PR: Neu in Deutschland – Nc’nean Organic Single Malt Scotch Whisky, 3x Duncan Taylor und Bimber Distillery

Schon am Beginn der Woche können wir Ihnen noch einige neue Abfüllungen bieten, die entweder schon am deutschen Markt verfügbar sind oder in den nächsten Tagen in den Handel kommen. dabei handelt es sich um den Nc’nean Organic Single Malt Scotch Whisky, The Octave und Dimensions von Duncan Taylor & Co. und ein neues Small Batch Release der Bimber Distillery.

Hier alle Informationen, die uns Kirsch Import zu den neuen Whiskys geschickt hat:

Blick in die Zukunft der Whisky-Welt: Nc’nean Organic Single Malt Scotch Whisky jetzt verfügbar

Nc’nean ist der Beweis, dass Träume Wirklichkeit werden können. Die Träumerin heißt in diesem Fall Annabel Thomas, ihr Traum: Eine moderne, nachhaltige Whisky-Destillerie in Schottland. 2013 begann sie, diesen zu verwirklichen, kündigte ihren Job in der Hauptstadt, brachte rund 7,5 Mio. Pfund auf und errichtete die Nc’nean Brennerei von Grund auf. Seit 2017 läuft die Destillation direkt an der Küste der Halbinsel Morvern. Ab heute ist Batch 01 des Organic Single Malt Scotch Whisky auch auf dem deutschen Markt verfügbar.



Der Whisky entsteht aus biologisch angebauter schottischer Gerste in einer Destillerie, die zu 100 Prozent mit erneuerbarer Energie betrieben wird. Abgefüllt wird Nc’nean Whisky in die erste 100%ig recycelte Klarglasflasche Großbritanniens. „Made by nature, not by rules“ lautet entsprechend das Motto einer der wenigen frauengeführten Whisky-Brennereien der Welt, die sich mit diesem kompromisslosen Fokus auf Nachhaltigkeit zu den Vorreitern der Spirituosenbranche macht.



Nicht nur dem erhöhten Interesse an nachhaltiger Produktion kommt Nc’nean Organic Single Malt nach. Mit seinen Aromen von Zitrusfrüchten, Pfirsich, Aprikose und Gewürzen spricht der weiche, unkomplizierte Whisky erfahrene Genießer wie Whisky-Entdecker an. Dafür verantwortlich: Eine sanfte Gärung und langsame Destillation, die die zarten, fruchtigen Aromen des Scotchs zusätzlich betonen. Seinen charakteristischen Körper und seine Süße erhält der Whisky durch die dreijährige Reife in ausgewählten Ex-Bourbon Casks und STR Ex-Weinfässern, die zuvor ausgehobelt, ausgebrannt und neu ausgekohlt wurden (STR = „scraped“ oder „shaved“, „toasted“, „recharred“).



Der von der Biodynamic Association biozertifizierte Single Malt erscheint in Batch-Größen von je rund 5.000 Flaschen und ist weder kühlfiltriert noch gefärbt.

Organic Single Malt Scotch Whisky Batch 01

Nc’nean

3 Jahre

Fass-Typ: Ex-Bourbon Casks, STR Ex-Weinfässer

46% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Premium-Abfüllungen aus einer der größten Whisky-Sammlungen: The Octave und Dimensions von Duncan Taylor & Co.

Kompromissloser Fokus auf Qualität – das passt auch zu dem unabhängigen Abfüller weiterer Neuheiten in dieser Woche. Whisky-Fachleute und -Liebhaber weltweit schwärmen von den komplexen, authentischen Premium-Abfüllungen von Duncan Taylor. Diese basieren auf einer Whisky-Sammlung, die zu einer der größten ihrer Art zählt und mit jahrzehntelang gereiften, zum Teil sehr seltenen Whiskys aus längst geschlossenen Brennereien äußerst exklusiv ist.



