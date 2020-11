PR: Neu bei Kirsch Import – Weiteree Waterford Single Farm Origins und Mars Shinshu Komagatake Single Malt Limited Edition 2020

Einige interessante Neuheiten kommen schon bald über Kirsch Import in den deutschen Handel: Von der irischen Waterford Distillery erscheinen in ihrer Reihe der Waterford Single Farm Origins neue Abfüllungen: Sheestown Edition 1.2 sowie Ballymorgan Edition 1.2. Und aus Japan kommt die Mars Shinshu Komagatake Single Malt Limited Edition 2020.

Die detaillierten Infos zu diesen drei Bottlings haben wir hier für Sie:

Die Quintessenzen irischer Terroirs: Neue Waterford Single Farm Origins mit dem Geschmack ihrer Herkunft

Jede Abfüllung von Waterford erkundet einen Ort der irischen Schwerpunktregion für den Anbau von Gerste, in der die Brennerei liegt. Terroir für Terroir bilden die exklusiven Single Farm Origins ihren Herkunftsort geschmacklich ab. Dafür arbeiten Reynier und Co. aktuell mit über 70 Farmen zusammen. Eine davon: Sheestown. Seit einem halben Jahrhundert bewirtschaftet Philip O’Brien die Farm in der Grafschaft Kilkenny. Seine Gerste wächst auf einem hügeligen Terroir aus gut entwässertem Lehmboden heran. Sie ist Destillationsbasis für Waterfords fruchtigen, zugleich pikanten Sheestown Edition 1.2.



Im Regenschatten der Wicklow Mountains bewirtschaftet Robert Milnes gemeinsam mit seinem Sohn und Neffen in bereits fünfter Generation die fruchtbaren Felder, deren Gerste 2016 in Woche 22 zu Ballymorgan Edition 1.2 destilliert wurde. Der vier Jahre, einen Monat und zwei Tage alte Single Malt ist wie alle Single Farm Origins von Waterford mit 50% vol. sowie in natürlicher Form ohne Farbstoffe, Kühlfiltration oder Zusatzstoffe abgefüllt. Ballymorgan Edition 1.2 und Sheestown Edition 1.2 sind so individuell und komplex wie ihre Vorgänger. Ebenfalls limitiert, unterscheiden sie sich in der Zusammensetzung der Fässer sowie der etwas längeren Reifezeit.

Sheestown Edition 1.2

Waterford Single Farm Origins

4 Jahre, 0 Monate, 9 Tage

Dest. KW24/2016

Abgef. 09/2020

Fass-Typ: 33% First Fill American Oak, 19% Virgin American Oak, 25% Fässer aus frz. Premium-Eiche, 23% mit Vin Doux Naturel vorbelegte Fässer

50 % vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes:



Nase: Malzige Aromen mit Honig, „Fruit Cake“ und Birnen sowie Sherry-Trifle-Dessert und Keksteig. Dazu kommt eine sommerliche Heunote mit Orangenschale und leicht erdige Aromen.



Gaumen: Warme Gewürze und Nelkenaroma werden abgelöst von Blutorangen, frischem Honig, Gerstenzucker und Ingwer.



Nachklang: Lang mit einer sanften Würze und prickelnden Zitrusfrüchten klingt der Whisky aus.

Ballymorgan Edition 1.2

Waterford Single Farm Origins

4 Jahre, 1 Monat, 2 Tage

Dest. KW22/2016

Abgef. 09/2020

Fass-Typ: 34% First Fill American Oak, 20% Virgin American Oak, 23% Fässer aus frz. Premium-Eiche, 23% mit Vin Doux Naturel vorbelegte Fässer

50 % vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes:



Nase: Getrocknete Kräuter mit Malz und Fruchtnoten von rotem Apfel und Pflaumen. Dann Milchschokolade mit Vanille, Fenchelsamen und Vanillesauce.



Gaumen: „Apple Crumble“ mit Toffee, Milchschokolade und leichtes Fudge, gefolgt von Gewürznelken, grünem Apfel in Karamell sowie Pfefferschärfe und Anis.



Nachklang: Anhaltende Gewürzschärfe mit einer köstlichen Öligkeit.

Sonderedition aus Japans Alpen sichern:

Mars Shinshu Komagatake Single Malt Limited Edition 2020

Zwei Destillerien, drei Fasslager, eine Marke: Mars destilliert abwechslungsreiche Ranges an hochwertigen Single und Blended Malts – in drei verschiedenen Klimazonen Japans.



Mars Shinshu, der Stammsitz der Brennerei, liegt in Japans kalt-feuchten Alpen. Whiskys reifen hier bei bis zu -15°C sehr langsam heran. Am Standort der zweiten Destillerie in Tsunuki, im subtropischen Süden des Landes, reifen Destillate dagegen bei Temperaturen von -2° C bis 36°C.

Die Klima-Experimente komplettiert Mars mit dem Fasslager auf der Insel Yakushima. Bei bis zu 76 Prozent Luftfeuchtigkeit und einem Angel’s Share von bis zu 9 Prozent entwickelt der japanische Whisky während seiner Reife hier ausgeprägt maritime Noten.



Diese Kombination aus individuellen Destillerien und Fasslagern bringt immer wieder neue Whiskys hervor, die Genießer in ihrer Komplexität zu überraschen wissen:

Der neueste Single Malt von Mars entstand in der Shinshu Brennerei als Teil der Reihe Komagatake. Benannt nach einem nahegelegenen Berggipfel, umfasst die exklusive Range ausschließlich Sonderabfüllungen. Der Mars Shinshu Komagatake Single Malt Limited Edition 2020 feiert die im Herbst diesen Jahres frisch renovierte Destillerie, die deshalb auch das Etikett des Japanese Whisky ziert. Er lagerte in Fässern aus amerikanischer Weißeiche ebenso wie aromatischen Sherry Casks und entfaltet bei erhöhter Trinkstärke von 50% vol. Aromen von getrockneten Pflaumen, Honig und Vanille sowie süßer Orange und Kakaopulver.

Mars Shinshu Komagatake Limited Edition 2020

Single Malt Japanese Whisky

Fass-Typ: Fässer aus amerikanischer Weißeiche, Sherry Casks

50% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

UVP: 129,90€