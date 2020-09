PR: Neue Abfüllungen der Laddie Crew Casks

Und noch eine dritte Info aus der Destillerie Bruichladdich haben wir heute erhalten – diesmal geht es um zwei Einzelfassabfüllungen.

Eine davon, der Laddie Crew Cask 19 2006er Optic / Bourbon ist exklusiv bei den Händlern, die Mitglieder der Laddie Crew sind, erhältlich – und zwar ab 21. September in einer Auflage von 234 Flaschen, zum Preis von 120,- Euro.

Flasche Nummer zwei, den Laddie Crew Cask 442 2010er Optic / Banyuls, erwähnen wir der Vollständigkeit halber, da dieser in der Facebook-Gruppe „Laddie Nerds of the world“ vergeben wurde und schon bereits vollständig vergeben ist.

Hier jedenfalls die Presseinfo und Infos über die Laddie Crew, wo Sie den Laddie Crew Cask 19 2006er Optic / Bourbon ab 21. September erhalten können:

NEUE EDITIONEN Laddie Crew Casks

Die Micro Provenance Serie der Laddie Crew Deutschland geht in eine neue Runde!

Wir starten mit 2 Laddie Crew Casks in den Herbst und sind uns sicher, dass wir die richtigen

Fässer ausgesucht haben.

Laddie Crew Cask 19 (234 Flaschen)

2006er Optic / Bourbon 61,3% vol. – UVP 120,00€

Verfügbar ab dem 21.September in den Laddie Crew Stores. Übersicht anbei.

Laddie Crew Cask 442 (282 Flaschen) – Edition „Laddie Nerds of the world“

2010er Optic / Banyuls 62,9% vol. – UVP 110,00€

Die Zuteilung erfolgt ausschließlich über die Facebook-Gruppe „Laddie Nerds of the world“ und ist bereits ausverkauft.

Was ist die Laddie Crew?

Anfang 2017 wurde die Laddie Crew gegründet. Eine direkte Kooperation mit bisher acht ausgezeichneten Bruichladdich Fachhändlern in Deutschland. Diese haben nicht nur Zugriff auf alle Qualitäten der Progressive Hebridean Distillers, sie sind auch die Händler die in Ihren Geschäften die exklusiven Laddie Crew Bottlings verkaufen.

Die Händler im Überblick:

Whiskyhort | Oberhausen

Gradl’s Whiskyfässla | Nürnberg

Die Whiskybotschaft | Kerken

Schlüter’s Genießertreff | Wülfrath

Flickenschild Whisky & Cigars | Itzehoe

Whiskyshop Tara | München

Whisky for Life | Frankfurt

Whisky Riegger | Villingen-Schwenningen

Warum THE LADDIE CREW?

Der Einzelhandel in Städten, vor allem in Mittel- und Kleinstädten, erfährt einen rasanten Wandel durch den E-Commerce. Zwar lassen sich die Kunden gerne im Fachhandel ihres Vertrauens beraten, ein Preisvergleich (Fachhandel vs. Internet) noch vor Ort ist aber nicht selten und wird seitens der Kunden ganz offen diskutiert.

Da wir bei Bruichladdich seit jeher alles ein wenig anders machen, möchten wir den Fachhandel und seine Sortiments-Kompetenz in Zeiten des E-Commerce-Wandels unterstützen – Welcome to THE LADDIE CREW! Eine Hommage an den Fachhandel.

Wie Ewald J. Stromer (BA Bruichladdich GSA) zu sagen pflegt: