PR: PoS geht auch nachhaltig! Die Frühjahrspromotions von Pernod Ricard Deutschland

Auch in diesem Frühjahr gibt es von Pernod Ricard Deutschland für den Handel und damit natürlich in Folge für Whiskyfreunde interessante Aktionen – genauer gesagt gemeinsam verpackte Zugaben (sogenannte On Packs) für Chivas Regal, Ballantines und The Glenlivet. Besonderer Wert wird dabei diesmal auch auf die Nachhaltigkeit gelegt: Die Verpackungen, Displays und On Pack Lösungen enthalten kein Plastik und werden nur aus Material aus verantwortungsvoller Waldwirtschaft produziert.

Wir haben die entsprechenden Infos dazu erhalten – und teilen diese gerne mit Ihnen:

PoS geht auch nachhaltig! Die Frühjahrspromotions von Pernod Ricard Deutschland

Pernod Ricard Deutschland präsentiert nachhaltige Promotion-Bundles zum Start in den Frühling

Pernod Ricard Deutschland bringt den Frühling bereits ab März in den deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Der Premium-Spirituosenanbieter präsentiert seine ansprechenden Promotion-Aktionen nachhaltig frühlingshaft! Nicole Lichius, Head of Communication/CSR:

“Nachhaltigkeit ist in der DNA von Pernod Ricard fest verankert. Als Créateurs de Convivialité wollen wir die Zukunft gestalten und arbeiten ständig an neuen Möglichkeiten. Mit unseren aktuellen Frühlingspromotions zeigen wir, dass PoS auch nachhaltig geht!“

Alle Frühjahrspromotions sind wiederverwendbar und recycelbar. Die Verpackungen, Displays und On Pack Lösungen enthalten kein Plastik und werden nur aus Material aus verantwortungsvoller Waldwirtschaft produziert. In der Herstellung werden mindestens 85 % recycelte Papierfasern genutzt. Zudem senkt Pernod Ricard Deutschland bei der Distribution und Logistik kontinuierlich Treibhausgasemissionen, sowie den Energieverbrauch und Müll im Bereich der Verpackungen.

Die Frühjahrspromotions sind in diesem Jahr nicht nur wahnsinnig nachhaltig, sondern auch wahnsinnig vielseitig!

Chivas Regal: Edles Accessoire

In diesem Frühling präsentiert die Nummer Eins im Super Premium Scotch Segment ein besonderes limitiertes Accessoire. Whisky-Liebhaber können sich auf eine Geschenkpackung mitsamt edlem Kartenetui freuen. Für die Herstellung der Verpackung wird Material aus verantwortungsvoller Waldwirtschaft und mind. 85% recycelte Papierfasern genutzt.

The Glenlivet: Gläser für den Whiskygenuss

Einer der beliebtesten Malts weltweit – The Glenlivet 12 Jahre – sorgt in diesem Frühjahr nachhaltig für gemütliche Whisky-Abende. Gleich zwei edle Tumbler befinden sich in der plastikfreien Geschenkverpackung.

Ballantine‘s: 1 Griff, 2 Klassiker

Die Whisky-Marke Ballantine’s, Platz 2 auf dem deutschen Markt unter den Scotch Whiskys, ist zu jeder Jahreszeit ein echter Klassiker, so auch im Frühling. Für die Blended Scotch Whisky-Liebhaber ist das beliebteste Getränk ein Whisky-Cola. Daher gibt es Ballantine‘s und Cola im praktischen und nachhaltigen (plastikfreien) Trägerpack. Und so wird gemixt: Eiswürfel sowie 50 ml Ballantine‘s in ein Longdrink Glas geben und mit Cola auffüllen. Den Glasrand mit einer Limettenspalte einreiben und diese anschließend dazugeben. Cheers!