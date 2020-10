PR: Neu – Glenfarclas 1988 Jubilee Edition „Flora MacDonald” und Kilchoman Machir Bay Festive Edition

Zwei Neuheiten aus dem Portfolio der HAWE, der Hanseatische Weinhandelsgesellschaft mbH & Co. KG, dürfen wir Ihnen vor dem Wochenende noch vorstellen: Zunächst wird in den nächsten Tagen eine neue Jubilee Edition der Destillerie Glenfarclas den Handel erreichen, und wohl zeitgleich die erste Weihnachtsausgabe aus der Brennerei Kilchoman auf Islay, eine fassstarke Sonderabfüllung.

Hier einige Infos vom Importeur:

Glenfarclas Distillery – New Limited Rare Bottling – Jubilee Edition – „Flora MacDonald”

die unabhängige Glenfarclas Brennerei „The Spirit of Independence“ feiert mit der 25. Edition der Famous Scots ein außergewöhnliches Jubiläum. Zu diesem Anlass hat die Destillerie die berühmten Tore ihres alten Fasskellers geöffnet, um für dieses Limited Rare Bottling eine Single Malt Rarität -Vintage 1988- zu präsentieren. Die 25. Edition ist gleichzeitig eine Hommage an die erste Ausgabe der Serie. Denn Flora MacDonald verhalf eben jenem Bonnie Prince Charlie zu einer abenteuerlichen Flucht aus Schottland.

3600 Flaschen, 46% vol.

Kilchoman – Machir Bay Festive Edition – Islay’s farm distillery – Cask Strength

Auch Kilchoman überrascht uns mit einer Festive Edition des Machir Bay – der ersten weltweiten Abfüllung der Destillerie in CS mit 58,6% vol. Natürlich ohne Farbstoff und ohne Kältefiltrierung.

Hier die originalen Tasting Notes:

Nose: Lemon zest, vanilla and distinct coastal influence give way to floral intensity, juicy pea- ches, pears, and wafts of rich spices

Palate: Bursts of tropical fruit and dried sulta- nas, warming smoke and waves of honey, malt, butterscotch and rich sweetness

Finish: Sherry-soaked fruit, cracked black pepper and sea salt. Long-lasting with layers of citrus sweetness and maritime peat smoke