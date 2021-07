PR: Neu – Kingsbarns Bell Rock Limited Edition

Die jährliche Sonderabfüllung von Kingsbarns ist soeben veröffentlicht worden, und der deutsche Importeur, Alba Import, hat uns über die Besonderheiten dieser limitierten Ausgabe informiert, die schon bald im deutschen Fachhandel erhältlich sein wird.

Hier alle Infos zum Kingsbarns Bell Rock:

Von Kingsbarns Distillery ist die jährliche Sonderedition eingetroffen. Zum ersten Mal zeigt sich der Malt der jungen Brennerei in Fife in einer Cuvee aus Bourbon- und Sherry-Fass.

Benannt nach einem ungewöhnlich geformten Felsen unweit der Brennerei zeigt der Kingsbarns „Bell Rock“ diese klassische Fass-Kombination in perfekter Weise, herrlich cremig und elegant.

Die Fässer für den „Bell Rock“ stammen allesamt aus dem ersten Jahr der Produktion, somit ist es der älteste bisher abgefüllte Kingsbarns Single Malt. Die Rezeptur besteht zu 30% aus Bourbon- und 70% aus Sherry-Fässern, abgefüllt in 46% und wie immer in natürlicher Farb-gebung und ohne Kühlfiltrierung.



Die Gesamtauflage beträgt gerade einmal 2208 Flaschen, davon sind gut knapp ein Viertel nach Deutschland gekommen.

Nose: Toffee apples, rum and raisin, ice cream and white chocolate with raspberries.

Taste: A light, luscious mouthfeel. Crisp red apples upfront supported beautifully by an apricot pastry note.

Finish: The sweetness continues on the finish, caramel and pecan pie mingling with oak spice.