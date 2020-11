PR: Kirsch Import bringt neue Abfüllungen von Duncan Taylor, Gordon & MacPhail und Elsburn

Jede Menge Neuheiten warten dank Kirsch Import schon bald beim Händler Ihres Vertrauens auf Sie – darunter Whiskys aus den Serien The Octave, Rare Auld Grain und Dimensions von Duncan Taylor, ein neuer Glen Scotia von Gordon & MacPhail, der exklusiv für Kirsch Import und La Maison du Whisky abgefüllt wurde, sowie ein neuer Elsburn für Sherryfreunde.

Kommen wir also ohne viel Vorrede gleich zu den Neuheiten:

Kompromisslose Premium-Whiskys: The Octave, Rare Auld Grain und Dimensions von Duncan Taylor

Von Blended Scotch, Premium Single Malts und Single Grains bis zu legendären Single Cask Bottlings: das Sortiment von Duncan Taylor & Co. zeichnet sich vor allem durch edle Whiskys aus. Whisky-Fachleute und -Liebhaber auf der ganzen Welt schwärmen von der Arbeit der unabhängigen Abfüller mit einer der weltweit größten Fass-Sammlungen: Komplex, authentisch und kompromisslos hochwertig sind die Abfüllungen. Derzeit stehen 14 verschiedene Whisky-Serien zur Auswahl, u. a. The Octave, Dimensions sowie Rare Auld Grain, zu denen die Whiskys in dieser Woche gehören.



Die sechs Neulinge aus der Octave-Reihe sind fassstarke Exklusiv-Abfüllungen für die Kunden von Kirsch Import. Sie reiften zwischen neun und zwölf Jahren in Eichenfässern, bevor sie ein Finish mit viel Holzkontakt in den für die Serie namensgebenden kleinen Oktav-Fässern erhielten. Den Anfang macht ein bei GlenAllachie destillierter, goldgelber Speyside-Whisky. Aus der einzigen Grain Whisky produzierenden Destillerie der schottischen Highlands, Invergordon, sind zwei 11-jährige Abfüllungen dabei.

Vor den Toren der Stadt Elgin liegt Glen Moray. Die Speyside-Brennerei destillierte 2009 den Single Malt für das Einzelfass von Duncan Taylor. Nur 86 Flaschen sind von der bernsteinfarbenen Abfüllung vorhanden. Mit 83 Flaschen noch limitierter ist die fast gleichaltrige Insel-Abfüllung von Tobermory. Eher unbekannt und mit nicht vielen Single-Malt-Abfüllungen bekannt ist Glentauchers. Duncan Taylor ließ den Speyside-Whisky 12 Jahre im Eichenfass und 3 Monate im Oktav-Fass reifen.



Die Dimensions Collection ist Duncan Taylors Mittel, um die Vielfalt und den Einfluss einzelner Fässer zu demonstrieren. Jeder der handverlesenen Scotch Whiskys spiegelt den multidimensionalen Charakter einer Destillerie. In dieser Woche mit dabei sind drei verlockende 8-12 Jahre alte Single und Blended Malts aus dem Sherry-Fass von Glenrothes, Auchindoun und Benriach. Außerdem: ein 12-jähriger Single Malt aus der eher für Blends produzierenden Tormore Distillery.



Den herrlich dunklen Rare Auld Single Grain Scotch destillierte North British, von der es bislang noch keine offiziellen Eigenabfüllungen gibt. Der 11 Jahre alte Single Cask Whisky reifte im mit Sherry vorbelegten Eichenfass.

GlenAllachie 2011/2020

The Octave Single Malt Scotch Whisky

Exclusively bottled for Kirsch Import



9 Jahre & 9 Monate

Dest. 2011

Abgef. 2020

Fass-Typ: Eichenfässer, Sherry-Oktav-Fässer

Fassnr. 3028849

89 Flaschen

54,3% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Invergordon 2009/2020

The Octave Single Grain Scotch Whisky

Exclusively bottled for Kirsch Import



11 Jahre & 5 Monate

Dest. 2009

Abgef. 2020

Fass-Typ: Eichenfässer, Sherry-Oktav-Fässer

Fassnr. 5227425

109 Flaschen

55,7% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Invergordon 2009/2020

The Octave Single Grain Scotch Whisky

Exclusively bottled for Kirsch Import



11 Jahre & 5 Monate

Dest. 2009

Abgef. 2020

Fass-Typ: Eichenfässer, Sherry-Oktav-Fässer

Fassnr. 5227435

112 Flaschen

54,4% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Glen Moray 2009/2020

The Octave Single Malt Scotch Whisky

Exclusively bottled for Kirsch Import



11 Jahre & 9 Monate

Dest. 2009

Abgef. 2020

Fass-Typ: Eichenfässer, Sherry-Oktav-Fässer

Fassnr. 7028869

86 Flaschen

53,7% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tobermory 2008/2020

The Octave Single Malt Scotch Whisky

Exclusively bottled for Kirsch Import



11 Jahre & 6 Monate

Dest. 2008

Abgef. 2020

Fass-Typ: Eichenfässer, Sherry-Oktav-Fässer

Fassnr. 1626646

83 Flaschen

54,2% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Glentauchers 2008/2020

The Octave Single Malt Scotch Whisky

Exclusively bottled for Kirsch Import



12 Jahre & 3 Monate

Dest. 2008

Abgef. 2020

Fass-Typ: Eichenfässer, Sherry-Oktav-Fässer

Fassnr. 8527573

92 Flaschen

54,9% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Glenrothes (Sherry) 2012/2020

