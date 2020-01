PR: Jim Beam feiert seine 225-jährige Geschichte mit personalisierbarer Jubiläumsflasche

2020 steht bei Jim Beam ganz im Zeichen der 225 Jahre Whiskey-Tradition, auf die man innerhalb der Familie Beam zurückblicken kann. Dazu wird es ganzjährig eine personalisierbare Jubiläumsflasche geben – und eine App, die in Verbindung mit der Jubiläumsflasche ein Augmented Reality-Erlebnis ermöglicht.

Details dazu im nachfolgenden Pressetext von Jim Beam Deutschland:

Jim Beam feiert seine 225-jährige Geschichte mit personalisierbarer Jubiläumsflasche

Für kleine und große Momente

Frankfurt am Main, 29. Januar 2020. 225 Jahre Whiskey-Tradition – dieses große Jubiläum feiert der Nummer eins Bourbon Whisky weltweit gemeinsam mit seinen Konsumenten. In 2020 ist Jim Beam White ganzjährig als Geburtstags-Edition im Handel erhältlich. Mit einer zusätzlichen Personalisierungsaktion ab Februar heißt die WhiskeyMarke jeden in ihrer „One Big Family“ willkommen.

„Meine Familie bringt seit Generationen Menschen mit unserem Bourbon zusammen. Das Jubiläum ist der perfekte Zeitpunkt, ein Glas auf unsere große Familie zu erheben – auf die Fans, die Jim Beam mit uns genießen „, kommentiert Fred Noe, Master Distiller Jim Beam in siebter Generation. „Wir freuen uns, diesen wichtigen Meilenstein zu feiern, sowie neue Generationen von Bourbon-Liebhabern in der Familie willkommen zu heißen.“

Um die weit zurückreichende Tradition der Destillerie in den Fokus zu rücken, ziert das Flaschenlabel die Jubiläumszahl in Gold. Mit der Geburtstags-Edition möchte der Nummer eins Bourbon weltweit seiner „Family“ – den Konsumenten – danken und auf seine langjährige Geschichte anstoßen. Darüber hinaus können Käufer von Februar bis April individuelle Namen und Anlässe auf den Etiketten einsetzen lassen. Dafür wird ein Teil der Jubiläumsflaschen in diesem Zeitraum als Aktionsware mit einem Neckhanger geliefert, der die Promotion selber und ihren Mechanismus kommuniziert. So gibt Jim Beam den Konsumenten die Möglichkeit, ihre eigenen Jubiläen, Momente und Anlässe – ob groß oder klein – zu feiern und zu teilen.

Tradition mit digitalem Touch

Jim Beam Konsumenten können sich außerdem auf ein Augmented-Reality-Feature auf der Jubiläumsflasche freuen, das die traditionsreiche Geschichte von Jim Beam digital über eine App auf dem Smartphone erlebbar macht. Die App kann im Google Playstore und im Appstore von Apple unter dem Namen „Jim Beam Augmented Reality“ kostenlos heruntergeladen werden.

Sag es mit Jim Beam – einfach und kostenlos

Jeder kann Teil der Jim Beam Familie werden. Auf der Innenseite des Neckhangers jeder gekauften Aktionsflasche befindet sich ein Code. Mit diesem können die Konsumenten auf der Aktions-Internetseite das Etikett personalisieren – mit Namen und Anlass. Das fertige, individuelle Label sendet ihnen Jim Beam im Anschluss kostenlos zu.

Die Personalisierungspromotion stellt den ersten Höhepunkt des Jubiläumsjahres dar, das weitere Aktivierungen rund um den besonderen 225. Geburtstag von Jim Beam bereithält.