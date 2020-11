PR: Neu – Springbank 12yo, Hazelburn Sherrywood 13yo, Kilkerran 16 yo Release 2020

Drei Neue aus der Brennerei Springbank dürfen wir Ihnen heute noch präsentieren, dank der Informationen, die wie die Hanseatische Weinhandelsgesellschaft erhalten haben: Die neue Ausgabe des Springbank 12yo Cask Strength, einen Hazelburn 13yo Oloroso Cask Edition 2020 und den ersten Kilkerran 16yo aus der zu Springbank gehörenden Destillerie Glengyle. Diese drei Abfüllungen werden in Kürze in den Regalen des Handels zu finden sein, allerdings allesamt nur in limitierter Auflage.

Hier alle Daten und Infos dazu:

Neu – Springbank 12yo, Hazelburn Sherrywood 13yo, Kilkerran 16 yo Release 2020

die Reise „The Road to Campbeltown“ geht weiter: Mit streng limitierten Editionen aus dem Hause Springbank. Darunter bekannte Klassiker wie den Sprinbank 12 Jahre CS und den Hazelburn Sherrywood, aber mit dem Kilkerran 16 Jahre auch eine weitere bemerkenswerte Abfüllung. Diese wurde 2004 – im Wiedereröffnungsjahr der Brennerei – destilliert und ist damit der aktuell älteste Malt aus dem Hause Glengyle – Kilkerran.

The Work of Human Hands – Die Springbank Distillery – die älteste im Familienbesitz befindliche Brennerei Schottlands –und die zugehörige Schwesterbrennerei Kilkerran produzieren ihre Single Malts zu 100% handwerklich, traditionell und vor Ort. Infolge der ursprünglichen Produktionsverfahren liegen daher lediglich sehr begrenzte Kontingente vor.

Die ursprüngliche Brennerei Glengyle wurde im Jahr 1873 von William Mitchell gegründet und produzierte ein halbes Jahrhundert einen typischen Campbeltown Malt, bevor sie 1925 scheinbar für immer ihre Tore schloss. Doch um die Jahrtausendwende entschlossen sich die heutigen Nachfahren der Springbank Familie, die Brennerei wieder aufzubauen und am 25. März 2004 wurde sie feierlich eröffnet. Im März feierte die Destillerie folglich ihr 16-jähriges Bestehen und zu diesem Anlass wird nun der erste 16-jährige Kilkerran veröffentlicht. Das Malz für den Kilkerran stammt von dem traditionellen malting floor der Springbank Brennerei.

Der 12-jährige Springbank in Cask Strength 56,1% vol.

Ein Novum bildet die Zusammen- setzung der Fässer:

45% Sherry

25% Bourbon

25% Burgundy

5% Port

Original Tasting Notes

NOSE: This cask strength whisky packs a lot of signature

Springbank characteristics in from start to finish. The peat smoke

is immediately present and very welcome with a lovely ashiness. Aromas of bruised apples, maho- gany and tobacco leaves. There is a candied sweetness with notes of glazed red cherries, and sugar coated cola cubes.

PALATE: It is rich and sweet to taste with ripe and juicy red fruit flavours. Strawberries and raspber- ries give way to orange flavoured chocolate and gooey toasted mar- shmallows and bubbling carame- lised sugar. FINISH: In the finish the earthy, dusty notes remain as well as the mouth drying tannins from the burgundy casks. The whisky is deli- ciously sweet and smoky with the familiar Springbank characteristics prevailing.

Der 13-jährige Hazelburn Sherry Wood in CS 50,3% vol.

The Hazelburn Sherry Wood, always bottled at cask strength, is released annually in small quantities after being matured in varying types of sherry cask.

The 2020 release is 13 years old, matured in Oloroso Sherry casks and bottled at 50.3%.

Original Tasting Notes

NOSE: Juicy red grapes, raspber- ries and redcurrants followed by stewed strawberries and mint humbugs.

PALATE: Initially a rich sweetness of marzipan, prunes and raisins, developing into orange rind, dark chocolate and vanilla cheesecake.. FINISH: Red apple, digestive bi- scuits, wholemeal toast, black cherries and almonds.

Der 16-jährige Kilkerran 46% vol.

Kilkerran ist ein leicht getorfter, zweifach destillierter Single Malt, der ohne Farbstoff und Kältefiltrierung abgefüllt wird. Das Malz für den Kilkerran stammt von dem traditionellen malting floor der Springbank Brennerei. Es entsteht ein perfekt ausbalancierter, klassischer Campbeltown Malt mit Noten von Vanille, Honig, Zimt sowie die typisch dezente Rauchnote der Halbinsel Kintyre.

Die ursprüngliche Brennerei Glengyle wurde im Jahr 1873 von William Mitchell gegründet und produzierte ein halbes Jahrhundert einen typischen Campbeltown Malt, bevor sie 1925 scheinbar für immer ihre Tore schloss.

Doch um die Jahrtausendwende entschlossen sich die heutigen Nachfahren der Springbank Familie, die Brennerei wieder aufzubauen und am 25. März

2004 wurde sie feierlich eröffnet. Somit ist die Destillerie erneut in den Händen der Familie und man ist stolz, einen zu 100% handwerklichen wie klassischen Campbeltown Single Malt Whisky präsentieren zu können.