PR: Das exklusivste Geschenk der Festtage: The Balvenie Single Malt Whiskys

The Balvenie präsentiert in ihrer aktuellenPressemitteilung spannende Geschenke für die Festage – und dies in jeden Preisrahmen: Vom Klassiker Doublewood 12 Years aus der Core Range über die Abfüllung Twenty-Five aus Reihe der Rare Marriages bis hin zu The Tale Of The Dog der Balvenie Stories Reihe.

Weitere Information den Abfüllungen von The Balvenie in der Pressemitteilung:

Das exklusivste Geschenk der Festtage: The Balvenie Single Malt Whiskys

Von einer kleinen Aufmerksamkeit bis zur kostbaren Rarität, für jeden das passende Geschenk

The Balvenie ist eine Reihe von preisgekrönten Single Malt Whiskys, die von Malt Master David C. Stewart MBE hergestellt werden. Jede Abfüllung ist einzigartig und doch eint sie die ikonische Charakteristik der Marke. The Balvenie Whiskies sind reichhaltig, weich und von einer unverwechselbaren, honigsüßen Note geprägt.

Während der teuerste Whisky der Welt für über eine Millionen Euro verkauft wurde, bietet The Balvenie für die Festtage spannende Alternativen. Einen hochwertigen Whisky zu verschenken bleibt ein beliebtes Geschenk, welches auch nach den Festtagen noch lange Freude bereitet.

Cask Finishes

Die Core Range erhält Ihren unverwechselbaren Charakter durch die aufeinanderfolgende Reifung in zwei verschiedenen Fasstypen, ein geschütztes Verfahren, das David 1983 mit The Balvenie Classic eingeführt hat.

The Balvenie DoubleWood 12yo – tube and bottle

Der Klassiker „Doublewood 12 Years“ Das Sherry-Finish hat diesem Whisky eine besondere Süße verliehen und macht diese Abfüllungen besonders ausgewogen. Sanfte Honig- und Zimt-Noten entfalten sich und werden von einem Hauch Vanille abgerundet.

Preis: 49,99€

Rare Marriages

Die Reihe ist eine Hommage an Davids Hingabe für die Komposition und Herstellung von einzigartigen Aromen. Die einzigartige Kombination von seltenen Fässern bei der Reifung, sowie die spätere Vereinigung dieser, charakterisiert die Abfüllungen maßgeblich und ist die Grundlage für den komplexen Single Malt.

The Balvenie 25 Y/O – Packshots

Die Twenty-Five Abfüllung ist ein Whisky mit außergewöhnlichem Charakter, der die bekannten Geschmacksnoten der Marke vereint – kräftige Vanille-Eiche, kristallisierter Ingwer und süßer Honig.

Preis: 699,99€

Stories Whiskies

Die Balvenie Distillery ist auf den Geschichten aufgebaut, die von einer Generation von Handwerkern zur nächsten erzählt werden. Sie sind das Herz der Marke. Durch besagte Stories werden Wissen und Erfahrungen weitergeben – die Grundlage für neue Ideen.

Die Balvenie Stories Reihe ist die Versinnbildlichung dieser Geschichten – Geschichten mit Charakter, geschrieben in Whisky.

The Balvenie – Tale Of The Dog

Der „Tale Of The Dog“ Single Malt Whisky ist eine wahre Rarität und nur 2x in Deutschland erhältlich. Ein Single Cask Balvenie mit weichem, süßem Duft von reifen Datteln und Toffee. Die süßen Komponenten werden von einer leicht nussigen Honigwürze und gerösteter Eiche umhüllt und entwickeln sich schließlich in einen lange andauernden Abgang von Eiche.

Preis: 9.499,99€