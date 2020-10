PR: Prineus stellt vor – The Firkin Whisky Co.

Die Prineus GmbH stellt uns in ihrer heutigen Presseaussendung The Firkin Whisky Co. vor. Alles Weitere zu diesem neuen Unabhängigen Abfüller und seinen ersten Bottlings finden Sie in der folgenden Aussendung.

Prineus stellt vor – The Firkin Whisky Co.

Wir freuen uns, die Abfüllungen des Unabhängigen Abfüllers The Firkin Whisky Co. bei uns im Programm vorstellen zu können.

Es handelt sich dabei um das neue Projekt von Mike Collings (Diageo u.a. Classic Malts, Rare Malts Selection,..) und Robin Tucek (Blackadder Whisky) mit dem Ziel, spannende Whiskys zu kreieren, die Spaß bringen, sie gemeinsam zu erkunden und sie zusammen zu genießen. Benannt wurde ihre Firma dabei nach dem „Firkin“, einem der kleinsten Eichenfässer.

Alle Whiskys werden einer zweiten Reifung in speziellen Fässern unterzogen, die sowohl aus französischer als auch amerikanischer Eiche bestehen, um ihnen dadurch ein besonderes Geschmacksprofil zu geben.

Im Anschluss wird ein Geschmackspartner in Form eines ausgewählten Likörwein-Fasses gesucht, das sich mit dem vorhandenen Geschmacksprofil ergänzt – das „Soulmate Pairing“ ist gefunden.

Für ihre ersten Abfüllungen wurden dabei folgende Kombinationen ausgewählt

The Firkin Ten

Benrinnes / Madeira

48,9%

UVP 79,90 €

The Firkin Rare

Aultmore / Tawny Port

48,9%

UVP 79,90 €

The Firkin 49

Tullibardine / Oloroso & Amontillado

48,9%

UVP 79,90 €

The Firkin Islay

Caol Ila / Marsala

48,9%

UVP 79,90 €