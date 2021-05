PR: Dingle feiert Premiere – Der erste Single-Malt-Standard der Iren ist da

Vor kurzem erst in Irland angekündigt, und nun bereits auf dem Weg in den Handel in Deutschland: Die Dingle Distillery an der irischen Westküste bringt ihren ersten Single Malt auch nach Deutschland – über den Importeur und Distributor Kirsch Import. Von dem haben wir auch die Infos zu dieser Abfüllung erhalten, die Sie schon bald beim Händler Ihres Vertrauens finden werden:

Dingle feiert Premiere – Der erste Single-Malt-Standard der Iren ist da

Im Winter 2012 fasste man im kleinen Örtchen Dingle an der irischen Westküste einen zukunftsweisenden Beschluss: Eine unabhängige Destillerie wurde gegründet. An einem der westlichsten Punkte Europas erstreckt sich hinter Dingle nichts als der tiefe, unendlich scheinende Atlantik. Durch die Nähe zum Ozean reifen die Whiskeys der Brennerei in einem milden, maritimen Mikroklima. Leise und doch bemerkenswert spricht es durch den Inhalt der geprägten Flaschen zu Genießergaumen. Bislang gab es Dingle-Genusserlebnisse ausschließlich in Form von Small Batch Releases. Jetzt legen die Iren ihren ersten dauerhaft verfügbaren Single Malt Irish Whiskey nach.

Wie für Dingle üblich, ist auch die erste Abfüllung der Core Range das unverfälschte Ergebnis stolzer Handarbeit in jedem Schritt der Whiskyherstellung. In Forsyth’s Brennblasen langsam dreifach destilliert, reift der weiche Single Malt im idealen Klima der Dingle-Halbinsel zu 69 Prozent in First Fill PX-Sherry Casks und zu 31 Prozent in First Fill Bourbon Casks. Aus der Fasskombination ergibt sich ein komplexer Single Malt mit Noten von Zitronenzesten, Minze und süßer Birne in der Nase. Das cremige Mundgefühl ist getragen von Aromen wie karamellisiertem Apfel, Rosinen und Vanille, die in ein honigsüßes Finish mit anhaltender Würze übergehen.

Dingle Distillery Single Malt

Triple Distilled Irish Whiskey



Fasstyp: 69% First Fill PX-Sherry Casks, 31% First Fill Bourbon Casks

46,3% vol.

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert