine Woche, dann startet das erste virtuelle Irish Whiskey Wochenende, am 21.11. + 22.11.2020. Seit gut einer Woche sind nun die Tasting Sets auf Reisen und trudeln nach

und nach bei den Teilnehmern ein.



Bis zum 18.11.2020 können noch Tasting Sets bestellt werden, so dass diese pünktlich zum Wochenende eintreffen und eine Teilnahme an dem Event möglich ist.

Unter dem Motto „Der Geschmack Irlands kommt zu dir nach Hause“ finden am 21. und 22. November 2020 insgesamt elf Online-Tastings mit den Whiskeys von elf verschiedenen, irischen Destillerien und Whiskey Bondern statt.

Durch die Live-Tastings führen jeweils die Inhaber oder Master Distiller der Brennereien und Bonder. Dabei können die Teilnehmer nicht nur Whiskey-Proben verkosten, sondern sich selbst interaktiv einbringen und Fragen stellen. „Wir möchten unseren Teilnehmern die Möglichkeit geben, das Erlebnis einer Messe oder eines Tastings zuhause möglichst nah zu erfahren“, erklärt Mareike Spitzer, Inhaberin von Irish-Whiskeys.de. „Nach den Absagen fast aller Messen und Tastings merken wir, dass die Menschen sich geradezu nach Alternativen sehnen. Darum bringen wir jetzt den Geschmack Irlands in die eigenen vier Wände.“

In den insgesamt elf Live-Tastings stehen jeweils vier Proben zur Verkostung bereit. Darunter befinden sich zwei Standardabfüllungen aus der Core Range der Destillerie und der Bonder sowie eine Sonderabfüllung. Zusätzlich bietet jede Brennerei als Bonus die Probe eines eigenen New Makes an.

In jedem Tasting Set sind 4 x 5cl Proben und ein Tuath Glas, so dass auch gleich das passende Glas für das Tasting mit dabei ist. Eine Tasting Box kostet 36,90 €.

Das Event wird über die Webinarplattform GoTo stattfinden. Mit dem Kauf eines Tasting Sets kann man dem kompletten Wochenende teilnehmen und sich alle Master Classes anhören. In den Pausen wird es feinsten Irish Folk geben.

Der Zeitplan der Master Classes ist zu finden unter: http://irish-whiskey-wochenende.de/die-master-classes-deine-live-tastings/ Über einen Klick auf das Tasting der Wahl, wird man im Bestellprozess weitergeleitet