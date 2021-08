PR: Neu von Kirsch Import – Signatory Vintage Single Casks, Limitiertes aus London und ElsBurn Marsala Batch 2

Neu bei Kirsch Import in dieser Woche:

Signatory Vintage Single Casks in idealer Trinkstärke

Ein Bimber Single Cask for Germany

Das zweite Batch des ElsBurn Marsala

Köstliches aus Sherry-Casks:

Seit 1988 ist Signatory Vintage Abfüller von außergewöhnlichen Whisky-Schätzen und hat sich in dieser für die Whisky-Welt recht kurzen Zeit international in der Branche etabliert. Mit seinen Abfüllungen macht Andrew Symington Genießern Tropfen zugänglich, die ihnen für gewöhnlich verborgen bleiben. Dazu zählen spezielle Jahrgangswhiskys aus einer geschlossenen Brennerei ebenso wie Single Malts aus seltenen Einzelfässern oder Destillerien, die schwerpunktmäßig Whisky für Blends produzieren.

Dies gilt etwa für Balmenach, idyllisch in den Cromadale Hills gelegene Brennerei. Dem weichen Speysider Balmenach 2008/2021 gönnte Signatory 12 Jahre im Fass – inklusive Sherry Cask Finish. Ganz im Refill Sherry Butt gereift ist dagegen der goldene Caol Ila 2009/2021, der mit Rauch, Zitrusnoten und dunkler Frucht den Gaumen bespielt. Ein schöner Blickfang: der Mortlach aus Dufftown. Die für ihre vielschichten, komplexen Whiskys bekannte Speyside-Brennerei destillierte den Mortlach 2010/2021, der sich nach 11 Jahren bei Signatory in appetitliche Dunkelheit hüllt.

Balmenach 2008/2021

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch

Selected by Kirsch Import

12 Jahre

Dest. 09/10/2008

Abgef. 05/06/2021

Fasstyp: Sherry Cask (Finish)

Fassnr. 5

756 Flaschen

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Caol Ila 2009/2021 – Peated

Signatory Vintage Islay Single Malt Scotch

Selected by Kirsch Import

11 Jahre

Dest. 28/09/2009

Abgef. 05/06/2021

Fasstyp: Refill Sherry Butt

Fassnr. 317885

849 Flaschen

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Mortlach 2010/2021

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch

Selected by Kirsch Import

11 Jahre

Dest. 08/02/2010

Abgef. 05/06/2021

Fasstyp: Sherry Cask (Finish)

Fassnr. 19

879 Flaschen

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Mit Benrinnes bleiben wir in der Speyside. Die Brennerei vom Fuße des gleichnamigen Berges produziert einen spannenden Single Malt nach einem speziellen Destillationsverfahren. Mit Benrinnes 2011/2021 aus dem Refill Butt haben Genießer einen schweren, fleischig-fruchtigen Dram im Glas. Nachbar Mannochmore Distillery steht dagegen eher für Florales. Die vergleichsweise junge Speyside-Brennerei zeichnet verantwortlich für den bernsteinfarbenen Mannochmore 2012/2021.

Benrinnes 2011/2021

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch

Selected by Kirsch Import

9 Jahre

Dest. 30/06/2011

Abgef. 04/06/2021

Fasstyp: Refill Butt

Fassnr. 307210

785 Flaschen

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Mannochmore 2012/2021

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch

Selected by Kirsch Import

8 Jahre

Dest. 08/10/2012

Abgef. 02/06/2021

Fasstyp: Sherry Cask (Finish)

Fassnr. 121

887 Flaschen

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Limitiertes aus London:

Ein Bimber Single Cask for Germany

Bimber steht Synonym für traditionelle Methoden und Washbacks aus der eigenen Küferei, lokale Produkte und eine mit sieben Tagen mehr als doppelt so lange Fermentationszeit wie üblich. Klingt nicht nach Großstadt-Betrieb? Ist aber so: Die Craft Distillery nennt London ihr Zuhause. Für die Produktion ihrer fruchtigen Single Malts lassen sich die handwerklich arbeitenden Brenner von der Schnelllebigkeit der Metropole nicht beeinflussen. Mit Liebe zum Detail kreieren sie einen der wenigen englischen Whiskys in limitierten Batch-Größen sowie gefeierte Einzelfassabfüllungen.

Eines dieser Single Casks steht nun in den Startlöchern – und zwar exklusiv für die Kunden von Kirsch Import. Die fruchtbetonten, lieblichen Noten dieses Londoner Single Malts kommen bei knackiger Fassstärke von 59,7% vol. voll zum Tragen. Das Bourbon Cask Nummer 104 ist Teil der 2021 Country Collection der Londoner Craft-Brenner und hat insgesamt 242 Flaschen ergeben.

Bourbon Single Cask – Germany Edition

Bimber Single Malt London Whisky

Exclusively bottled for Kirsch Import

Abgef. 10/2020

Fasstyp: Bourbon Cask

Fassnr. 104

242 Flaschen

59,7% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Traubengelee, Karamell und Keksteig:

Das vielfältige zweite Batch des ElsBurn Marsala

Kleine Stückzahlen, große Vielfalt – die Hercynian Distilling Co. im Überblick. Seit 2002 steht die Familienbrennerei aus dem Harz für hoch aromatischen Single Malt. Dieser entsteht mit handwerklichem Geschick und Experimentierfreude ebenso wie durch das Wirken einer beeindruckenden Auswahl von Eichenholzfässern in verschiedenen Fassgrößen. Der Großteil von ihnen vorbelegt mit einer breiten Palette an Süd- und Süßweinen.

Von den weinseligen Casks profitierte auch ein Single Malt der Harzer Kernmarke ElsBurn. The Original Hercynian Single Malt ist ein milder Whisky, in der Regel gebrannt aus hellem, nicht-rauchigem Malz und geröstetem Chocolate-Malz. Für Batch 2 des ElsBurn Marsala reifte er ausschließlich in Hogsheads, die zuvor über Jahre für die Reifung von Dolce und Abbocato Marsalagenutzt wurden. Dolce Marsala, der süßeste aller Marsala-Weine mit einem Zuckergehalt von mindestens 100 g/l, und der halbtrockene Abbocato Marsala hinterließen in dem dunklen Single Malt köstliche Spuren von Malz und gebackenen Nüssen über Traubengelee, Erdbeermus, heller Schokolade und Karamell bis hin zu Panna cotta und Keksteig.

ElsBurn Marsala Batch 2

The Original Hercynian Single Malt Whisky

Fasstyp: Marsala Hogsheads

1.725 Flaschen

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert