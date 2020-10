PR: Irish Whiskey Wochenende – Tasting Sets ab sofort bestellbar

Das Irish Whiskey Wochenende – eine Art interaktive virtuelle Messe für irischen Whiskey, bei der sich insgesamt nun elf verschiedene irische Destillerien in Live-Onlinetastings vorstellen werden, rückt immer näher.

Die dafür nötigen Tasting Sets sind ab sofort bei irish-whiskeys.de bestellbar – und werden danach Anfang November versendet, sodass jeder Interessierte die Sets rechtzeitig für die Online-Tastings erhalten wird. Mehr über diese ausgezeichnete Möglichkeit, sich mit der Vielfalt irischen Whiskeys auseinanderzusetzen, finden Sie in der nachfolgenden Presseaussendung:

Irish Whiskey Wochenende – Tasting Sets ab sofort bestellbar

Am 21. und 22 November 2020 findet das erste Irish Whiskey Wochenende statt. Unter dem Motto „Der Geschmack Irlands kommt zu dir nach Hause“ finden am 21. und 22. November 2020 insgesamt elf Online-Tastings mit den Whiskeys von elf verschiedenen, irischen Destillerien und Whiskey Bondern statt.

Durch die Live-Tastings führen jeweils die Inhaber oder Master Distiller der Brennereien und Bonder. Dabei können die Teilnehmer nicht nur Whiskey-Proben verkosten, sondern sich selbst interaktiv einbringen und Fragen stellen. „Wir möchten unseren Teilnehmern die Möglichkeit geben, das Erlebnis einer Messe oder eines Tastings zuhause möglichst nah zu erfahren“, erklärt Mareike Spitzer, Inhaberin von Irish-Whiskeys.de. „Nach den Absagen fast aller Messen und Tastings merken wir, dass die Menschen sich geradezu nach Alternativen sehnen. Darum bringen wir jetzt den Geschmack Irlands in die eigenen vier Wände.“

Endlich ist es soweit und die Tasting Sets für die entsprechenden Master Classes können bestellt werden. Alle Sets sind online und außerdem haben wir noch das Superpaket mit allen 11 Tastings für euch zusammengestellt.

The Liberator, Killowen Distillery und Two Stacks warten mit ganz neuen Produkten auf, die es derzeit noch gar nicht auf dem deutschen Markt gibt. Spannende Whiskeys und New Make, die ihr in diesen Master Classes verkosten könnt.

Aber auch in allen anderen Master Classes bekommt ihr spannende Whiskeys und New Make. Bei J. J. Corry wird es eine neue Sonderabfüllung für Deutschland geben, wieder sehr limitiert. Clonakilty hat eine Abfüllung dazugetan, die es eigentlich nur auf dem amerikanischen Markt gibt. In der Kirche bei Pearse Lyons gibt es ein Distillery only, welches ihr in diesem Set probieren könnt. Auch bei Powerscourt wird es spannend: hier wird es einen Single Cask geben, persönlich von Mareike ausgesucht, nur für den deutschen Markt bestimmt.

Der Weg zu den Tasting Sets führt über www.irish-whiskey-wochenende.de. Dort auf den Reiter Master Classes gehen und schon wird man zu dem entsprechenden Tasting Set weitergeleitet. Da alle Tastings in einem geschlossenen Online Raum stattfinden werden, wird jeder Teilnehmer ca. eine Woche vor dem Event, einen entsprechenden Link enthalten.

Ab Anfang November werden die Tasting Sets versendet, so dass diese rechtzeitig zum Event eintreffen.