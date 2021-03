PR: Neu – Black Rock Batch 8 Single Grain Whiskey

Bei irish-whiskeys.de wird die beliebte Serie mit Eigenabfüllungen unter dem Namen Black Rock mit Batch 8 fortgesetzt, und zwar mit einem neuen Single Grain Whiskey im – für irischen Whiskey beachtlichen – Alter von 13 Jahren. Er ist dem im Vorjahr so unerwartet und plötzlich verstorbenen Thomas Hermann, der ein fester Bestandteil des Teams von irish-whiskeys.de war, gewidmet.

Alles über den neuen Black Rock Batch 8 hier:

Neu: Black Rock Batch 8 – Single Grain Whiskey

Die nächste Abfüllung aus der Black Rock Serie ist da. Wieder kein Whiskey, der den Standards ähnelt und den Charakter einer Destillerie besonders hervorbringt. Dieser Whiskey beweist wieder, dass irischer Whiskey nicht immer sanft und mild ist und mit Komplexität und Charakter überzeugen kann.

Diese Abfüllung hat dazu noch einen besonderen Hintergrund: Anfang des Jahres mussten wir uns von unserem guten Freund und langjährigen Wegbegleiter Thomas Hermann verabschieden. Er verstarb plötzlich an den Folgen eines Herzinfarktes. Tom war immer mit Herzblut bei der Sache und nie einem gutem Whiskey abgeneigt. Ganz besonders am Herzen lagen ihm gute Grain Whiskeys und von den irischen Grains war er immer wieder positiv überrascht. Wir widmen Tom diesen Black Rock Batch 8 und werden einen Großteil des Erlöses in seinem Namen an die Deutsche Herzstiftung spenden.

Für den Black Rock Batch 8 haben wir einen 13 Jahre alten Grain Whiskey gewählt, der die volle Zeit in einem first-fill Bourbonfass reifte.

Der Whiskey wurde nicht gefärbt, nicht kühlgefiltert und jede Flasche ist einzeln nummeriert.

Tasting Note:

Aroma: Creme Brulée, reifer Pfirsich, geröstete Mandeln

Geschmack: ölig, Creme Brulée, geröstetes Holz, gebrannte Mandeln

Nachklang: langanhaltend mit Röstaromen

UVP: 69,90 €