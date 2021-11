PR: Single Cask Whiskys aus Dänemark in dänischem Design

Die limitierte Stauning Art Series bringt Kirsch Import in den nächsten Wochen auf den Markt. Exklsuiv für den deutschen Markt hat die dänische Brennerei sieben Whiskys abgefüllt. Bei der Gestaltung der Label arbeitete Stauning mit zwei dänischen Künstlern zusammen: Tattoo-Künstler Thit Hansgaard und der an der The Royal Danish Academy of Fine Arts ausgebildete Künstler Martin Askholm.

Alles Weitere zur Stauning Art Series, die im gut sortierten Fachhandel sowie entsprechend über whic.de und whisky.de erhältlich sein wird, lesen Sie in der Presseinfo:

Kirsch Import bringt Stauning Art Series exklusiv nach Deutschland: Single Cask Whiskys aus Dänemark in dänischem Design

25. November 2021 – Stuhr. In den kommenden Wochen bringt Kirsch Import die limitierte Art Series von Stauning auf den Markt, inklusive Abfüllungen für die Handelspartner whic.de und whisky.de. Die dänische Brennerei hat exklusiv für Deutschland sieben Whiskys aus vielfältigen Einzelfässern abgefüllt. Deren Etiketten gestalteten zwei dänische Künstler nach Aspekten der Brennerei und ihrer Arbeitsweise.

Die sieben Single Cask Whiskys der Stauning Art Series sind innen wie außen kunstvoll. Bild: Kirsch Import e.K.

Das Angebot für neugierige Whiskyfans in der Vorweihnachtszeit wächst in den nächsten Wochen um sieben spannende Abfüllungen: die Stauning Art Series. Die limitierten Rye Whiskys, Barley oder Heather Single Malts der dänischen Stauning Brennerei, darunter Abfüllungen für whic.de und whisky.de, hat Kirsch Import exklusiv für den deutschen Markt gesichert. Dabei handelt es sich um fassstarke Single Cask Whiskys, die in vielfältigen, zum Teil außergewöhnlichen Einzelfässern veredelt wurden. Vorbelegt waren diese etwa mit Barbados Rum, Madeira oder Sherry, aber auch mit der Weißweinsorte Gewürztraminer oder sogar kanadischem Ahornsirup.

„Diese Limited Edition verkörpert die absolute Spitze dessen, was wir bei Stauning Whisky tun. Jedes Fass hat seinen eigenen Charakter und sein eigenes Geschmacksprofil. Das bedeutet, dass jeder der Single Cask Whiskys völlig einzigartig ist. Sie sind weder kühlfiltriert noch gefärbt – wir stammen zwar von den Wikingern ab, aber so barbarisch sind wir nicht“

erklärt Alex Munch, Stauning Mitgründer und CMO.

Kunstvoll – innen wie außen

Für die Gestaltung der Etiketten ihrer Art Series arbeitete Stauning mit zwei dänischen Künstlern zusammen. Einer von ihnen ist Stauning-Kennern kein Unbekannter: Tattoo-Künstler Thit Hansgaard aus Odense. Seine Illustrationen sind das Markenzeichen der experimentellen Research-Serie der Brennerei. Für die Art Series hat er sich von der Natur inspirieren lassen. Seine Label zeigen Tiere der dänischen Westküste, die gemeinsam den Brennprozess symbolisieren – die Trennung des Destillats in Heads, Hearts und Tails, also den Vor-, Mittel- und Nachlauf. Alle drei Teile entstehen während der Destillation von Spirituosen, wobei Vor- und Nachlauf für ein reines, wohlschmeckendes Ergebnis präzise vom sogenannten „Herz“ abgetrennt werden.



Diesen sensiblen Prozess verbildlicht auch der an der The Royal Danish Academy of Fine Arts ausgebildete Künstler Martin Askholm. Für seine figurative sowie abstrakte Kunst bekannt, entwarf der Kopenhagener für drei der Stauning Single Cask Whiskys dynamische und farbstarke Abstraktionen.



Die Stauning Art Series wird im gut sortierten Fachhandel sowie entsprechend über whic.de und whisky.de erhältlich sein.