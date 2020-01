PR: Martin Annemüller wird neuer Brand Ambassador für Jameson Whiskey

Bei Pernod Ricard Deutschland gibt es Verstärkung im Team für die irische Whiskeymarke Jameson. Ab sofort wird dort Martin Annemüller neuer Brand Amabssador. Wir gratulieren Martin zu dieser neuen, interessanten Aufgabe und wünschen ihm viel Erfolg für seine Tätigkeit.

Näheres über ihn können Sie der nachfolgenden Pressemitteilung entnehmen:

Verstärkung bei Pernod Ricard Deutschland

Martin Annemüller wird neuer Brand Ambassador für Jameson Whiskey

Köln, 07. Januar 2020. Zum Start ins Jahr 2020 freut sich der Premium-Spirituosen-Anbieter Pernod Ricard Deutschland über ein neues Mitglied im Team „Advocacy & Education“: Martin Annemüller wird die Marke Jameson Whiskey ab Januar als neuer Brand Ambassador repräsentieren. Auf nationaler Ebene, mit dem Fokus auf Hamburg, Berlin und Köln, wird er in enger Zusammenarbeit mit den Sales-, Brand Activation- und Brand Management-Teams den Spirit dieses einzigartigen Whiskeys erlebbar machen. Sein persönlicher Battleground als neuer Markenbotschafter: die Aktivierung der Lifestylebranche, in der er bereits über ein großes Netzwerk verfügt. Dabei wird Martin die Irish Whiskey Marke nicht nur für Barkeeper, sondern auch für Konsumenten in ganz Deutschland erlebbar machen und im Bereich Advocacy neue Wege bestreiten. Zusätzliche Touchpoints: das Hosting von Brand Home Trips nach Irland und die Aktivierung relevanter Social Media Influencer.

Martin Annemüller. Bild: Pernod Ricard Deutschland

Neue Benchmarks im Advocacy Marketing

„Ich freue mich auf die berufliche Herausforderung und die Chance, als Brand Ambassador mit Tastings, Workshops und vielen weiteren Events neue interessante Fürsprecher für Jameson zu gewinnen. Außerdem bin ich gespannt auf die neuen Kollegen, die ich gerne mit meinen Ideen unterstütze, gerade in den Bereichen Influencer- und Konsumentenansprache“,

erklärt Martin Annemüller.

Verkaufsgeschick und Szene-Kenntnisse

Der Karrierestart des 29-jährigen kann sich sehen lassen. Als Medienwissenschaftler mit den Schwerpunkten Event- und Medienmanagement hat Martin schon im Studium mehrere Jahre in den Bereichen PR, Journalismus, Social Media, Sponsoring und Marketing gearbeitet. In den vergangenen drei Jahren hat er sich als Musketeer in Hamburg für Red Bull Deutschland als feste Größe in der Szene etabliert und ein vielseitiges Netzwerk aufgebaut. „Martin brennt für das, was er tut und für unsere Marke. Deswegen freuen wir uns, dass er unser Team als Szene-Insider mit seinen zahlreichen Kontakten unterstützen wird. Wir glauben, dass er mit seinem Know-How perfekt ins „Advocacy“-Team passt und seine Erfahrungen positiv auf die Marke Jameson einzahlen werden“, so Christian Balke, Team Leader Advocacy & Education bei Pernod Ricard Deutschland.