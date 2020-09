PR: Mit Pernod Ricard Deutschland ins Winterwonderland

Pernod Ricard Deutschland kündigt heute ihre Winteraktionen für verschiedene Produkte aus dem Sortiment an. Unter den Produkten finden sich auch ein Irish Whiskey und drei Scotch Whiskys. Im Rahmen der von uns dementsprechend bearbeiteten Pressemitteilung stellen wir Ihnen die geplanten Aktionen für Jameson, The Glenlivet, Chivas Regal und Ballantine’s Finest vor:

Mit Pernod Ricard Deutschland ins Winterwonderland

Pernod Ricard Deutschland unterstützt das Jahresendgeschäft auch in diesem Jahr wieder mit attraktiven Promotion-Aktionen für Sammler und Liebhaber. Mit neuen Designs und hochwertigen Beigaben zur Flasche, wird der Absatz am Point of Sale (POS) gefördert. Die ersten Winterpromotions sind bereits ab Mitte September im Einzelhandel erhältlich. Und damit: Herzlich willkommen im Winterwonderland! „Wir wollen mit unseren Marken begeistern und den Menschen die Weihnachtszeit versüßen. Dafür liegt der Schwerpunkt in diesem Jahr auf den gemeinsamen Abenden mit Familie & Freunden zu Hause –und die verbringt man gerne auch einmal mit einem guten Drinkim passenden Glas“, erklärt Thomas Drossé, Geschäftsführer Vertrieb bei Pernod Ricard Deutschland.

Ein Winterdrink zum Genießen: Jameson Ginger Ale & Lime

Photographer / Source Pernod Ricard Deutschland

Der irische Whiskey setzt in der Winterzeit auf seinen absoluten Signature Drink Jameson Ginger Ale & Lime. Auch im Handel steht der Drink im Mittelpunkt: Als Gratiszugabe zur Jameson Flasche gibt es einen Schweppes Ginger Ale 1,0 Liter samt Rezeptintegration auf der Geschenkverpackung.

Edle Tumbler für The Glenlivet und Chivas Regal Liebhaber

Photographer / Source Pernod Ricard Deutschland

The Glenlivet 12 Jahre sorgt auch in diesem Winter für gemütliche Whisky-Abende. Gleich zwei edle Tumbler, passend für die Vorweihnachtszeit, befinden sich in der geschmackvollen Geschenkverpackung. Auch Chivas Regal-Liebhaber können sich in diesem Jahr auf einen Tumbler freuen. Das Design wird durch die goldene Schrift abgerundet. Das ist nicht nur etwas für Whisky-Fans, sondern auch ein Anreiz für alle, die es noch werden wollen.

Für entspannte Abende mit Freunden: Ballantine`s Finest

Photographer / Source Pernod Ricard Deutschland

Zu einem gelungenen Abend zusammen mit Freunden zu Hause gehört definitiv Ballantine`s Finest. Für die Genießer gibt es deshalb ein Longdrink-Glas als On-Pack mit dazu. Das neue, frische Design des einzigartigen Whiskys rundet die Winterpromotion ab.

Nachhaltigkeit spielt auch bei den Winterpromotions eine große Rolle. Daher enthalten alle Displays kein Plastik. Pernod Ricard Deutschland verwendet Material aus verantwortungsvoller Waldwirtschaft und nutzen in der Herstellung mind. 85 % recycelte Papierfasern.