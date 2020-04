PR: Kirsch Import mit neuem Caol Ila 2010/2020, Dalmore 1992/2020 und Dunedin DoubleWood 18yo aus Neuseeland

Kirsch Import verschönt Whiskyfreunden den Tag mit gleich drei Neuvorstellungen für den deutschen Markt, die wir Ihnen nachfolgend im Detail vorstellen können. Die neuen Abfüllungen, ein Caol Ila 2010/2020 Signatory Small Batch Edition #7, ein Dalmore 1992/2020 – Kirsch Exclusive Signatory Vintage Cask Strength Collection und ein Dunedin DoubleWood 18 Jahre, sind in Kürze im Handel erhältlich, wo Sie auch die Preise für die Abfüllungen erfahren:

Signatory Small Batch Edition #7: Caol Ila 2010/2020

Für die siebte Abfüllung unserer Signatory Small Batch Edition geht es erneut auf die Rauch-Insel Islay. Drei Refill Hogsheads und zwei Refill Dark Sherry Butts (Schwesterfässer des Winter Seasons) des Caol Ila Whiskys wurden für die Small Batch #7 vermählt und sorgen für einen wundervoll ausbalancierten Islay-Malt. Anfangs frische Früchte und etwas Zitrus, bevor der Caol Ila typische, leicht salzige Torfrauch in die Nase strömt. Im Mund zunächst fruchtig und würzig, bevor der Torfrauch wieder vorpirscht. Ein langanhaltender, erdiger Abgang mit einer schönen Malzigkeit – definitiv keine verfluchte siebte Abfüllung 😉

Caol Ila 2010/2020

Signatory Small Batch Edition #7

9 Jahre

Dest. 22.09. / 16.11.2010

Abgef. 18.03.2020

Gereift in:

Refill Hogshead #321718+321722+321726

Refill Sherry Butt #316635+316661

47,1 % Vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Dalmore 1992/2020 Signatory Vintage Cask Strength Collection – Especially bottled for Kirsch Import

Im Fasslager von Andrew Symington schlummern noch so einige Schätze. Eines dieser Schätzchen haben wir aus seinem 28-jährigem Schlaf erwachen lassen, um es exklusiv für unsere Kunden abfüllen zu lassen: Dalmore 1992/2020!

Das sehen wir auch nicht häufig! Dieser Dalmore lagerte auf den Tag genau 28 Jahre in einem Bourbon Barrel. 231 Flaschen mit 45,2 % Vol. Fassstärke hat das Barrel ergeben.

Unabhängig abgefüllte Dalmore findet man nicht häufig, umso mehr freuen wir uns Ihnen diesen exklusiven Single Malt anbieten zu können.

Dalmore 1992/2020 – Kirsch Exclusive

Signatory Vintage Cask Strength Collection

28 Jahre

Dest. 06.03.1992

Abgef. 06.03.2020

Gereift im Bourbon Barrel

Fassnr.1746

231 Flaschen

45,2 % Vol. Fassstärke

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Whisky aus der südlichsten Lost Distillery der Welt: Dunedin DoubleWood – New Zealand Whisky Collection

Jahrhunderts Whisky produziert. Zu dieser Zeit kamen schottische Auswanderer auf die Insel, die natürlich nicht auf ihr „Wasser des Lebens“ verzichten wollten. Bis in die 1870er florierte die Whisky-Industrie, bevor sie auf Grund von gesetzlichen Bestimmungen eingestampft wurde.

In den 1950ern erweckte man diese Whiskyproduktion wieder zum Leben. 1974 eröffnete die Willowbank Distillery in Dunedin, welche bekannte Whiskys wie den Wilsons oder 45 South herstellte. Willowbank wurde in den 1980er von Seagrams, damals die weltweit größte Destillerie, aufgekauft und entwickelte sich unter dieser neuen Führung erfolgreich weiter.



Die Whisky-Produktion fand 1997 ein schnelles Ende als Seagrams die Willowbank Destillerie an Fosters verkaufte, welche die Whiskyproduktion in Neuseeland einstellte und die Brennblasen der Willowbank Destillerie nach Fiji schickte, um mit ihnen Rum herzustellen.

2009 wurden die letzten 443 Fässer von der hierfür gegründeten New Zealand Whisky Company aufgekauft.

Der Dunedin DoubleWood 18 Jahre ist eine Hommage an die DoubleWood Abfüllung der Preston Familie, die Vorgänger der New Zealand Whisky Company. Der Prestons Double Wood erhielt ein zweijähriges Finish in Weinfässern, während die neue Abfüllung nach 6-jähriger Reifung in Bourbon Fässern für ganze 12 Jahre in New Zealand Pinot und Cabernet Sauvignion Fässern nachreifen konnte. Wie auch beim Oamaruvian ist der der Dunedin DoubleWood ein Blend aus 70% Single Malt- & 30% Premium Grain Whisky aus der Willowbank Destillerie. Ein sehr komplexer Whisky mit viel Frucht, einer natürlichen Süße und schönen Eichenwürze.

Dunedin DoubleWood 18 Jahre

New Zealand Whisky Company

18 Jahre

70 % Single Malt-, 30% Premium Grain Whisky

Gereift in:

6 Jahre Bourbon Barrels

12 Jahre New Zealand Red Whine

40,0 % Vol.

0,5 Liter

Nicht gefärbt