Duncan Taylor: Dimensions



8 Jahre

Dest. 01/2012

Abgef. 09/2020

Fass-Typ: Ex-Sherry-Eichenfass

Fassnr. 49191

366 Flaschen

54,2% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Auchindoun (Sherry Blend) 2008/2020

Duncan Taylor: Dimensions



12 Jahre

Dest. 03/2008

Abgef. 09/2020

Fass-Typ: Ex-Sherry-Eichenfass

Fassnr. 28900017

288 Flaschen

54% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Benriach (Sherry) 2008/2020

Duncan Taylor: Dimensions



11 Jahre

Dest. 12/2008

Abgef. 09/2020

Fass-Typ: Ex-Sherry-Eichenfass

Fassnr. 74188

156 Flaschen

52,3% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tormore 2008/2020

Duncan Taylor: Dimensions



12 Jahre

Dest. 08/2008

Abgef. 09/2020

Fass-Typ: Eichenfass

Fassnr. 82701226

240 Flaschen

54,3% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

North British 2009/2020

Duncan Taylor: Rare Auld Grain Scotch Whisky



11 Jahre

Dest. 02/2009

Abgef. 09/2020

Fass-Typ: Ex-Sherry-Eichenfass

Fassnr. 590004

312 Flaschen

54,3% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

28, komplex und exklusiv: Glen Scotia 1992 erweitert Gordon & MacPhails Connoisseurs Choice

Vom kleinen Feinkostladen zur weltweiten Whisky-Größe: Gordon & MacPhail stehen seit über 120 Jahren für exklusive Scotch-Raritäten. Das Familienunternehmen zählt zu den internationalen Experten in der Reifung besonderer Scotch Whiskys. Bis zu 75 Jahre lang bleiben die ausgewählten Destillate renommierter schottischer Brennereien in den Fässern, bevor Gordon & MacPhail ihre Liebhaber-Abfüllungen in verschiedenen Kollektionen veröffentlichen.



Niedrige Auflagen und hohe Nachfragen kennzeichnen die Whiskys der Reihe Connoisseurs Choice. Die stark limitierten Bottlings fließen seit Start der Serie im Jahr 1968 in der Regel mit 46% vol. oder in Fassstärke sowie zum Teil mit einem Wood Finish in die Flaschen. Die Reihe wird nun ergänzt durch eine stolze 28 Jahre alte Abfüllung, die ausschließlich für Kunden von Kirsch Import und La Maison du Whisky verfügbar ist. Destilliert wurde der Single Malt Scotch, der seine Bernsteinfarbe der langen Reifezeit in einem First Fill American Hogshead verdankt, bei Glen Scotia.

Glen Scotia 1992/2020

Gordon & MacPhail: Connoisseurs Choice

Exclusively for Kirsch Import and La Maison du Whisky



28 Jahre

Dest. 1992

Abgef. 06/08/2020

Fass-Typ: First Fill American Hogshead

Fassnr. 19

299 Flaschen

56,2% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes:

Nase: Vollmundige Vanillearomen vermählen sich mit Eichentönen und Gewürzapfel.



Gaumen: Dunkle Schokolade, Chili-Schärfe und spritziger grüner Apfel gehen zu gerösteten Haselnüssen über.



Nachklang: Würzig mit verkohlter Eiche und einem Hauch Anis.

Nachschub für Sherry-Fans: Batch 2 2020 der aromatischen ElsBurn Distillery Edition

Seit 2002 erscheinen unter der Marke The Glen Els, seit 2019 als ElsBurn bekannt, zahlreiche abwechslungsreiche Abfüllungen des handgemachten Hercynian Single Malt. Jeder von ihnen ist ein geschmacklicher Meilenstein auf der Reise der traditionell arbeitenden niedersächsischen Destillerie und Wegweiser für ihre außerordentliche Whisky-Vielfalt. Die basiert neben verschiedenen Lagerzeiten vor allem auf der großen Auswahl an handverlesenen Eichenholzfässern in verschiedenen Fassgrößen, die zuvor mit einer breiten Palette an Süd- und Süßweinen belegt waren.



Wie schon Batch 1 der beliebten Distillery Edition aus dem Harz, durfte Batch 2 2020 vollständig in ausgewählten First Fill Sherry Casks reifen. Nach Jahren in mit PX-, Palo-Cortado- und Oloroso-Sherry vorbelegten Hogsheads und Octaves ist ein üppiger, fruchtig-würziger Single Malt entstanden. Stark im Charakter ist die dunkelbraune Distillery Edition zugleich elegant – und vor allem hoch aromatisch.

ElsBurn Distillery Edition Batch #2 2020

The Original Hercynian Single Malt Whisky



Abgef. 2020

Fasstyp: 60% PX Sherry, 30% Palo Cortado Sherry, 10% Oloroso Sherry

2.749 Flaschen

45,9 % Vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert