PR: It’s Time for Whisky Adventures again – Drei neue exklusive Fassabfüllungen für Deutschland

2019 starteten das Bremer Spirituosen Contor und Douglas Laing eine exklusive Zusammenarbeit mit eigenen Whiskys für Deutschland unter dem Namen „Time for Whisky Adventures“ – und auch in diesem Jahr können sich Whiskyfreunde auf die neuen Abfüllungen der Kooperation freuen. Diesmal gibt es drei Einzelfässer aus Ardmore, Caol Ila und Aberlour – und was genau man sich erwarten darf, das finden Sie – samt Tasting Notes – in der nachfolgenden Presseaussendung:

It’s Time for Whisky Adventures again – Drei neue exklusive Fassabfüllungen für Deutschland

Bremen, 04.11.2020. Der unabhängige, schottische Abfüller Douglas Laing & Co. und das Bremer Spirituosen Contor setzen, die im vergangenen Jahr erfolgreich gestartete Reihe „Time for Whisky Adventures“, fort. Drei neue Fässer wurden hierzu gezielt ausgewählt und exklusiv für den deutschen Markt in Fassstärke abgefüllt. Die Reihe führt in diesem Jahr durch die Regionen Highlands, Speyside und auf die Insel Islay oder genauer gesagt zu den Destillerien Ardmore, Aberlour und Caol Ila. Kommen Sie auch in diesem Jahr mit auf eine abenteuerliche Entdeckungsreise durch Schottland. It’s Time for Whisky Adventures!

Ardmore 11 Y.O. Old Particular Single Cask Single Malt Scotch Whisky

0,7l / 56,3%

Reifung in einem Refill Barrel

Limitiert auf 260 Flaschen

Tastingnotes:

In der Nase geräucherter Speck, Meersalz und weißer Pfeffer. Am Gaumen Noten von feinstem Highland Torf und fruchtiger Limette. Der lange Abgang ist geprägt von feinem Rauch, roten Äpfeln und verkohltem Holz.

Caol Ila 11 Y.O. Old Particular Single Cask Single Malt Scotch Whisky

0,7l / 55,5%

Reifung in einem Refill Hogshead

Limitiert auf 302 Flaschen

Tastingnotes:

Oh du schönes Islay! In der Nase trifft angenehmer Torfrauch auf Lemon Shortbread. Am Gaumen Noten von Eiche, weißem Pfeffer und mit Schokolade überzogener Orange. Der Abgang ist lang und überzeugt mit gerösteten roten Früchten, Asche, gerösteter Gerste und salzigem Karamell.

Aberlour 14 Y.O. Old Particular Single Cask Single Malt Scotch Whisky

0,7l / 56,4%

Reifung in einem Refill Hogshead

Limitiert auf 276 Flaschen

Tastingnotes:

In der Nase Aromen von saftigem Honig, getrocknete Aprikosen und Erdbeer-Püree. Am Gaumen fein nussig mit Mandeln, Pistazien und Schokolade. Der Abgang ist mittellang mit fruchtiger Marmelade, Ingwer und Zimt.

– ENDE –

Die Abfüllungen sind ab KW46 im Fachhandel erhältlich.