PR: Sehen – Riechen – Schmecken … und Abtauchen! Der Premium Whisky Adventtskalender von whiskyworld.de

Die Vorweihnachtszeit „versüßen“ Whiskyfreunde sich oder anderen gerne mit einem Whisky-Adventskalender. Whiskyword.de bietet hier neben anderen Kalendern eine Variante mit Premium-Inhalt: 24 ausgesuchte Whiskyminiaturen im Originalgebinde und mit Verpackungen mit Fotomotiven von den bekannten Schottland-Fotografen Gudrun und Heinz Fesl sowie einer Tasting-Mappe.

Was den Kalender besonders macht, lesen Sie in der nachfolgenden Pressemitteilung:

Schottland-Reise für die Sinne: Sehen – Riechen – Schmecken … und Abtauchen! Der Adventskalender Premium

whiskyworld.de präsentiert seinen Premium Adventskalender 2020 jetzt in ganz besonderem Gewand: Für die Gestaltung hat man sich dieses Jahr mit den bekannten Schottland-Fotografen Gudrun und Heinz Fesl zusammengetan. Die Beiden bereisen und fotografieren dieses Fleckchen Erde seit vielen Jahren und fangen in ihren Aufnahmen auf unnachahmliche Weise immer wieder den ganz eigenen Zauber schottischer Landschaft und Kultur ein. Und so sind ganz in diesem Sinne die 24 Single Malts dieses Premium Adventskalenders 2020 verpackt in kleinen, mit edlen Schokoladentalern nummerierten Pappschachteln, die in brillantem Druck jede ein Viertel eines von insgesamt sechs schottischen Motiven tragen.

Auch der Inhalt dieser Premium-Edition lässt die Herzen echter Connaisseurs höher schlagen: 24 ausgesuchte premium Single Malt Originalabfüllungen (stets 5 cl) aus unserem umfangreichen Portfolio nehmen mit in die beinahe unerschöpfliche, unglaublich vielfältige, immens reiche, manchmal fordernde, manchmal überraschende und immer bereichernde Welt des schottischen Single Malts. Wo genau es zuerst hingeht, auf welchen Pfaden der Adventskalender bis Heiligabend durch das Land und seine vielen, verschiedenen, wunderbaren Destillerien führt, bleibt in diesem Jahr eine ganz besondere Überraschung. Versprochen dabei: keine Whisky-Wünsche werden offen bleiben.

Abgerundet wird dieser Premium Adventskalender mit einer passenden Tasting-Mappe, in der sich wie in einer Art Reisetagebuch alle Sinneseindrücke und Gedanken festhalten lassen. Damit kann die „Reise der Sinne“ beginnen!

Der Premium Adventskalender ist hier erhältlich.