PR: Kirsch Import präsentiert GlenAllachie Cuvée Cask Finish, Willowburn Limited Exclusive Edition Bourbon

Zwei Neuheiten kommen schon bald über Kirsch Import in den deutschen Handel: Ein neuer, ganz besonderer GlenAllachie, den GlenAllachie Pedro Ximénez & Pinot Noir Cuvée Cask Finish 2008/2020, der exklusiv für Kirsch Import abgefüllt wurde und eine neue Willowburn Abfüllung aus der Brennerei Hammerschmiede im Harz, der Limited Exclusive Edition Bourbon 5 y. o. WillowBurn Hercynian Single Malt Whisky.

Für beide Abfüllungen haben wir hier die detaillierten Infos für Sie:

Das erste Whisky Cuvée von GlenAllachie

Cuvée – das ist Französisch und kommt eigentlich aus der Winzerwelt. Abgeleitet vom Wort „cuve“ für Fass oder Tank beschreibt es die Vermählung verschiedener Weine, die unter einem Etikett abgefüllt werden. Wieso? Das Vorgehen macht es Winzern möglich, die Eigenschaften und Aromen bestimmter Weinanbaugebiete oder Rebsorten zu einem köstlichen Gleichgewicht zu kombinieren. Ein Prozess, der großes Fingerspitzengefühl verlangt – in der Wein- wie auch der Whiskyherstellung.



Für die sensible Auswahl und Kombination der Fässer zu GlenAllachies erstem Cuvée ist Fasstalent Billy Walker daher genau der Richtige. Der exklusiv für Kirsch Import abgefüllte Single Malt reifte zunächst in Fässern aus amerikanischem Eichenholz. Für einen zusätzlichen, aromenstarken Reifeprozess wählte Billy Walker sorgfältig mit Pinot Noir vorbelegte Casks aus der französischen Weinregion Burgund aus – und vermählte den Single Malt schließlich mit Speyside Whisky, der in intensiven Pedro Ximénez Sherry Puncheons ausgebaut wurde.



Das Ergebnis: Ein abwechslungsreiches Single Malt Cuvée mit umfassenden Geschmackskomponenten von Mokka bis reife Trauben. Die mit Rotwein vorbelegten Fässer verleihen dem Whisky im warmen Mahagoniton dabei Komplexität und seidige Tannine. Die Sherry Puncheons hingegen sorgen für weiche Süße und erzeugen Tiefe.

Pedro Ximénez & Pinot Noir Cuvée Cask Finish 2008/2020

The GlenAllachie Speyside Single Malt Scotch Whisky

Exclusively bottled for Kirsch Import



Dest. 2008

Abgef. 2020

Fasstyp: American Oak Wood Barrels, Pinot Noir Casks, Pedro Ximénez Sherry Puncheons

4.761 Flaschen

53,9% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Tasting Notes:

Nase: Wellen von dunkler Schokolade und Mokka, von Ananas und Orangenzesten sowie der weichen Süße von Butterscotch.



Gaumen: Eine wundervolle Komposition von Mokka, dunkler Schokolade und intensiven Vanilleschoten mit Fruchtnoten von Kirschen, Ananas, Orangenzesten und reifen Trauben.

Von Kentucky in den Harz: WillowBurn Limited Exclusive Edition aus Bourbon-Fässern

Seit 2002 kommt Single Malt auch aus dem Harz. Das Team der Brennerei Hammerschiede schafft in 100%iger Handarbeit verschiedene Reihen anspruchsvoller Whiskys made in Germany. Die Harzer Brennmeister*innen stehen für hohe handwerkliche Qualität – und Experimentierfreude. Gemeinsam mit einer beeindruckenden Auswahl an verschieden großen Eichenholzfässern, die zuvor mit Süd- und Süßweinen belegt waren, ergibt sich daraus eine spannende Whisky-Vielfalt.



In der Willowburn Range werden Freunde von würzig-aromatischen Single Malts fündig. Das Gerstenmalz für diese Whiskys wird zu 25 bis 50 Prozent über Torf oder Holz geräuchert und die Destillate lagern in handverlesenen Süd- und Likörweinfässern.



Die Limited Exclusive Edition des Hercynian Single Malt reifte in First Fill Bourbon Barrels der Whiskey-Brennerei Heaven Hill aus dem US-Bundesstaat Kentucky. Nach fünf Jahren Reife füllten die Harzer 540 Flaschen ihrer Sonderedition in sattem Bernstein ab.

Limited Exclusive Edition Bourbon 5 y. o.

WillowBurn Hercynian Single Malt Whisky



5 Jahre

Dest. 2015

Abgef. 09/2020

Fasstyp: First Fill Heaven Hill Bourbon Barrels

540 Flaschen

55,4% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt