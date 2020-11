PR: THE SPIRITS ALCHEMIST präsentiert ein winterliches „Whisky Triple Feature“

Mit seiner unabhängigen Abfüllungsserie „The Spirits Alchemist“ geht der Spirituosenexperte Sebastian Büssing neue Wege und bietet Whiskys aus interessanten Brennereien, die zudem besondere Nachreifungen erhalten haben. Diesmal sind es Whiskys aus der Destillerie & Brennerei Heinrich Habbel und aus der kleinen Lowland-Destille Strathenry.

Die drei Neuen sind ab 18. November erhältlich – mehr Infos zu ihnen und die Bezugsquelle aber schon jetzt in der untenstehenden Presseaussendung:

THE SPIRITS ALCHEMIST präsentiert ein winterliches „Whisky Triple Feature“

Die drei neuen Bottlings des unabhängigen Abfüllers „THE SPIRITS ALCHEMIST“ aka Sebastian Büssing erscheinen am 18. November 2020. Es sind, wie üblich, alles Single Cask Bottlings in Fassstärke abgefüllt, nicht gefärbt oder kühlfiltriert und streng limitiert in 0,5-Liter Flaschen à 79,00 Euro.

Der experimentierfreudige Bochumer beweist mit diesen Abfüllungen erneut sowohl den Mut als auch das Gespür dafür, mit ungewöhnlichen Mitteln geschmacklich harmonische Whiskys voller Charakter zu kreieren.

CUPAM FUMI TRANSMUTATIO – des Adepten Meisterwerk

Single Malt Whisky • Single Cask Bottling • 63,9 % ABV • 0,5 Liter • 56 Flaschen

Dies ist der erste Whisky der Marke HILLOCK PARK aus der traditionsreichen Destillerie & Brennerei Heinrich Habbel, den es als rauchige Variante und unabhängig abgefüllt zu kaufen geben wird.

Mit einem Phenolgehalt von 35 ppm und auf schottische Weise 2-Fach in der Pot Still destilliert, lagerte dieser Single Malt Whisky zuerst für über 4 Jahre in einem First Fill Bourbon-Fass und bekam dann ein 6-monatiges Finish in einem zuvor mit einer handgefertigten Lakritzspirituose sorgsam präpariertem Eichenfass. Der Rauch des Destillats harmoniert wunderbar mit den salzigen und würzigen Aromen des Lakritz. Es zeigen sich so unerwartet maritime Noten und eine angenehme, lang anhaltende Süße im Abgang.

Ein solches Finish ist bisher einmalig in der Whiskywelt – es ist durchaus „des Adepten Meisterwerk“.



Passend dazu gibt es auch den „Dolium Licorize“ eine Lakritzspirituose für 6 Monate in einem Whiskyfass gereift. 34,6%, 0,5L für 29,90€

DES KUMPELS FLÜSSIGE PRISE

Single Malt Whisky • Single Cask Bottling • 58,2 % ABV • 0,5 Liter • 56 Flaschen

Wegen der Gefahr von Grubengasexplosionen ist das Rauchen unter Tage streng verboten – diese Regel gebar vor langer Zeit eine der berühmtesten Traditionen im Bergbau: „Des Kumpel Prise“, ein würzig-süßer Schnupf-tabak, war zu Zeiten des aktiven Bergbaus im Ruhrgebiet eines der wenigen Dinge, die den harten und gefahrvollen Alltag der Kumpel unter Tage versüßen konnten. DES KUMPELS FLÜSSIGE PRISE ist Büssings whisky-gewordene Erinnerung an dieses Stück Ruhrkultur – ein kräftiger Schluck eines rauchig-würzigen Whiskys, der den einen oder anderen Kumpel unter Tage mit Sicherheit glücklich gemacht hätte …



Dieser HILLOCK PARK aus dem Hause Habbel ist nach dem „Des Adepten Meisterwerk“ der zweite rauchige Single Malt Whisky dieser Brennerei. Nach über 4 Jahren Reifung in einem Fass, in dem vorher der aromatische italienische Süßwein Amarone lagerte, erfolgte der nächste Schritt: ein 6-monatiges Finish in einem Pilsbock-Fass der bekannten Bochumer Brauerei Moritz Fiege. Warmer Rauch, die Fruchtigkeit des Amarone und süße Malznoten prägen diesen Whisky auf eindrucksvolle Weise.

ALCHEMIC CHRISTMAS – A True Festive Malt

Single Malt Whisky • Single Cask Bottling • 57,7 % ABV • 0,5 Liter • 55 Flaschen

Bei diesem Single Malt Whisky aus der STRATHENRY-Destille in den schottischen Lowlands ist der Name ALCHEMIC CHRISTMAS tatsächlich Programm: es erwartet Sie eine absolute Weihnachtsbombe! Viel Vanille- und Toffee-Noten aus dem First Fill Bourbon Fass verbinden sich auf verführerische Weise mit den fruchtig-würzigen Aromen von Bratapfel mit Vanille-Soße, Zimt und Lebkuchen.

Das 8-Monatige Finish im Glühwein-Fass hat im wahrsten alchemistischen Sinne eine erstaunliche geschmackliche Verwandlung ermöglicht – und nicht nur der Weihnachtsmann hätte seine wahre Freude an diesem Tropfen!

Passend zu diesem Whisky, kann man natürlich auch, da man jetzt nicht auf den Weihnachtsmarkt gehen kann, einen besonderen Glühwein zuhause genießen.

Den „Nativitatis Vinum“ einen für 8 Monate Whiskyfass gelagerten Glühwein mit 20,8% für 12,90€ die 0,5L.

Interessierte können die Flaschen direkt via Email bestellen unter: mail@thespiritsalchemist.com – oder via PN bei Facebook. Weitere Infos finden Sie auf www.thespiritalchemist.com