PR: Neue Edition – Bruichladdich Black Art 8.1

Ein neuer Black Art aus der Brennerei Bruichladdich auf Islay ist immer ein Ereignis – und ab sofort in Form des Bruichladdich Black Art 8.1 verfügbar. Es handelt sich diesmal um einen 26 Jahre alten Bruichladdich, dessen Zusammensetzung wie immer ein Geheimnis der Head Distillers ist, in diesem Fall natürlich von Adam Hannett.

Was es über den neuen Bruichladdich Black Art 8.1 zu sagen gibt, können Sie in der Pressemitteilung lesen, die dazu unsere Redaktion erreicht hat:

Neue Edition: Bruichladdich Black Art 8.1

„Jahrzehnte vergingen, seit dieses ungetorfte, magische Elixier aus den viktorianischen Stills floss….“

Die Stillmen von damals hatten mit Sicherheit keine Vorstellung davon, dass aus ihrem 1994er New Make eines Tages die achte Edition des legendären Black Art werden könnte. Die für 26 lange Jahre gereiften Fässer kamen in die persönliche Obhut von Adam Hannett, der aus ihnen eine magische Black Art Cuvée zauberte, die ihren großartigen Vorgängern in nichts nachsteht.

Nur wenige Brennereien würden mit ihren seltensten Warehouse-Schätzen alles auf eine Karte setzen. Mit Adam hat Bruichladdich jedoch einen Head Distiller gefunden, der nicht nur die Alchemie von Black Art bis ins letzte Detail beherrscht, sondern die Idee der Einzigartigkeit der Natur auch mit der neuen Edition 08.1 auf perfekte Weise zum Ausdruck bringt.

AUF EINEN BLICK

Bruichladdich Black Art 8.1

Ungetorfter Islay Single Malt Scotch Whisky

Jahrgang 1994 – 26 Years old

Weltweit limitiert auf 12.000 Flaschen

Fasstypen: k.A. (Adam Hannetts Geheimnis)

Auf Islay destilliert, gereift und abgefüllt

Extrem langsame Destillation

Verzicht auf Kältefiltration

Ohne Zusatz von Farbstoffen

45,1% vol. für fassstarke Aromenvielfalt

UVP € 325,00

Ab sofort verfügbar.

Tasting Notes

FARBE

Haselnussbraun mit kupferfarbenen Reflexen

DUFT

Ein komplexes Aromenpuzzle, dessen Teile man gerne mit viel Ruhe und Genuss zusammensetzt. Den Anfang machen Zitrusnoten, Limettenschalen und frische Orangen, kombiniert mit süßem Karamell, getrockneten Aprikosen, Pfeifentabak und Ahornsirup. Wenig später duftet der Black Art 08.1 schon weitaus komplexer – nach gerösteten Haselnüssen, Vanillesirup und animalischem Leder. Darauf folgen in Honig gekochte Birnen, Aprikosenmarmelade und ein wunderbar floraler Unterton von edlen Rosen und Geranien. Zum Schluss erahnt man den Duft von wildem Thymian und ist sich schon vor dem ersten Schluck gewiss, dass sich auch dieser Black Art für immer ins Geschmacksgedächtnis einbrennen wird.

GESCHMACK

Die Zitrus- und Limettenaromen harmonieren ganz wunderbar mit der holzigen Süße des Whiskys. Die fließende Textur erinnert an warmen Honig und passt hervorragend zu den Geschmacksnuancen, die an Ahornsirup, Walnüsse, getoastete Eiche und holzige Gewürze erinnern. Diese würzige Süße wird noch von Vanille, getrockneten Aprikosen, Karamell und einem opulenten Aroma, das an Millionaire’s Shortbread erinnert, unterstrichen. Die leichte und cremige Textur ist ein schöner Kontrast zur aromatischen Tiefe dieses Black Art, der wie alle Bruichladdich Whiskys die typische DNA von softem Steinobst aufweist.

CHARAKTER

Die 08.1er Edition sticht aus der Reihe ihrer Vorgänger regelrecht heraus! Hier steht der Whisky im Vordergrund und die Fässer dienten ausschließlich zur Verfeinerung des Charakters. Der neue Black Art erzählt in seiner von Leichtigkeit umspielten Komplexität eine ganz eigene, einzigartige Genussgeschichte.

NACHKLANG

Der Nachklang ist samtig weich und angenehm süß mit Noten von getrockneten Früchten, Zitronenkuchen, Haselnüssen und cremiger Milchschokolade.