PR: GlenAllachie hautnah mit whic.de erleben

Am 8. Dezember veranstaltet whic.de eine weitere virtuelle Live Tasting Tour. Diesmal geht die Reise in die Speyside zur GlenAllachie Distillery, Sales Managerin Juliette Buchan und Operation Manager Richard Beattie laden ein zur Verkostung, das Tasting Set dazu ist bei whic.de für 29,99 € erhältlich.

Alle weiteren Informationen finden Sie in der nachfolgenden Pressemitteilung:

GlenAllachie hautnah erleben – erleben Sie ihre Live Tasting Tour mit dem Distillery Team am 08.12.2021

Finden Sie nicht auch, dass der Winter sich perfekt für Tastings anbietet? Draußen wird es kälter, Sie machen es sich auf dem Sofa bequem und haben die Möglichkeit virtuell nach Schottland zu reisen und gemeinsam mit anderen Whisky-Fans ein Live Tasting zu erleben. Entdecken Sie mit diesem Probierset exklusiv für whic-Kunden die gesamte Bandbreite von GlenAllachie.

Erfahren Sie alles, was Sie je über GlenAllachie wissen wollten – und das vom Brennerei Team persönlich: Juliette Buchan, Sales Managerin von GlenAllachie und Operation Manager Richard Beattie führen Sie gekonnt durch die GlenAllachie Abfüllungen. Seien Sie Teil dieser einzigartigen Erfahrung. Kaufen Sie ein Tasting Set und sichern Sie sich damit die kostenfreie Teilnahme zu einem für Sie organisierten Live Zoom-Meeting am 08.12.2021. Sie dürfen sich über spannende Hintergrundinfos zu der Brennerei freuen. Nach dem großartigen Feedback zum Probierset inkl. Live Tasting mit Stauning im Sommer, wird jetzt nachgelegt.

„GlenAllachie ist schon seit langem eine meiner liebsten Brennereien. Unter Master Distiller Billy Walker ist die Brennerei zum Shooting Star geworden. Dieses Tasting wird ein großartiges Event mit einigen Überraschungen. Unser ganzes Team freut sich schon auf den Abend. Da werden Whiskyliebhaber richtig auf ihre Kosten kommen.“ Arne Wesche, Geschäftsführer whic GmbH

Das Tasting Set ist exklusiv bei whic.de erhältlich und kann unter folgender URL gefunden werden: https://whic.de/fuer-speyside-liebhaber-das-glenallachie-tasting.html

Alle weiteren Infos gibt’s hier: https://whic.de/glenallachie-tasting