In 14 verschiedenen Whisky-Serien finden Blends, Single Malts und Einzelfass-Whiskys ihren Weg zu anspruchsvollen Genießern. Eine von ihnen: The Octave. Für die Reihe mit schwarzem Label gönnt Duncan Taylor & Co. ausgewählten Single Malts oder Single Grains in den meist zwischen 60 und 80 Liter fassenden Oktav-Fässern ein mehrmonatiges Finish. Ganz nach dem Motto „kleine Fässer, größerer Whisky“ erzielt der unabhängige Abfüller so besonders raffinierte, ausgewogene Geschmacksprofile. The Octave ist heute mit einem auf nur 98 Flaschen limitierten fassstarken Islay Single Malt von Laphroaig vertreten, der 2004 auf der Whisky-Insel destilliert wurde.



Im gleichen Jahr und ebenfalls auf einer Insel destillierte Highland Park einen zart rauchigen Whisky, den Duncan Taylor durch 16-jährige Reife in einem Sherry Cask perfektionierte. Den sonnigen Single Malt der Speyside-Brennerei Linkwood füllte der Bottler nach elf Jahren im Eichenfass ab. Beide Abfüllungen sind Teil der Dimensions Collection, Duncan Taylors Mittel, um die Vielfalt und den Einfluss einzelner Fässer zu demonstrieren. Jeder der handverlesenen Scotch Whiskys spiegelt den multidimensionalen Charakter einer Destillerie.

Laphroaig Peated 2004/2020

Duncan Taylor: The Octave

15 Jahre

Dest. 2004

Abgef. 2020

Fass-Typ: Eichenfässer, Oktav-Fässer

Fassnr. 5627449

98 Flaschen

55,5% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Highland Park 2004/2020

Duncan Taylor: Dimensions

16 Jahre

Dest. 06/2004

Abgef. 07/2020

Fass-Typ: Ex-Sherry Cask

Fassnr. 501710910

378 Flaschen

54,3% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Linkwood 2009/2020

Duncan Taylor: Dimensions

11 Jahre

Dest. 04/2009

Abgef. 07/2020

Fass-Typ: Oak Cask

Fassnr. 7636905

259 Flaschen

53,7 % vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

(Welt-)Klasse statt Masse: Ein neues Small Batch Release der Bimber Distillery

Bimber steht Synonym für traditionelle Methoden und Washbacks aus der eigenen Küferei, lokale Produkte und mit sieben Tagen mehr als doppelt so lange Fermentationszeiten wie üblich. Klingt nicht nach Großstadt-Betrieb? Ist aber so: Die Craft Distillery nennt London ihr Zuhause. Für die Produktion ihrer fruchtigen Single Malts lassen sich die handwerklich arbeitenden Brenner von der Schnelllebigkeit der Metropole nicht beeinflussen. Mit Liebe zum Detail kreieren sie einen der wenigen englischen Whiskys in limitierten Batch-Größen.



Für ihren neuen Single Malt London Whisky haben sich die urbanen Brenner an einem Ort bedient, der die Herzen von Scotch-Liebhabern höher schlagen lässt: Islay. Von der stürmischen Insel stammen die charaktervollen Quarter Casks, in denen der Londoner Whisky sein subtil torfrauchiges, mineralisches Finish erhielt. Der vorherigen Reife in First Fill Bourbon Barrels verdankt der Bimber Whisky seine cremige Textur mit Noten von Vanille und Karamell.

Peated Cask Batch 01 2020

Bimber Single Malt London Whisky

Abgef. 30/07/2020

Fass-Typ: First Fill Bourbon Barrels, Ex-Islay Peated Quarter Casks

1.750 Flaschen

54,1 % vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes:



Nase: Knackige, intensive Ananaswürfel, Pfirsichscheiben und Aprikosenkonserven werden durch gartenfrische Blüten, Vanilleeis und einen zarten Hintergrundrauch ergänzt.



Gaumen: Ein reichhaltiges und öliges Mundgefühl liefert sirupartige Tropen- und Steinfrüchte. Rußiger Torfrauch und spritzige Mineralität werden durch Zitronenverbene und Orangenliköre ausgeglichen.



Nachklang: Anhaltender Rauch, unterbrochen von verkohlter Eiche und prickelndem weißem Pfeffer.