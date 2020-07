PR: Mit Kingsbarns „Family Reserve“ ist der Single Malt der jungen Brennerei aus Fife nun auch in Fassstärke verfügbar

Die Kingsbarns Distillery in den schottischen Lowlands bringt eine neue Abfüllung auf den Markt, die limitierte Edition Kingsbarns „Family Reserve“ in Fassstärke – und sie wird über den deutschen Importeur Alba Import natürlich auch in Deutschland erhältlich sein, und zwar ab Anfang August. Alle Infos zu der neuen Abfüllung, und zur Auszeichnung des Kingsbarns Single Malts, der bei den World Whisky Awards als bester Lowland Single Malt ausgezeichnet wurde, in der nachfolgenden Presseaussendung, die auch ein Video enthält:

Mit Kingsbarns „Family Reserve“ ist der Single Malt der jungen Brennerei aus Fife nun auch in Fassstärke verfügbar

Nachdem die familiengeführte Brennerei in Fife im Februar letzten Jahres ihren ersten Whisky vorgestellt hat, gab es ein knappes Jahr später eine beeindruckende Auszeichnung für den jungen Single Malt. Kingsbarns „Dream to Dram“ wurde bei den World Whisky Awards im März 2020 zum „Best Lowland Single Malt“ gekürt. Ein beachtliches Resultat, insbesondere wenn man bedenkt, dass Kingsbarns sich mit wesentlich älteren Whiskys messen musste.

Es zeigt, dass die Familie Wemyss, die die Brennerei im schottischen Kingdom of Fife betreibt, bei der Herstellung ihres Single Malts wie auch beim Fass-Management das größtmögliche Augenmerk auf die Qualität richtet und dass die Rezeptur von „Dream to Dram“ eine große Aromenvielfalt bietet.

Nun hat die Familie nachgelegt: Kingsbarns „Family Reserve“ wird zukünftig jährlich als limitierte Edition erscheinen, um so einen Eindruck zu vermitteln, wie sich der Whisky der Lowland Distillery stetig weiter entwickelt. Für die erste Abfüllung in dieser Reihe wurde die gleiche Fass-Rezeptur wie für den „Dream to Dram“ verwendet: 90% frische Bourbon Barrel und 10% portugiesische Rotweinfässer, die mit einem speziellen Verfahren behandelt wurden (sogenannte STR-Casks).

Für Kingsbarns „Family Reserve“ wurden die im Schnitt 5-jährigen Destillate noch einmal für mehrere Monate in Eiche vermählt, um ein möglichst ausbalanciertes und intensives Aromenprofil zu erzeugen. Die Abfüllung erfolgte in voller natürlicher Stärke von 59,2% Vol., selbstverständlich ohne Zusatz von Farbstoff. Stark limitiert auf insgesamt weniger als 3.000 Flaschen wird Kingsbarns „Family Reserve“ Anfang August im deutschen Fachhandel erhältlich sein.

Tasting Notes für Kingsbarns „Family Reserve” Edition 2020:

Geruch: Floral in der Nase mit Jasmin und Heckenkirsche. Honig und Mango, Banane, Vanille-Saffran-Creme, Weingummi und Erdbeersoße.

Geschmack: Shortbread mit Zucker, exotische Frucht wie Mango und Papaya, Kokosraspel. Entwickelt dunklere Aromen und komplexe Würze.

Nachklang: Intensiv, jedoch frisch mit üppiger Frucht und würziger Eiche.



William Wemyss, Gründer und Kopf von Wemyss Malts und Kingsbarns Distillery kommentiert:

„Wir sind stolz auf das positive Feedback, das wir mit unserem jungen Single Malt bereits jetzt bekommen. Die Fässer, die wir nun in unserer „Family-Reserve“-Serie abgefüllt haben, wurden eigens von meiner Schwester Isabella ausgewählt und zeigen, wie gut unser Single Malt in bestmöglichem Holz heranreift. Wir hoffen, dass Whiskyliebhaber/-innen in der ganzen Welt so das Ergebnis unserer steten Arbeit mit uns teilen können. Wir freuen uns außerdem, dass die Abfüllung zu einem Zeitpunkt erscheint, wo wir glücklich verkünden können, dass unsere Brennerei und unser Visitor-Center nach Monaten der Schießung aufgrund der Corona-Pandemie wieder für Besucher geöffnet ist.“

Die Brennerei bei St. Andrews ist seit dem 15. Juli – selbstverständlich unter Einhaltung strenger Hygiene- auflagen – wieder für Besucher zu besichtigen.