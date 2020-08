PR: Neues von Elements of Islay bei Kirsch Import

Elements of Islay sind Abfüllungen von Elixir Distillers, die sich über die Jahre bei Whiskyfreunden einen guten Namen gemacht haben. Sie fangen die Charakteristik der Insel ausgezeichnet ein – und mit ihren Apothekenflaschen-Design können sie nochmals von der Optik her punkten.

Kirsch Import bringt nun vier dieser Abfüllungen nach Deutschland – einen Caol Ila, einen Bowmore und dazu zwei Abfüllungen mit Blended Malt von der Insel. Sie sollten in Kürze im Fachhandel zu finden sein, allerdings nur in kleiner Menge (dort wird man Sie auch über den Preis informieren). Hier alle Infos dazu:

Maritime Elementarteilchen: Ausgewählte Abfüllungen von Elements of Islay

Einzig der Geschmack des Whiskys zählt – so das Leitprinzip von Elements of Islay. Die einzelnen Abfüllungen komponieren ihre Macher daher aus Fässern unterschiedlichen Alters und zum Teil unterschiedlicher Destillerien. Das Ziel der Reihe: die volle Bandbreite der Islay-Whiskys mit ihrem medizinischen, torfigen und maritimen Charakter abbilden. Das an Apothekenflaschen angelehnte Labor-Design und die außergewöhnliche Namensgebung unterstreichen dieses Vorhaben.



Hinter der Reihe steht das Team der Elixir Distillers, die sich unter anderem mit ihrer Marke Port Askaig einen ausgezeichneten Ruf unter Islay-Liebhabern erworben haben. Für Elements of Islay wählen sie Abfüllungen aller aktiven sowie teils inaktiven Brennereien des Eilands aus – von Laphroaig an der Südküste bis Bunnahabhain ganz im Norden. Große schwarze Kürzel auf dem Etikett verraten ähnlich einem „Whisky-Periodensystem“ die einzelnen Brennereien hinter den Abfüllungen, eine kleine Zahl daneben zeigt die jeweilige Abfüllung an. Fassdaten, Tasting Notes und weitere Infos zu jedem einzelnen „Element“ gibt es auf der Website von Elements of Islay.



Neu dabei ist die bereits 13. Abfüllung aus der Caol Ila Distillery. Mit seinen feurigen Noten, den Küstenaromen und weichem Rauch ist der etwa 9-jährige Whisky die Essenz der Brennerei mit Ausblick auf den Islay-Sund. 16 bis 18 Jahre lang reifte der Single Malt von Bowmore in Ex-Bourbon Barrels und ehemaligen Sherry Butts. Das vielschichtige Vatting ist typisch für Islay und wird von tropischer Frucht begleitet. Die Neulinge sind auf eine Flasche pro Kunde limitiert. Die beiden Peat-Abfüllungen sind echte Vertreter ihrer Heimat. Rauch steht hier im Vordergrund – einmal sanft und begleitet von Frucht, einmal mit fassstarken Noten von Torf.

CI 13

Elements of Islay

9 Jahre

Dest. 2010/2011

Abgef. 2020

Fass-Typ: Hogsheads aus Eiche, Ex-Sherry Butts

54,6 % vol. Full Proof

0,5 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes:

Nase: Würziges Schweinefleisch vom Grill mit Noten von geräuchertem Paprikapulver, frisch gemahlenem schwarzen Pfeffer und Limettensaft. Heiße Schokolade mit Chilipulver und karamellisierten Haselnüssen, begleitet von der Frische der Gischt.



Gaumen: Etwas ölig mit Gewürzen, grünem Pfeffer und rustikalen Salz- und Pfefferchips. Es entwickelt sich eine Süße, mit Schokolade und gefriergetrockneten Himbeeren, die in Holzrauch gehüllt sind.



Nachklang: Die Würze verweilt, begleitet von einem trockenen, salzigen Hauch.

BW 8

Elements of Islay

16-18 Jahre

Dest. 2001-2003

Abgef. 2018-2020

Fass-Typ: Ex-Bourbon Barrels, Ex-Sherry Butts

51,2 % vol. Full Proof

0,5 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes:

Nase: Grapefruit mit braunem Zucker. Ein Hauch von Holzkohlenrauch mit gebackenen Zitronen, die sich zu intensiveren, mehr tropischen Noten von unreifer Mango und Limettensaft entwickeln.



Gaumen: Klassische Chocolate Limes. Zitrusfrüchte und Salz vermischen sich, Papaya und Kiwi sorgen für weitere Intensität. Gebutterter Meerfenchel versetzt geschmacklich an die Küste.



Nachklang: Ein trockener, krautiger Abgang mit Wellen von Ofenrauch.

Peat Pure Islay

Elements of Islay

Islay Blended Malt Scotch Whisky

45 % vol.

0,5 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes:



Nase: Orangenschale und dick geschnittener Speck mit Muscheln und glühenden Kohlen.



Gaumen: Hickory-Rauch und ein Hauch von Lapsang-Souchong-Tee mit gesalzenem Karamell und dunkler Schokolade.



Nachklang: Meeresgischt und Bratapfel verblassen und hinterlassen starken Rauch, Trüffelsalz und süße Gewürze.

Peat Full Proof

Elements of Islay

Islay Blended Malt Scotch Whisky

59,3 % vol.

0,5 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes:



Nase: Frische, spritzige Gerste, umwoben von Torfrauch und Lagerfeuerglut. Belebende Aromen von salzigem Seetang und Muscheln. Deutliche Fruchtnoten – Zitrone, Limette und Grapefruit – unter denen sich Noten von Erde und Lakritze verbergen.



Gaumen: Warm und ledrig mit dick geschnittenem Speck, Lagerfeuer am Meer und gebratenen Früchten wie süßer Apfel und Limette mit einem Spritzer Streuzucker. Schichten von Rauch und Dark Chocolate Limes umhüllen den Gaumen und verbinden sich mit weichem Zitronenöl und Barbecue-Sauce, mit einem Hauch von gerösteten Gewürzen und Holzkohle, die den Torf und Rauch ergänzen.



Nachklang: Gischt-Aroma und Bratapfel verblassen und hinterlassen stärkeren Rauch, Trüffelsalz

und süße Würze.