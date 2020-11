PR: „Moment Körsbärsrök“ – Mackmyra stellt exklusive Ausgabe mit rauchigem Kirscharoma vor

Rechtzeitig zur Weihnachtszeit präsentiert die schwedische Destillerie Mackmyra eine neue Ausgabe ihrer exklusiven Serie „Moment“: der „Moment Körsbärsrök“ bietet mit rauchigem Kirscharoma einen exquisiten Genuss mit vielschichtigen Aromen. Ab 25. November wird er in sehr kleiner Auflage auch im deutschen Fachhandel erhältlich sein.

Alle wissenswerten Infos dazu haben wir von Mackmyra erhalten – und teilen sie sehr gerne mit Ihnen:

Mackmyra stellt exklusive Ausgabe mit rauchigem Kirscharoma vor

Mackmyra bringt eine neue Ausgabe der exklusiven Serie „Moment“ auf den Markt. Der „Moment Körsbärsrök“ ist ein prächtiger Begleiter für die Festmahlzeiten, die in den nächsten Monaten anstehen. Dieser ausgereifte Single-Malt-Whisky konnte seit seiner Destillation in Mackmyra Bruk 2008, im Bergwerklager Bodås reifen. Die Ausgabe mit ihrem eleganten Gleichgewicht von Würze, Süße und Rauch wird ab dem 25. November 2020 in einer sehr kleinen Auflage im Fachhandel erhältlich sein. Vorbestellungen auf diese Abfüllungen sind somit ratsam.

Der Mackmyra-Neuling „Moment Körsbärsrök“ ist ein würziger und rauchiger Whisky mit einem deutlichen Anklang an süße Kirschen. Er wurde im Jahr 2008 in Mackmyra Bruk destilliert; ihm liegt eine Kombination aus rauchigem Destillat, das in ehemaligen Bourbonfässern gelagert wurde, und aus Destillat des eleganten Rezeptes zugrunde. Letzteres reifte in Fässern, die mit Kirschwein gesättigt waren. Der Whisky hat eine mittlere Rauchigkeit, denn die Kirschnoten wurden zum einen mit Rauchwhisky aus 30-l-Fässern und zum anderen mit leicht rauchigem Mackmyra-Destillat aus 100- bis 128-l-Fässern ergänzt.

„Für mich ist solch ein ausgereifter rauchiger Whisky wie dieser mit seinem Finish aus dem Kirschweinfass genau das Richtige zum Jahresende. Er passt hervorragend zu einem Stück Roquefort oder einem weichen reifen Brie und dient so als wunderbarer Abschluss eines herbstlichen Festessens mit Freunden und Familie. Seine klare Rauchigkeit stimmt auf den Punkt, ohne dass dies die anderen abgestimmten Aromaträger im Whisky überlagert“, schwärmt Angela D’Orazio, Master-Blenderin bei Mackmyra.

Der Geschmack ist fruchtig und rauchig; dazu gesellen sich neben ausbalancierter Würze, Noten von Teer, Torf, Wacholderreisig, Vanille und Beeren, gerösteter Eiche, Anis, Zitrusfrüchten und Birnenkaramell. Die Farbe überzeugt mit warmen Reflexen in Aprikosentönen.

Der „Moment Körsbärsrök“ wird ab dem 25. November 2020 in einer sehr kleinen Auflage im Fachhandel erhältlich sein.

Moment Körsbärsrök

Begrenzte Auflage von 1500 Flaschen, hiervon 400 auf dem deutschen Markt. Verkaufsbeginn: 25.11.2020

Artikel-Nr.: DE-1013340 Alkoholgehalt: 43,0 %

UVP: 121,90 €